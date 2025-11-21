¡Ú12·î2Æü¡Ê²Ð¡ËZoom³«ºÅ¡Û¤ï¤º¤«5Ç¯¤ÇÇä¾å43²¯±ßÁý¤ò¼Â¸½¡£À®Ä¹Î¨Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹*¤Î¹©Ì³Å¹¡ÖG¥Ï¥¦¥¹¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°°¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ìä ¹¸·¼¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¼Ò¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸½ÂåÉ½¤Î½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«5Ç¯¤ÇÇä¾å43²¯±ßÁý¤ò¼Â¸½¤·¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®Ä¹Î¨*¤òÃ£À®¤·¤¿¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ÂÄê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*³ô¼°²ñ¼Ò½»Âð»º¶È¸¦µæ½ê¡¡2023Ç¯ÅÙÀ®Ä¹À¡¦Çä¾å¹â¿Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°(21~23Ç¯ÅÙ)¤Ë´ð¤Å¤¯
¡Ô ¥¦¥§¥Ó¥ÊーÍ½Ìó¥Úー¥¸¡§https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251202(https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251114?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251202) ¡Õ
¡Ô G¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°HP¡§https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251202) (https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251202)¡Õ
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¸¶²Á¹âÆ¡¢¿ÍºàÉÔÂ¡¢¤½¤ì¤ËÂçÎÌ»ñËÜÅê²¼¤¹¤ëÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î²ÉÀê²½¡Ä¡£
ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤Î´Ä¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁG¥Ï¥¦¥¹¤Ï²ÉÀê²½¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë»Üºö¤È¤·¤Æ¡Ö°µÅÝÅª¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¡×¡Ö½¸µÒÎÏ¡×¡ÖÇä¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¡ÖÇ¯´Ö950ÁÈÍè¾ì¡×¡ÖÌ¤·Ð¸³±Ä¶È¤Ç¤âÇ¯´Ö24Åï¡×¤È¤¤¤¦À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1¼Ò¤À¤±¤ÎÀ®¸ù¤Ç¤Ï¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢G¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¶¦Í¤·¤Æ¹©Ì³Å¹Æ±»Î¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿·¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Î©¤Á¾å¤²¤Î³µÍ×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹©Ì³Å¹¤Î¡¢¹©Ì³Å¹¤Ë¤è¤ë¡¢¹©Ì³Å¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×
¤³¤Î»Ö¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¶¦¤Ë´ú¤ò·Ç¤²¤ëÃç´Ö¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹©Ì³Å¹·Ð±Ä²ñµÄ2025¡×¡Êhttps://www.s-housing.jp/kkk2025(https://www.s-housing.jp/kkk2025)¡Ë¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖG¥Ï¥¦¥¹ ·Ð±Ä³×¿¿¸¦µæ²ñ¡×¤Î¾ÜºÙ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹©Ì³Å¹·Ð±Ä²ñµÄ2025¤Ë¤´»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹©Ì³Å¹¾¡¤Á»Ä¤ê ¿·¥µー¥Ó¥¹¥ê¥êー¥¹ ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00～17:30¡¡(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ/Zoom)
¢£Äê°÷¡§ÀèÃå¸ÂÄê30¼Ò
¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251202(https://g-house.osaka.jp/fc/seminar_251114?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251202)
¢£¥¢¥¸¥§¥ó¥À
1 ¶È³¦Æ°¸þ¡§¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤Î¸½¼Â
»ñºà¹âÆ¡¦¿ÍºàÉÔÂ¡¦Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î²ÉÀê²½¡Ä¡£
ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
£² G¥Ï¥¦¥¹¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ÎÎ¢Â¦
·ãÀï¶è¡¦Âçºå¤Ç»ö¶È·Ñ¾µ¤«¤é6Ç¯¡£Çä¾å¤ò43²¯±ß¿¤Ð¤·¤¿µÞÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¡©
Ç¯´Ö950ÁÈÍè¾ì¡¢Ì¤·Ð¸³±Ä¶È¤Ç¤âÇ¯´Ö24ÅïÀ®Ìó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
£³ ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È²ÝÂê
´ØÀ¾No.1¤«¤éÁ´¹ñÅ¸³«¤Ø¡£
µÞÀ®Ä¹´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¼¡¤ÎÊÉ¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¹©Ì³Å¹Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£´ G¥Ï¥¦¥¹¡¡·Ð±Ä³×¿¿¸¦µæ²ñ
Á´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹¤¬¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´úÍÈ¤²¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈó¸ø³«¤À¤Ã¤¿·Ð±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
£µ LIFE X¡Êµ¬³Ê½»ÂðFC¡Ë¤Î¤´¾Ò²ð
G¥Ï¥¦¥¹¤¬³«È¯¤·¤¿º¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ëµ¬³Ê½»Âð¡ÖLIFE X¡×¡£
Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¹©Ì³Å¹¤À¤±¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£¶ ¹©Ì³Å¹Ï¢¹ç¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»Ù±çÆâÍÆ
½¸µÒ»Ù±ç¡¦±Ä¶È»Ù±ç¡¦¾¦ÉÊ³«È¯»Ù±ç¡£
¹©Ì³Å¹¤Î·Ð±Ä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¶¯²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¾ÜºÙ¤Ï¥»¥ß¥Êー¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¡¦ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤ò·Ð±Ä±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦½¸µÒ¤ä±Ä¶È¤ÇÂ°¿ÍÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤ä»ñºà¹âÆ¤Ç·Ð±Ä¤Ë´íµ¡´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦Ä¹´üÅª¤Ë¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ï¡¢¹©Ì³Å¹¤äÀß·×»öÌ³½ê¡¢·úºà¥áー¥«ー¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢½»Âð¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ëÉý¹¤¤»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë·Á¼°¤Ç¤Î³«ºÅ¤Î¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀèÃå30¼Ò¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¤Ë¤Æ¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤ËÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
G¥Ï¥¦¥¹¤Î»Ü¹©»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
µÞÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Î£±¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢G¥Ï¥¦¥¹¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈInstagram¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î»Ü¹©»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢²È¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÅÐÏ¿¼Ô¿ô2.9Ëü¿Í°Ê¾å¡Ë
https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka/videos
¸ø¼°Instagram¡Ê¥Õ¥©¥í¥ïー2.5Ëü¿Í°Ê¾å¡Ë
https://www.instagram.com/ghouse_osaka/
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÆàÎÉ¤òµòÅÀ¤Ë¹âÀÇ½¤Ê¿·ÃÛ¸Í·ú½»Âð¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹©Ì³Å¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë²È¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¹âµ¤Ì©¹âÃÇÇ®¡¦IoT¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Äó°Æ¤È¡¢À¿¼Â¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó°Æ¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤ÃíÊ¸½»Âð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÇä¾å¤Ï43²¯±ßÁý¡¢Ç¯´Ö950ÁÈ¤ÎÍè¾ì¤òµÏ¿¤·´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÇÇä¾åÀ®Ä¹Î¨No.1*¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«Í³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤ò¡£
ÀÊÌ¤ä¹ñÀÒ¡¢¿¦¶È¡¢Ç¯¼ý¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤È¤¤¤Ã¤¿À©Ìó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ëµ±¤«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤ò¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¡£
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë ¶È Ì¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹
½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©535-0022 ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°°¶è¿·¿¹2-23-12
Âå É½ ¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ìä ¹¸·¼
»ö¶È³µÍ×¡§ ÃíÊ¸½»Âð¡¢ÉÔÆ°»º¶È¡¢³°¹½¡¢ÄÂÂß¶È
µòÅÀ¡¡¡¡¡§ ËÃæ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©561-0852 ÂçºåÉÜËÃæ»ÔÉþÉôËÜÄ®1-2-8
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆàÎÉ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©630-8244 ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô»°¾òÄ®606-7 ¥¹¥¯¥¨¥¢ÆàÎÉ»°¾ò1³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÉÔÆ°»º¡¦³°¹½¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©535-0022 ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°°¶è¿·¿¹6-3-25 ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¿·¿¹1³¬
G¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°HP¡§https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251202)
G¥Ï¥¦¥¹ ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251202)
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ghouse_osaka/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¡¡¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
E-Mail¡§mktg@g-house.osaka.jp