小学館のコンビニエンスストア向け新レーベルが誕生！ 第１弾は『名探偵コナン』のクリスマスイラストをあしらったステーショナリーBOX！！
株式会社小学館はIP をもっと身近に楽しめる新たな取り組みとして、コンビニエンスストア発の新レーベル『LIFETUNES MALL プレミアム』を始動いたします。
その第１弾として『名探偵コナン』（作・青山剛昌）のクリスマスイラストをデザインした、『名探偵コナン』ステーショナリーBOX Christmas Caseを、2025年11月21日(金) よりセブンネットショッピングおよびセブン-イレブンの雑誌コーナーで先行発売します。
********************************
『名探偵コナン』 ステーショナリーBOX Christmas Case
発売日：
2025年11月21日(金)
セブン-イレブンおよびセブンネットショッピングにて先行発売
2025年12月3日(水) 正午
小学館公式EC『ライフチューンズモール（LIFETUNES MALL）』にて発売
https://lifetunes-mall.jp/
価格：1,980円（税込）
判型：B5判
出版元：小学館
********************************
本商品は (1)缶ケース (2)スライダーポーチ（３種） (3)オーナメント風メッセージカード（５種） (4)ミニ封筒（３枚） (5)マスキングテープ (6)ボールペン（黒インク） (7)ステッカーの計７アイテム・15点を詰め込んだ豪華仕様。クリスマスや雪をテーマにしたイラストを贅沢にデザインに落とし込み、コレクション性と実用性を兼ね備えたセットに仕上げました。
大切な人へのクリスマスギフトにはもちろん、自分へのプレゼントにもぴったりです。
セット内容一覧
(1) 缶ケース
サンタ姿の江戸川コナンにきらめく雪の結晶とタータンチェックを添えた、小物入れとしても使える缶型ペンケース
サイズ：横95×縦180×高さ30mm
(2) スライダーポーチ（３種）
江戸川コナンや工藤新一、毛利蘭のイラストを用いてシックに仕上げた、大・中・小の３サイズセット
サイズ：小 横140×縦102mm
中 横180×縦134mm
大 横230×縦162mm
(3) オーナメント風メッセージカード（５種）
江戸川コナン＆毛利蘭、工藤新一、灰原哀、少年探偵団、怪盗キッドをデザインした、クリスマスオーナメントをイメージしたカード
サイズ：直径60mm
(4) ミニ封筒（３枚）
缶ケースとおそろいのイラストに、少年探偵団のキュートなイラストを切手風にアレンジ
サイズ：横95×縦70mm
(5) マスキングテープ
江戸川コナン＆毛利蘭、工藤新一、灰原哀、少年探偵団、怪盗キッドをデザインした、リボンモチーフのマスキングテープ
サイズ：幅15mm×全長３m
(6) ボールペン（黒インク）
メッセージカードやマスキングテープとおそろい仕様の１本
サイズ：直径10×全長135mm
(7) ステッカー
ホログラムのきらめきがリッチな特製ステッカー
サイズ：幅46×縦46mm
さらに！
特製ブックレットでは、小学館の公式EC『LIFETUNES MALL』で発売中の、『名探偵コナン』グッズの最新情報や注目アイテムをたっぷりと紹介しています。
※在庫が無くなり次第販売終了となります。
※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。
※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。
※ご予約の際はセブンネットショッピングをご利用ください。
※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。
(C)青山剛昌／小学館