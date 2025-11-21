テラーノベル発の人気小説『恥辱の教室』をショートドラマ化！11月21日よりテラードラマでの独占配信をスタート
株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説プラットフォーム「テラーノベル（ https://teller.jp/ ）」発の人気小説『恥辱の教室』を原案としてショートドラマ化し、「テラードラマ」（ https://teller.jp/short-drama/ ）にて2025年11月21日（金）より独占配信を開始します。
※ 2025年3月時点
配信概要
配信プラットフォーム：テラードラマ（ https://teller.jp/short-drama/ ）
配信開始日：2025年11月21日（金）
ショートドラマ作品について
恥辱の教室
高校で国語教師をしているかなでは、いい人でいることに疲れ果てていた。貼りつけた笑顔でやり過ごす毎日。心はもう限界寸前だった。
そんな彼女の前に現れた臨時国語教師の瑞樹は、かなでの心を見透かしたように、柔らかい声で問いかけてくる。
「……助けてあげようか？」
その一言に、かなでは思わず救いを求めてしまう。
だが、瑞樹の裏の顔は周囲に見せる温和なものとは全く違い、理不尽で冷酷だった。
彼との出会いが恥辱の日々の始まりだったと気づいたときには、もう全てが手遅れになっていた--。
▪️主な出演者
咲坂かなで 役：実倉 萌笑
鷹司瑞樹 役：赤澤遼太郎
影浦貴志 役：西川 俊介
大城アンナ 役：奏羽茜
江國美桜 役：兵頭百華
▪️原案
三日月クロワッサン（ @CrescentCroissa(https://x.com/CrescentCroissa) ）
▪️小説掲載
テラーノベル（ https://teller.jp/se/2j7scw45hfotf-8392087264 ）
本編を再生する :
https://teller.jp/short-drama/series/1m27ujxdb3pfg-8238096430
「テラードラマ」について
テラードラマ（Teller Drama）
■ サービス名：テラードラマ
■ サービスページ：https://teller.jp/short-drama
■ サービス開始日：2025年3月
■ 利用料金：基本無料
＜App Store ダウンロードページ＞
https://apps.apple.com/jp/app/id6742331391
＜Google Play ストアダウンロードページ＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.teller.drama&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.teller.drama&hl=ja)
「テラーノベル」について
■ サービス名：テラーノベル
■ サービスページ：https://teller.jp/
■ サービス開始日：2017年7月
■ 利用料金：基本無料
■ 国内ダウンロード数：760万以上
※ 2025年3月時点
＜App Store ダウンロードページ＞
https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832
＜Google Play ダウンロードページ＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)
株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）
テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、コミック出版事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。
「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。
今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。
・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業
・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３
・代表者：蜂谷宣人
・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp
・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact
*ショートドラマ共同製作やノベル・コミック出版等にご関心があるクリエイター様・企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。