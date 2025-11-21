世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ、以下JAC）は、2025年12月16日（火）12：00より、年間50社以上人事コンサルティングと人材育成事業を展開している北村豊氏を講師に迎え、JAC Interim Professional Solutions seminar『研修を行うだけでは、人は育たない～人と組織が育つ３つのポイント～』実践編を開催します。参加は無料です。

【企業の人事、人材開発部門責任者・経営企画部門責任者必見】

企業の成長は社員の成長に大きく依存しています。しかし、単に研修を実施するだけでは社員の本質的な成長は促されません。本ウェビナーでは、「社内の育成力が強い会社」とは何かを明らかにし、具体的かつ実践的な育成環境の構築方法をご提案します。▼主なトピック・人と組織が育つための3つのポイント・研修に消極的な社員への効果的な動機付け方法・研修で得た経験をどのように意味づけし、実践につなげるか具体的な事例を交えながらわかりやすく解説いたします。

本ウェビナーは、研修などの社員育成を外部に任せきりにするだけではなく、理論と事例に基づき、伴走型の人事コンサルタントが「貴社の育成力を高めるために今すべきこと」をお伝えします。多くの企業が研修を導入していますが、実施後の評価や成果に満足できていないケースが少なくありません。持続的な企業成長のためには、研修内容を現場で実践に落とし込むサポートや、伴走型育成の取り組みが不可欠です。

▼以下のような課題をお持ちの方におすすめ

・ 研修を外部に頼るだけではなく、社内での育成システムや文化を構築したいと考えている方。・ 自社の若手社員が自己成長できる環境を整えたいと考えている方。・ 研修だけではなく、伴走型育成や実践的な学びを取り入れた新しい育成手法を導入したいと考えている方。・ 人材育成における具体的なアクションプランや成功事例を通じて、自社の育成力を高めたいと考えている方。・ 社内での育成環境を整えることで、チーム全体のパフォーマンス向上を図りたいと考えている方。

【セミナー開催概要】

『研修を行うだけでは、人は育たない～人と組織が育つ３つのポイント～』実践編

https://form.run/@jac-ips-20251216

開催日：2025年12月16日（火）12:00-13:00 ※13:15まで質疑応答 開催方法：オンライン開催（事前申込制） ※視聴URLはお申し込み完了時のメールにてお知らせいたします。 参加費用：無料申し込み締め切り：2025年12月16日（火）12:00まで

【講師紹介】

1998年、滋賀大学大学院教育学研究科修了。NECグループにて約20年（SE10年、人事10年）勤務し、NECソリューションイノベータ7社人事統合、NECグループOneNEC育成基盤の立ち上げなどに従事。300人を対象とした10クラス×3ヶ月間の新入社員研修立ち上げなどを行ってきた。その後45歳で早期退職し、個人事業およびHR Techベンチャーボードメンバー（CMO）を経て、2年間組織コンサルティングファームのシニアコンサルタントとして従事。2022年7月に独立起業し、現在に至る。企業向けの研修実績多数。名古屋工業大学や豊田高専での非常勤講師の実績もあり。

JAC Interim Professional Solutions とは

本サービスは、企業の課題に対し「期間限定プロフェッショナル人材の活用」という新たなアプローチを提供します。 Interim Professional Solutionsでは、JAC Recruitment が企業とプロ人材のハブになり、プロジェクト型で実現します。派遣型の人材活用と比較して、業務委託契約を採用することで、以下のメリットを実現しています。■業務委託のメリット・柔軟な契約形態による迅速なアサイン必要なスキルや経験を持つプロフェッショナルを、プロジェクト単位で最適にマッチング。・コスト効率の向上固定的な派遣費用に依存せず、業務ごとの契約で必要なリソースのみを活用可能。・プロジェクトのゴール達成に向けた体制構築プロジェクトの成果を重視し、双方にとってウィンウィンの関係を構築。■Interim Professional Solutionsの主なメリット・事業継続の強化：熟練したプロフェッショナルの即戦力投入により、組織の成長と業務の連続性を維持。・チーム負担の軽減：突発的な人員不足に対して、迅速かつ柔軟にリソースを補完。・スムーズな引継ぎ：業務内容の共有と伴走支援により、復職後のスムーズな組織復帰をサポート。・キャリア継続とスキル向上：参加プロフェッショナルは、実践的なマネジメント経験を積むことで、自己のスキル資産を強化できる。・多様性の促進と企業文化の強化

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年５月１日に、JACグループとして50周年を迎えました。スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルティング型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界11ヵ国、34拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、グローバル、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。（コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp（転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp

