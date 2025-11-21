【ウェスティンホテル横浜】今年もいちごに恋する季節がやってきた！ウェスティンホテル横浜のいちごビュッフェ＆アフタヌーンティー

マリオット・インターナショナル*実際のご提供と異なる場合がございます。

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、2025年12月26日より毎年大人気のいちごをテーマにしたアフタヌーンティーを、2026年1月7日からはいちご尽くしのデザートビュッフェを開催いたします。



2025年にオープンし、初めていちごのシーズンを迎える〈パシフィック・テーブル〉では、旬の国産いちご3種による“いちごボウル”を主役に、心がときめく「恋するいちごビュッフェ ～It’s Strawesome！～」を開催いたします。

季節ごとに異なるテーマでお届けするアフタヌーンティーが好評の〈ロビーラウンジ〉では、クリスマスシーズンに続き〈リンツチョコレート〉とのコラボレーションによる「恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート」をご用意。ひと足早く春の訪れを感じる、いちごの魅力を余すところなく引き出したスペシャルメニューをお楽しみいただけます。

また今回のビュッフェおよびアフタヌーンティーでは、味わいは確かながら市場に出回りにくい形が不揃いのいちごも積極的に使用します。「グリーンキー」の認証を保持するウェスティンホテル横浜は、日ごろからフードロス削減に積極的に取り組んでいます。今回もシェフが自らいちごのファームに足を運び、丁寧に選んだいちごを多彩なメニューに仕立てました。

旬の味覚とサステナブルな想いが詰まった、この時期だけの特別なひとときをお届けします。

3階パシフィック・テーブル 恋するいちごビュッフェ ～It’s Strawesome！～

今回のいちごビュッフェ最大の見どころは、オープン以来“映えスポット”として人気の高いデザートルーム前に期間限定で登場する、〈いちごボウル〉。

直径約1mの大きなボウルに、神奈川県産をはじめとした国産いちご3種を惜しみなく盛り込み、まるで宝石があふれるような華やかな光景が広がります。フレッシュないちごを心ゆくまでご堪能ください。

スイーツラインナップももちろんいちご尽くし。キュートないちごフェイスを描いたマカロン、いちご型のショートブレッドサンド、いちごと柚子のバントケーキからいちご大福のシェイクまで、いちご好きの方はもちろん、思わず誰もが心躍るラインナップをご用意しました。

さらに、ヴァローナ社のチョコレートを使用したチョコレートフォンデュも登場。いちごやマシュマロなど、お好みのスイーツをとろりとしたチョコレートにたっぷりくぐらせて、自分だけの“恋するひと口”をお楽しみいただけます。

【恋するいちごビュッフェ～It’s Strawesome！～ 開催概要】

開催期間：2026年1月7日（水）～3月31日（火）

営業時間 ：15:00～16:30 (平日限定）

料金 ：大人6,650円、お子様(4歳～12歳) 3,325円

*チョコレートフォンデュは追加料金で承ります。1,800円/1名様、2,800円/2名様 (1日限定10セットまで）

ご予約 ：https://x.gd/Olc4L

23階ロビーラウンジ 恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート

クリスマスシーズンにご好評いただいた〈リンツチョコレート〉とのコラボレーションアフタヌーンティーが、 “いちごバージョン”となって再登場。 リンツのチョコレートを使用したスイーツやセイボリーが、いちごを主役に新たな装いで並びます。

いちご × チョコレートという最強のコンビネーションで仕上げたマカロンやパンナコッタなど、計4種類のデザートは、チョコレートのまろやかな甘みとほろ苦さ、そしていちごの清々しい酸味が溶け合う、濃厚でいて軽やかな味わい。旬のいちごは、そのままでもお楽しみいただけます。土日祝日限定で、華やかないちごのパルフェもご用意いたしました。

セイボリーにもいちごやチョコレートのエッセンスをさりげなく散りばめ、甘味とのバランスを整えた、アフタヌーンティーならではの仕立てに。甘さと塩味のコントラストが、コース全体に奥行きをもたらします。

空気の澄む1～2月は、晴れた日にはロビーラウンジから富士山を望めることも。やわらかな陽光が差し込むラウンジで、心まで弾む“恋するいちごアフタヌーンティー”を味わいながら、待ち遠しい春の訪れに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

【恋するいちごアフタヌーンティー with リンツチョコレート開催概要】

開催期間：2025年12月26日（金）～2026年3月8日（日）

* 2月1日（日）～2月14日（土）は、バレンタインアフタヌーンティーをご提供いたします。

営業時間 ：

アフタヌーンティー１.11:30～ / ２.13:45～ / ３.16:00～（3部制・各100分）

ナイトアフタヌーンティー 18:00～22:00 (20:00最終入店・120分制）

料金 ：

アフタヌーンティー 平日 8,200円 / 土日祝 9,200円

ナイトアフタヌーンティー ライト 8,200円 / スタンダード 10,200円 / プレミアム 12,300円

ご予約 ：https://x.gd/ICvTy

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: westinyokohama.co.jp(https://www.westinyokohama.co.jp)

Instagram: https://www.instagram.com/westinyokohama/(https://www.instagram.com/westinyokohama/)

Facebook: https://www.facebook.com/westinyokohama

■ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

無料でご登録いただけますので、詳細はjoinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy(https://www.joinmarriottbonvoy.com/apacqr/s/JA/ch/tyowy)

をご覧ください。

Marriott Bonvoy の会員になると、世界30以上のホテルブランドでお得な会員限定料金でのご宿泊に加え、無料宿泊やレストラン、バー、スパなどで使えるポイントを効率よく貯められます。入会費・年会費は無料。ぜひこの機会にご入会いただき、あなたの旅をもっと楽しく、もっと贅沢に。