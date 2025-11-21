³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ï2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¸áÁ°10»þ¡Ö¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó Î©ÀîÆüÌî¶¶Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Á´¹ñ201Å¹ÊÞ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¼òÀìÌç¾®Çä¥Á¥§ー¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó(ËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ô)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¸áÁ°10»þ¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ë¡Ö¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó Î©ÀîÆüÌî¶¶Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó Î©ÀîÆüÌî¶¶Å¹
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©190-0022
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¶ÓÄ®5ÃúÌÜ19ÈÖ23¹æ¥Õ¥í¥à¥¢¥ß¥Æ¥£ÆüÌî¶¶D2¹æÅï
TEL¡¡¡¡ ¡§042-521-2222
±Ä¶È»þ´Ö¡§AM10:00～PM9:00¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.likaman.co.jp/shop/tokyo/tachikawa/30851.html)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ·¼
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌÅìÆ¶±¡ÅìÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®60
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿»Í¾ò¥Ó¥ë7³¬¡¡
TEL ¡§075-213-8200
FAX ¡§075-213-8250
URL ¡§https://www.likaman.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
Ã´Åö¼Ô¡§º£°æ ¾Í¸á
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌÅìÆ¶±¡ÅìÆþÎ©ÇäÀ¾Ä®60
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÀ¸Ì¿»Í¾ò¥Ó¥ë7³¬
TEL ¡§075-251-2555
FAX ¡§075-213-8250
E-Mail¡§imai@likaman.co.jp