車中泊からゲレンデへ直行！滑れる人型寝袋 「フトンライダー」新登場

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）は、2025年11月19日（水）、横乗り系ブランドDUBSTACK（ダブスタック）から、車中泊での「休息」とゲレンデでの「行動」をシームレスに繋ぐ革新的な新製品、滑れる人型寝袋「フトンライダー（FUTON RIDER）DSN-HS01」を発売しました。





COLOR　BK : Black


COLOR　BL : Blue Gray


COLOR　GY : Sage Green

「フトンライダー」は、スノーウェアと人型寝袋を一体化させることで、雪山でのかつてない自由と快適性を提供する製品です。車中泊の煩わしさである「寒い中での着替え」や「トイレ時の脱着」を解消します。 最大の特長は、ウェアを着たまま用を足すことが可能な「ヒップオープン機能」を搭載した点です。これにより、深夜・早朝の寒さや脱着の煩わしさに悩まされることなく、暖かく眠り、そのまま朝一番のパウダースノーへ直行できます。 さらに、耐水圧15,000mm・透湿度5,000g/平方メートル -24h の防風防水生地、脇下エアダクト、中綿キルティングといったスノーウェアとしての高機能も両立。休息と滑走をワンストップで実現し、雪山での滞在時間を極限まで快適にします。


◆主な特徴




着替えなし、寝袋のままゲレンデへ

着替え不要でゲレンデへ直行。そのまま車中泊や仮眠も可能。ウェアが寝袋代わりになるので、朝起きたらすぐ滑り出せます。


※汗をかいた際は、肌着の着替えをおすすめします。







GRACE BACK ヒップオープン機能

トイレがしやすく（大、小共）、着脱がスムーズ。ヒップ部分がファスナーで大きく開くので、ウェアを脱がずに用を足せます。


※ 「GRACE BACK」はエスケー・プロダクト(株)の登録商標です。






【人型寝袋】そのまま寝ても朝まで快適

フトンライダーは、まさに「着られる寝袋」です。寝袋のような保温力を備えつつ、人型なので動きやすく、夜中にトイレなどで起きてもそのまま行動でき、再びスムーズに眠りにつけます。


※通常の封筒型・マミー型寝袋のインナーとして着用（フトンライダーを着たまま寝袋に入る）することで効果を発揮します。





◆その他の機能


防風防水生地

耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/平方メートル -24h




中綿キルティング

軽くて暖かい中綿入りで、保温性も抜群。




脇下エアダクト

熱がこもった際に換気が可能。




フェイスウォーム（衿内トリコット）

柔らかい肌触りの起毛素材を襟裏に使用。





チンガード

あごへのファスナー接触を防ぐカバー。




調整機能付きフード

フィット感を調整でき、ヘルメットの上からでも着用可能。




止水ファスナー

水滴の侵入を防ぐ特殊なファスナー。




内ポケット

スマホや鍵、小銭など、大切なものを収納できるポケット。





リストガード

手の甲まで覆うインナーカフ。




袖アジャスター

マジックテープで袖口の広さを調整可能。




裾アジャスター

ドローコードで裾の絞りを調整可能。




オーバーサイズ感

重ね着を考慮したゆったりとした作り。





フェスでの活用

これ一着で快適に過ごせる、究極のフェスギアです。




自宅でのくつろぎウェア

肌寒い季節のルームウェアに最適。




手洗い可能

手洗いによる丸洗いに対応。




◆製品概要

製品名：フトンライダー


カラー：ブラック / ブルーグレー / グレー（セージグリーン）


推奨身長：M : 155cm～165cm / L : 165cm～175cm / XL : 175cm～185cm


材質：ポリエステル（耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/平方メートル -24h）


参考価格：OP価格


詳細ページ：


・ブラック


https://www.dub-stack.com/product/dsnhs01bk/


・ブルーグレー


https://www.dub-stack.com/product/dsnhs01bl/


・グレー（セージグリーン）


https://www.dub-stack.com/product/dsnhs01gy/



◆DUBSTACKについて（ブランドコンセプト）

　極論だけど、地球って最高のスケートパークじゃない？
　DUBSTACKはエクストリームスポーツとそのライフスタイルをMIXしたストリートブランド。私たちのこだわりは、アクションスポーツを通じて自然を楽しむこと。
　スケートボードやサーフィン、スノーボードなど、どれもが地球のプレイグラウンドで行われる自由な遊び。その楽しさと自然の美しさを一緒に楽しむアイテムを提供しています。
　地球を舞台に、心ゆくまで楽しもう。Play on The Earth！





◯公式ブランドサイト


https://www.dub-stack.com/　



◯公式インスタグラム


https://www.instagram.com/dubstack_sports/



◯公式X


https://x.com/DUBSTACK_JP







製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。



お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/forpress


電話番号：050-5212-9792（Ex.4）※自動音声に従い4番をプッシュしてください。