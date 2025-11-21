小学館のコンビニエンスストア向け新レーベルが誕生！　第１弾は『名探偵コナン』のクリスマスイラストをあしらったステーショナリーBOX！！

株式会社小学館

株式会社小学館はIP をもっと身近に楽しめる新たな取り組みとして、コンビニエンスストア発の新レーベル『LIFETUNES MALL プレミアム』を始動いたします。

その第１弾として『名探偵コナン』（作・青山剛昌）のクリスマスイラストをデザインした、『名探偵コナン』ステーショナリーBOX Christmas Caseを、2025年11月21日(金) よりセブンネットショッピングおよびセブン-イレブンの雑誌コーナーで先行発売します。

********************************

『名探偵コナン』 ステーショナリーBOX Christmas Case

発売日：

2025年11月21日(金)

セブン-イレブンおよびセブンネットショッピングにて先行発売

2025年12月3日(水) 正午

小学館公式EC『ライフチューンズモール（LIFETUNES MALL）』にて発売

https://lifetunes-mall.jp/

価格：1,980円（税込）

判型：B5判

出版元：小学館

********************************

本商品は (1)缶ケース (2)スライダーポーチ（３種） (3)オーナメント風メッセージカード（５種） (4)ミニ封筒（３枚） (5)マスキングテープ (6)ボールペン（黒インク） (7)ステッカーの計７アイテム・15点を詰め込んだ豪華仕様。クリスマスや雪をテーマにしたイラストを贅沢にデザインに落とし込み、コレクション性と実用性を兼ね備えたセットに仕上げました。

大切な人へのクリスマスギフトにはもちろん、自分へのプレゼントにもぴったりです。

セット内容一覧

(1) 缶ケース

サンタ姿の江戸川コナンにきらめく雪の結晶とタータンチェックを添えた、小物入れとしても使える缶型ペンケース

サイズ：横95×縦180×高さ30mm

(2) スライダーポーチ（３種）

江戸川コナンや工藤新一、毛利蘭のイラストを用いてシックに仕上げた、大・中・小の３サイズセット

サイズ：小 横140×縦102mm

中 横180×縦134mm

大 横230×縦162mm

(3) オーナメント風メッセージカード（５種）

江戸川コナン＆毛利蘭、工藤新一、灰原哀、少年探偵団、怪盗キッドをデザインした、クリスマスオーナメントをイメージしたカード

サイズ：直径60mm

(4) ミニ封筒（３枚）

缶ケースとおそろいのイラストに、少年探偵団のキュートなイラストを切手風にアレンジ

サイズ：横95×縦70mm

(5) マスキングテープ

江戸川コナン＆毛利蘭、工藤新一、灰原哀、少年探偵団、怪盗キッドをデザインした、リボンモチーフのマスキングテープ

サイズ：幅15mm×全長３m

(6) ボールペン（黒インク）

メッセージカードやマスキングテープとおそろい仕様の１本

サイズ：直径10×全長135mm

(7) ステッカー

ホログラムのきらめきがリッチな特製ステッカー

サイズ：幅46×縦46mm

さらに！

特製ブックレットでは、小学館の公式EC『LIFETUNES MALL』で発売中の、『名探偵コナン』グッズの最新情報や注目アイテムをたっぷりと紹介しています。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。

※ご予約の際はセブンネットショッピングをご利用ください。

※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。

(C)青山剛昌／小学館