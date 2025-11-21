BLACK FRIDAY 2025 開催！AnyEarの人気スマート耳かきが特別価格に - 高精細カメラ搭載・家族で使える多機能モデル

九洋洲 Joychou 株式会社

特許構造の“曲がる耳かき”--耳の形に自然にフィット

従来のストレート型とは異なり、自由に曲げられる柔軟スティック構造を採用。耳の奥のカーブにも自然に沿うため、見えにくい部分も安全にケアできます。

特許スクリューデザインでヘッドをしっかり固定し、使用中に外れる心配がありません。また、本体に装着できる保護カバーにより、耳奥への過剰挿入を防止。初めての方はもちろん、子どもからご年配の方まで、安心してお使いいただける設計です。

2000万画素カメラ×プロ級レンズ--細部まで鮮明に観察

約2000万画素のHDカメラと光学レンズにより、耳の奥の質感まで鮮明に映し出します。

6LEDの高輝度ライトが暗所をしっかり照らし、1mm単位の細かな耳垢や産毛までクリアに確認可能。

12.4mmの焦点距離が近すぎず遠すぎない最適な視界を実現し、防塵・防曇仕様のレンズで常にクリアな映像をキープします。

専用アプリ × 高速WiFi--リアルタイムで快適に操作

2.4GHz高速WiFiにより、スマホやタブレットにスムーズ接続。iPhone / Android / iPad すべてに対応しています。

アプリを開くだけで耳の中がリアルタイム映像で表示され、録画・スクリーンショット・左右反転などの機能も簡単操作。

6軸ジャイロセンサーによる手ブレ補正で、細かな動作も安定して観察できます。

家族で使える“健康チェックツール”--耳・鼻・喉からペットまで

付属アタッチメントを組み合わせることで、耳掃除だけでなく、鼻・喉・歯・舌・頭皮・ペットの耳まで幅広く観察可能なマルチモデル。

乾湿タイプの耳垢に対応した12種類の交換ヘッド、専用ピンセット、安全プロテクターなど、用途に合わせて自由にカスタマイズできます。

家庭用としてはもちろん、業務用としても使用される高い実用性を備えています。

スマート温度制御 & IP67防水--一年中快適

高品質シリコン素材とスマート控温技術により、先端約25℃・握持部約35℃を自動維持。

冬場のひんやり感を軽減し、季節を問わず快適に使用できます。

IP67防水で、使用後の水洗いも簡単。

レッドドット・デザイン賞、iF デザイン賞を受賞した外観は、ギフトとしても喜ばれる高級感ある仕上がりです。

安心の品質--1年保証＆多重認証取得済み

本製品はTELEC・CE・FCCなどの国際規格に対応しており、日本国内でも安心してご使用いただけます。

1年間の保証付きで、万が一の不具合にも迅速に対応いたします。

《パッケージ内容》

本体、耳・鼻・喉用アタッチメント×3、耳かき先端×12、専用ピンセット、安全カバー、収納ケース、レンズブラシ、充電ケーブル、日本語取扱説明書

ブラックフライデーキャンペーン概要

- 対象製品：AnyEar 可視化スマート耳かき- 期間：2025年11月21日～12月1日- 通常価格：34,995円- セール価格：6,999円- ポイント：1%還元- 販売場所：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1BSC15R詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1BSC15RJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com