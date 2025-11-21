映画・イベントの集客から商品の購買まで、AIが予兆を分析する広告ソリューション「ADVENT」提供開始
※ターゲットイメージ
株式会社ガイエ（東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 雅一、以下ガイエ）は、マーケティングリサーチのリーディングカンパニーである株式会社インテージ（本社：東京都千代田区、取締役社長：檜垣 歩、以下インテージ）の協力のもと、ユーザーの行動データとAIを組み合わせた次世代型広告ソリューション「ADVENT（アドベント）、以下ADVENT」の提供を開始いたしました。
「ADVENT」は、ユーザーの実際の行動データに基づき、AIによる行動予兆分析を組み合わせることで、購買・来店などの“次の行動”を先読みし、最適なタイミングで広告を配信する全く新しい広告商品です。
■背景
従来の広告配信は、Web行動履歴や属性の推定データに依存しており、ターゲティング精度に限界がありました。
一方で、企業は「確実に届けたいターゲットに、適切なメッセージを最適なタイミングで配信する」ことを求めています。
こうした課題を解決するため、ガイエとインテージは、AIによる行動予兆分析とPRノウハウを融合した新広告ソリューション「ADVENT」の提供を開始いたしました。
■「ADVENT」の特長
●集客予兆分析
イベントや店舗来訪の意欲をインテージが実データを活用し、予兆分析。効果的なタイミングで広告
を投下し、集客効果を最大化。
●商品購入予兆分析
購買行動に至る前段階をインテージが実データを活用し、分析。推し活グッズや関連商品の購買意欲
が高まる瞬間を逃さずアプローチ。
●映画興行予兆分析
映画公開前の観客動向をインテージが実データを活用し、分析。ガイエが培った映画PR・広告ノウ
ハウを活かし、ターゲット観客層に最適化した広告を展開。
●クロスメディアトータルプランニング
Google、Yahoo!、X（旧Twitter）、Instagram、YouTubeなど主要プラットフォームに加え、交
通・店頭サイネージや動画配信サービスまで、オンラインとオフラインを横断したトータルプラン
ニング・広告配信が可能。
●効果測定と改善サイクル
広告配信後は、マーケティングリサーチ会社のインテージによる詳細な分析を提供することも可能。
CTRやCPAに加え、セグメント別の成果を可視化し、次回施策に活用可能。
【分析レポート事例】
広告配信レポート（無償）、広告接触者のサイト流入分析（有償）、アプリ起動分析（有償）など
「ADVENT」は、幅広い業界で認知拡大から購買促進まで、広告効果を飛躍的に高めることが期待で
きます。
■今後の展開
「ADVENT」は、エンタメ、小売、金融、旅行、不動産など幅広い業界で活用可能です。
特に、急成長する「アニメ」「推し活」市場では、ファンが推しのために動く瞬間を正確にとらえることができ、企業の集客・販売活動に大きな武器となります。
インテージは、リサーチによる分析力を、ガイエは映画・エンタメ分野でのPR・広告ノウハウを武器に、AIを活用、両社の強みを組み合わせることで、企業のマーケティング成果最大化に貢献してまいります。
◆ 会社概要
社名：株式会社ガイエ
所在地：東京都千代田区隼町2番19号 いちご半蔵門ビル
HP：https://gaie.jp/(https://gaie.jp/)
設立：1997年3月
代表者：代表取締役社長 近藤 雅一
事業内容：映画、一般企業向け等のデジタルプロモーション事業
：ソーシャルメディアマーケティング、運用
：ADコンサルティング事業
：Webページデザイン制作・運用
：動画、インタラクティブ動画の企画・制作、ライブ配信
：デジタル・プレイスメント制作・企画、コンサルティング事業