頑張りすぎた日に読みたい、心がほっとする本TOP10
株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表：藪田真吾）は、「頑張りすぎた日に読みたい、心がほっとする本TOP10」を発表しました。
一年の終わりが近づくこの季節、仕事や人間関係に追われ、気づけば心が少し疲れている――。そんな心をやさしくほぐし、もう一度自分を大切にしたくなるようなエッセイを集めました。
公式ECサイトの販売データをもとに、多くの読者の心を動かした作品をランキング形式でご紹介します。
読後にそっと笑顔が戻るもの、ふと胸が熱くなるもの、そして“頑張らなくても大丈夫”と思わせてくれるもの――。
ページをめくるたび、日常の景色が少しあたたかく見えるようなラインナップです。
1位 おつかれ、今日の私。/著：ジェーン・スー
著者や友人の実体験をもとに、読者の心をそっと包み込む48篇のエッセイ集。“がんばりすぎた自分”をやさしく受け止めてくれる言葉が並び、まるで信頼できる友人に話を聞いてもらうような安心感。誰かに慰めてもらうよりも、「自分で自分をなぐさめる方法」を教えてくれるこの一冊。多忙な年末を前に、自分自身を慈しむ最高のセルフケア時間を約束します。
■おすすめポイント
・現実的なのに温かい視点
・著者の愛情あふれる共感力
・疲れた日でも読みやすい構成
2位 ナナメの夕暮れ/著：若林 正恭
自意識過剰で生きづらさを感じてきた著者が、四十を前に世界を肯定できるようになるまでの内省を綴ります。「こうすべき」という強者の論理ではなく、完璧を目指さない自分と静かに折り合いをつける過程は、真面目すぎる頑張り屋さんの心にそっと光を灯すでしょう。ユーモアと内省が絶妙に混じり合い、「変われない自分」を静かに肯定してくれるエッセイです。
■おすすめポイント
・“ナナメ”な視点が救いになる
・リアルな“社会との距離感”に共感
・内省とユーモアの緩急で一気読み
3位 小さな幸せ46こ/著：よしもと ばなな
日々の暮らしの中にある“かすかな幸福”を、やわらかな視点で描くエッセイ。家族や友人、愛犬や旅の思い出など、46の小さな物語に込められた優しさが心に染みる。立派な幸福論ではなく、「呼吸に意識を向けて丁寧に生きる」ことの大切さをそっと教えてくれる、疲れた心への極上の清涼剤です。タムくんの可愛い挿絵にも癒されます。
■おすすめポイント
・“日常の幸福”を見つめ直す一冊
・忙しい日々に最適なショートエッセイ
・優しさと余白のある文章
4位 阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたりぐらし/著：阿佐ヶ谷姉妹
地味で穏やかな日常の中にこそ、最高の癒やしがある！これは、時に揉めつつも深い愛情で結ばれた二人の美しい友情と人生の教本です。エアコンの設定温度で揉めたり、近所の餃子を分け合ったり。小さな出来事に人情と笑いがあふれ、「こうでなければ」という力みをそっと解いてくれる。じんわりと心が温かくなり、読後、自分も誰かに優しくなれる一冊です。
■おすすめポイント
・“自分のペースで生きていい”というメッセージ
・ユーモアと人情が溶け合う日常
・エッセイに加えて書き下ろし小説も楽しめる
5位 そして誰もゆとらなくなった/著：朝井 リョウ
“無駄に真剣” “空回り上等”を地でいく著者の抱腹絶倒エッセイ。結婚式の余興で全力ダンス、10年ぶりのレッスンで味わう屈辱。「大人とはこうあるべき」という精神に追いついていない未熟さや、無駄なことに全力投球する空回りが、読む人の腹筋を崩壊させ、心を救います！失敗も恥も笑い飛ばしながら、大人になることの可笑しさとあたたかさが描かれた、ゆとりシリーズの集大成。
■おすすめポイント
・“全力で空回る”を肯定するユーモア
・テンポの良い語りと共感度の高さ
・著者の色合いが濃く出た、表現の面白さ
冬の訪れとともに、少し立ち止まりたくなる季節。
仕事や人づきあいに追われていた手をそっと休め、心の声に耳を傾ける時間が欲しくなります。
そんなときに開きたいのが、日常の中にある小さな幸せや、つい笑ってしまう失敗を描いたエッセイたち。
頑張りすぎた自分をそっとねぎらい、「まあ、これでいいか」と思わせてくれる言葉がそこにあります。
静かに共感を呼ぶもの、ユーモアで疲れをほどくもの、自分を見つめ直すきっかけをくれるもの――。
冬の夜、ページをめくるたびに心がやわらかく温まる、そんな一冊に出会ってみませんか。
