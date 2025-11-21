映画・イベントの集客から商品の購買まで、AIが予兆を分析する広告ソリューション「ADVENT」提供開始

株式会社ガイエ※ターゲットイメージ

株式会社ガイエ（東京都千代田区、代表取締役社長：近藤 雅一、以下ガイエ）は、マーケティングリサーチのリーディングカンパニーである株式会社インテージ（本社：東京都千代田区、取締役社長：檜垣 歩、以下インテージ）の協力のもと、ユーザーの行動データとAIを組み合わせた次世代型広告ソリューション「ADVENT（アドベント）、以下ADVENT」の提供を開始いたしました。

「ADVENT」は、ユーザーの実際の行動データに基づき、AIによる行動予兆分析を組み合わせることで、購買・来店などの“次の行動”を先読みし、最適なタイミングで広告を配信する全く新しい広告商品です。

■背景

従来の広告配信は、Web行動履歴や属性の推定データに依存しており、ターゲティング精度に限界がありました。

一方で、企業は「確実に届けたいターゲットに、適切なメッセージを最適なタイミングで配信する」ことを求めています。

こうした課題を解決するため、ガイエとインテージは、AIによる行動予兆分析とPRノウハウを融合した新広告ソリューション「ADVENT」の提供を開始いたしました。

■「ADVENT」の特長

●集客予兆分析

イベントや店舗来訪の意欲をインテージが実データを活用し、予兆分析。効果的なタイミングで広告

を投下し、集客効果を最大化。

●商品購入予兆分析

購買行動に至る前段階をインテージが実データを活用し、分析。推し活グッズや関連商品の購買意欲

が高まる瞬間を逃さずアプローチ。

●映画興行予兆分析

映画公開前の観客動向をインテージが実データを活用し、分析。ガイエが培った映画PR・広告ノウ

ハウを活かし、ターゲット観客層に最適化した広告を展開。

●クロスメディアトータルプランニング

Google、Yahoo!、X（旧Twitter）、Instagram、YouTubeなど主要プラットフォームに加え、交

通・店頭サイネージや動画配信サービスまで、オンラインとオフラインを横断したトータルプラン

ニング・広告配信が可能。

●効果測定と改善サイクル

広告配信後は、マーケティングリサーチ会社のインテージによる詳細な分析を提供することも可能。

CTRやCPAに加え、セグメント別の成果を可視化し、次回施策に活用可能。

【分析レポート事例】

広告配信レポート（無償）、広告接触者のサイト流入分析（有償）、アプリ起動分析（有償）など

「ADVENT」は、幅広い業界で認知拡大から購買促進まで、広告効果を飛躍的に高めることが期待で

きます。

■今後の展開

「ADVENT」は、エンタメ、小売、金融、旅行、不動産など幅広い業界で活用可能です。

特に、急成長する「アニメ」「推し活」市場では、ファンが推しのために動く瞬間を正確にとらえることができ、企業の集客・販売活動に大きな武器となります。

インテージは、リサーチによる分析力を、ガイエは映画・エンタメ分野でのPR・広告ノウハウを武器に、AIを活用、両社の強みを組み合わせることで、企業のマーケティング成果最大化に貢献してまいります。

◆ 会社概要

社名：株式会社ガイエ

所在地：東京都千代田区隼町2番19号 いちご半蔵門ビル

HP：https://gaie.jp/(https://gaie.jp/)

設立：1997年3月

代表者：代表取締役社長 近藤 雅一

事業内容：映画、一般企業向け等のデジタルプロモーション事業

：ソーシャルメディアマーケティング、運用

：ADコンサルティング事業

：Webページデザイン制作・運用

：動画、インタラクティブ動画の企画・制作、ライブ配信

：デジタル・プレイスメント制作・企画、コンサルティング事業