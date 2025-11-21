小学館のコンビニエンスストア向け新レーベルが誕生！　第１弾は『名探偵コナン』のクリスマスイラストをあしらったステーショナリーBOX！！

株式会社小学館


株式会社小学館はIP をもっと身近に楽しめる新たな取り組みとして、コンビニエンスストア発の新レーベル『LIFETUNES MALL プレミアム』を始動いたします。


その第１弾として『名探偵コナン』（作・青山剛昌）のクリスマスイラストをデザインした、『名探偵コナン』ステーショナリーBOX Christmas Caseを、2025年11月21日(金) よりセブンネットショッピングおよびセブン-イレブンの雑誌コーナーで先行発売します。



『名探偵コナン』　ステーショナリーBOX　Christmas Case

発売日：


　2025年11月21日(金)


　　セブン-イレブンおよびセブンネットショッピングにて先行発売


　2025年12月3日(水) 正午


　　小学館公式EC『ライフチューンズモール（LIFETUNES MALL）』にて発売


　　　https://lifetunes-mall.jp/


価格：1,980円（税込）


判型：B5判


出版元：小学館


本商品は (1)缶ケース (2)スライダーポーチ（３種） (3)オーナメント風メッセージカード（５種） (4)ミニ封筒（３枚） (5)マスキングテープ (6)ボールペン（黒インク） (7)ステッカーの計７アイテム・15点を詰め込んだ豪華仕様。クリスマスや雪をテーマにしたイラストを贅沢にデザインに落とし込み、コレクション性と実用性を兼ね備えたセットに仕上げました。


大切な人へのクリスマスギフトにはもちろん、自分へのプレゼントにもぴったりです。




セット内容一覧



(1) 缶ケース

サンタ姿の江戸川コナンにきらめく雪の結晶とタータンチェックを添えた、小物入れとしても使える缶型ペンケース


サイズ：横95×縦180×高さ30mm


(2) スライダーポーチ（３種）

江戸川コナンや工藤新一、毛利蘭のイラストを用いてシックに仕上げた、大・中・小の３サイズセット


サイズ：小 横140×縦102mm


中 横180×縦134mm


　　　　大 横230×縦162mm


(3) オーナメント風メッセージカード（５種）

江戸川コナン＆毛利蘭、工藤新一、灰原哀、少年探偵団、怪盗キッドをデザインした、クリスマスオーナメントをイメージしたカード


サイズ：直径60mm


(4) ミニ封筒（３枚）

缶ケースとおそろいのイラストに、少年探偵団のキュートなイラストを切手風にアレンジ


サイズ：横95×縦70mm


(5) マスキングテープ

江戸川コナン＆毛利蘭、工藤新一、灰原哀、少年探偵団、怪盗キッドをデザインした、リボンモチーフのマスキングテープ


サイズ：幅15mm×全長３m


(6) ボールペン（黒インク）

メッセージカードやマスキングテープとおそろい仕様の１本


サイズ：直径10×全長135mm


(7) ステッカー

ホログラムのきらめきがリッチな特製ステッカー


サイズ：幅46×縦46mm



さらに！


特製ブックレットでは、小学館の公式EC『LIFETUNES MALL』で発売中の、『名探偵コナン』グッズの最新情報や注目アイテムをたっぷりと紹介しています。





※在庫が無くなり次第販売終了となります。


※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。


※一部地域では、発売日が異なる場合がございます。


※ご予約の際はセブンネットショッピングをご利用ください。


※店舗へのお問い合わせについてはお控えいただきますよう、お願いいたします。



(C)青山剛昌／小学館