日本経済新聞社が「オープンイノベーションフェスティバル」を開催！ 多様なアイデアと出会いが生まれる祭典
日本経済新聞社は「NIKKEI THE PITCH オープンイノベーションフェスティバル」を11月26日（水）に岡山（WEST）で、12月9日（水）、10日（木）に東京（EAST）で開催します。スタートアップやアトツギベンチャーによる「ピッチコンテスト」、自社の課題を提示し新興企業からの提案を募る「リバースピッチ」、新興企業の成長を促すため専門家が伴走支援する「アクセラレーションプログラム」、「交流会」をはじめ、多彩なプログラムを通じてオープンイノベーションの新たな出会いや気づきの場を提供します。ぜひお気軽にご参加ください。
参加応募フォーム： WEST（11月26日＠岡山）(https://register.nikkei.co.jp/e/20251126_ntp/widget/button/ticket/c13e8247ce44bd1b53ef36f5e5e15a951988e141/guest) EAST（12月9日、10日＠東京）(https://register.nikkei.co.jp/e/20251209_ntp/widget/button/ticket/6cdf8e5b7a6894d7908a6a01cf1b710a81ff698a/guest)
NIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-25より
NIKKEI THE PITCH GROWTH 2024-25より
NIKKEI THE PITCH 関連セミナーの様子
■オープンイノベーションフェスティバルWEST開催概要
・名称：NIKKEI THE PITCH オープンイノベーションフェスティバルWEST
・日時：2025年11月26日（水） 10:00～19:00
・会場：岡山コンベンションセンター
岡山県岡山市北区駅元町 14ー1
https://www.mamakari.net/access/
・参加費：無料
・お申し込み：WEST（11月26日＠岡山）(https://register.nikkei.co.jp/e/20251126_ntp/widget/button/ticket/c13e8247ce44bd1b53ef36f5e5e15a951988e141/guest) ※締め切り25日23時59分
・プログラム（予定）：詳細はこちら(https://pitch.nikkei.com/OIF/#WEST)
- 10:00～16:00
NIKKEI THE PITCH GROWTH 西日本エリア予選大会
書類審査を通過した有望スタートアップ・アトツギベンチャーが、自らのビジョンと事業戦略をプレゼンテーションする。参加企業・審査員はこちら(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/#West)
- 13:00～13:50 公開メンタリング
NIKKEI THE PITCH過去大会の受賞企業の事業戦略や成長課題に対し、実力派メンターがマンツーマンで事業を磨き上げる。
- 13:55～14:40 SOCIAL BUSINESS SCHOOL特別公開授業
実践知と情熱が詰まったソーシャルビジネスの授業を特別公開。
- 14:45～15:30 After NIKKEI THE PITCH ～私たちのこれから～
NIKKEI THE PITCH過去大会の受賞者が、出場のきっかけ、受賞後の変化、そして今直面している課題など、カジュアルな雰囲気で語り合う。
- 16:20～19:00 交流会
＜参加予定者＞ NIKKEI THE PITCH GROWTH出場企業(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/#West) / 各地方有力企業 / スポンサー企業 / 各プログラム登壇者、審査員 / 参加をフォーム(https://register.nikkei.co.jp/e/20251126_ntp/widget/button/ticket/c13e8247ce44bd1b53ef36f5e5e15a951988e141/guest)よりお申し込みされた方
- 16:30～18:00 リバースピッチ powered by ストライク ※交流会内で開催
地域を代表する企業が、自社の課題・協業ニーズをオープンに共有する“逆ピッチ”セッション。共創機会を探すスタートアップとのマッチングを促進する。
■オープンイノベーションフェスティバルEAST開催概要
・名称：NIKKEI THE PITCH オープンイノベーションフェスティバルEAST
・日時：Day1 2025年12月 9日（火） 10:00～19:00
Day2 2025年12月10日（水） 10:00～16:30
・会場：九段会館テラス
東京都千代田区九段南1丁目6-5
https://kudan-kaikan-terrace.jp/access/
・参加費：無料
・お申し込み：EAST（12月9日、10日＠東京）(https://register.nikkei.co.jp/e/20251209_ntp/widget/button/ticket/6cdf8e5b7a6894d7908a6a01cf1b710a81ff698a/guest)
・プログラム（予定）：詳細はこちら(https://pitch.nikkei.com/OIF/#EAST)
- 【Day1】【Day2】 10:00～16:00
NIKKEI THE PITCH GROWTH 東日本エリア予選大会
書類審査を通過した有望スタートアップ・アトツギベンチャーが、自らのビジョンと事業戦略をプレゼンテーションする。参加企業・審査員はこちら(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/#East)
- 【Day1】【Day2】13:00～13:50 公開メンタリング
NIKKEI THE PITCH過去大会の受賞企業の事業戦略や成長課題に対し、実力派メンターがマンツーマンで事業を磨き上げる。
- 【Day1】13:55～14:40
スタートアップのための実務戦略セミナー
特許庁のスタートアップ支援担当者が登壇。知財アクセラレーションプログラム「IPAS」など、支援制度の最新情報をリアルな事例とともに解説。
- 【Day2】13:55～14:40
SOCIAL BUSINESS SCHOOL特別公開授業
実践知と情熱が詰まったソーシャルビジネスの授業を特別公開。
- 【Day1】【Day2】 14:45～15:30
After NIKKEI THE PITCH ～私たちのこれから～
NIKKEI THE PITCH過去大会の受賞者が、出場のきっかけ、受賞後の変化、そして今直面している課題など、カジュアルな雰囲気で語り合う。
- 【Day1】 16:20～19:00 交流会
＜参加予定者＞ NIKKEI THE PITCH GROWTH出場企業(https://pitch.nikkei.com/contest/NIKKEI%20THE%20PITCH%20GROWTH/#East) / 各地方有力企業 / スポンサー企業 / 各プログラム登壇者、審査員 / 参加をフォーム(https://register.nikkei.co.jp/e/20251209_ntp/widget/button/ticket/6cdf8e5b7a6894d7908a6a01cf1b710a81ff698a/guest)よりお申し込みされた方
- 【Day1】 16:30～18:00
リバースピッチ powered by ストライク ※交流会内で開催
地域を代表する企業が、自社の課題・協業ニーズをオープンに共有する“逆ピッチ”セッション。共創機会を探すスタートアップとのマッチングを促進する。
【ご参考】 オープンイノベーションフェスティバルFINAL(https://pitch.nikkei.com/OIF/#FINAL)
2026年3月、3日間にわたって東京で開催。イントレプレナー（社内起業家）のアワードイベントやネットワーキングで構成する「Open Innovation Insight Summit（仮称）」、社会問題の解決を目的としたソーシャルビジネスコンテストである「NIKKEI THE PITCH SOCIAL」の最終審査会、「NIKKEI THE PITCH GROWTH」の決勝大会など、充実したプログラムでお届けします。
日時：2026年3月6日（金）～8日（日） 10:00～19:00
※プログラム詳細は追って発表します
会場：九段会館テラス
東京都千代田区九段南1丁目6-5
https://kudan-kaikan-terrace.jp/access/
【NIKKEI THE PITCHパートナー】
- プラチナパートナー：SMBCベンチャーキャピタル、レオス・キャピタルワークス、ストライク
- シルバーパートナー：サラヤ、日本政策金融公庫、セールスフォース・ジャパン
- プラチナエリアパートナー：東和ハイシステム
- エリアパートナー：西武信用金庫、きらぼし銀行、東日本銀行、山口フィナンシャルグループ、Global Startup EXPO 2025、アート&テクノロジー・ヴィレッジ京都、広島銀行、横浜銀行、西日本フィナンシャルホールディングス、京葉銀行、東和銀行、山陰合同銀行
- 信金パートナー：城南信用金庫
- 後援・協力・メディアパートナー：外務省、文部科学省、農林水産省、国際協力機構（JICA）、イントラリンク、北海道新聞社、河北新報社、新潟日報社、神戸新聞社、京都新聞、中国新聞社、山陽新聞社、西日本新聞社、琉球新報社
【NIKKEI THE PITCHオープンイノベーションフェスティバルのお問い合わせ先】
thepitch@nex.nikkei.co.jp （NIKKEI THE PITCH 事務局）