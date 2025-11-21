現在応援購入サイト「Makuake」にて限定先行販売中のコンパクトなマネークリップ式本革財布「チェリッシュクリップ」驚くほど経年変化するイタリアンレザーを全面に使用したこの財布は、意匠登録出願済みの着脱可能な小銭入れなど新しい機能を詰め込み仕上げた折財布です。最大32%OFFでの購入は、11月25日22時までとなります。薄型でコンパクトな本革財布を探されている方、是非この機会にご検討よろしくお願い致します。

1日最大5個の限定生産

https://www.makuake.com/project/cherish/

１つ１つ手作業で作り上げるため、チェリッシュクリップは最大１日5個生産。その分細部にまで気を配ったものを責任を持ってお届けいたします。

驚くほどの経年変化する革

様々な牛革で試行錯誤を繰り返し、たどり着いたのはフランス産の原皮をイタリアのトスカーナ地方で鞣したタンニン鞣し牛革でした。新品の状態は白っぽく少しザラつく触感の牛革ですが、使用することで起こる摩擦と内部に含むオイルのおかげでツルツルの触感と深い色味に経年変化してくれます。

着脱可能な小銭入れ

意匠登録出願済みの着脱可能な小銭入れ。金具を使わずに革の重なりによってしっかり固定できます。

着せ替え感覚で楽しむ２トーン

違う色で組み合わせてみたくなった方に向けて【2個セット】【追加小銭入れ】のリターンを準備。パートナーと小銭入れを交換して使ったり、単体の小銭入れを駐車場の支払い用に車に常備させたりすれば重宝すると思います。

５箇所に分かれたカード収納部

昨今のコンパクトな財布では大変珍しい５ヶ所に分かれたカードポケット。開いて目につく左右のメインポケット２箇所とその背面にそれぞれ隠しポケットに配置。さらに小銭入れと本体の隙間に１箇所の計５箇所に分けてカードを収納できます。

プレゼントで渡しやすい専用箱&左利き用も準備

贈り物としてそのまま渡しやすい化粧箱に入れて発送。日頃の感謝を贈り物で伝えたい方は是非お役立てください。また金具の取り付け方向と小銭入れの配置が逆になった左利き用も製作承ります。左利きの方へのプレゼントにお悩みの方は是非ご検討ください。

スーツに似合うサイズ感

ジャケットの胸ポケットはもちろん、ズボンの後ろポケットに入れてもぽっこりしないサイズ感。さらに薄く・軽く使いたい場合は小銭入れを外すか収納量を調整しながらシーンに合わせて幅広くお使い下さい。

実際に使ってみての感想

革製品の醍醐味、経年変化は購入者のみが体験できるその人だけの特権ですが、サンプルを使ってもらった感想をお願いしました。

受注締切は11月25日20:00まで

Makuakeで現在最大32%OFFで先行受注販売中。是非Makuakeのページをご覧になられて、応援購入のご検討よろしくお願い致します。

商品概要

商品名：チェリッシュクリップ価格：予定販売価格の最大32%OFF発売日：2025年11月25日迄、Makuakeにて先行予約開始中重量：69g（天然皮革のため多少の誤差あり）寸法：99mm×104mm（天然皮革のため多少の誤差あり）色味：ブラック・ブラウン・グリーン・レッド・ナチュラル特徴：・フランス原皮のイタリア植物タンニンなめし牛革仕様・着脱可能な小銭入れ・５箇所に分かれたカードポケット・お札が露出しないお札入れ（マネークリップ式）・専用化粧箱付き・左利き用も製作可能