空と海にととのう、冬だけの特別な絶景ロケーションでサウナ体験　　インフィニティ温泉プールが“日本最大級の冷泉天然水風呂”に

株式会社アクアイグニス

(株)アクアイグニス淡路島（代表取締役：立花哲也、兵庫県淡路市夢舞台）では、淡路島の海と空に包まれる絶景ロケーションのインフィニティ温泉エリアを冬季限定で特別仕様にアレンジし、アウトドアサウナイベント「Supreme Sauna “EDEN” // WINTER HARMX by madsaunist（シュプリームサウナ“エデン”//ウィンターハーモニックス by マッドサウニスト)」を開催いたします。

テントサウナ内観イメージ

実施期間は 2025年12月1日（月）～2026年3月19日（木）まで。本イベントでは新たに 薪ストーブ式テントサウナを3基設置。既存のバレルサウナと合わせ、海と空に包まれる極上のアウトドアサウナ体験をお楽しみいただけます。期間中、インフィニティ温泉プールは地下1,000mから湧き出る天然温泉を使用した日本最大級の“冷泉天然水風呂”として開放。冷泉として楽しむことで、身体の熱を一気にリセットしつつ、温泉成分がやさしく肌に浸透。空と海が溶け合うインフィニティビューに包まれながら、“深いリフレッシュ”と“芯からととのう心地よさ”を同時に味わえます。また、外気浴スペースには、究極の休息を研究するブレインスリープを10基配置し、空・海・風・光が調和する特別な“ととのい”を提供します。

■空間演出：Saunner of the Year 2024 受賞「madsaunist」が監修

空間演出は、“蒸気の魔術師”として知られる「madsaunist（マッドサウニスト）(https://madsaunist.com/)」が担当。madsaunistは、サウナ文化の啓蒙や価値創造に寄与した個人・団体を顕彰する「Saunner of the Year 2024(https://www.saunachelin.com/archive/saunner/2024/)」を受賞したアカデミックサウナレーベルで、熱・香り・湿度・音の総合的な演出に定評があります。「Saunner of the Year」は、毎年11月11日“ととのえの日”に発表され、サウナに関わる11名（団体・企業）を選出するアワードで、2018年の創設以来今年で7年目。madsaunistによる演出は、五感に訴える独創的なサウナ体験を可能にし、本イベントの大きな特徴となっています。

■企画背景

2025年10月に開催した「JAL presents サ旅万博2025」では、インフィニティ温泉前のシースケープラウンジに7基のテントサウナを設置し、海辺の絶景とサウナの融合した特別な体験が大きな反響を呼び、イベント期間中多くのお客様から継続開催を望む声がよせられたことを受け、淡路島の魅力を存分に味わえる“絶景サウナイベント”として本企画が実現しました。

■メディア向けお披露目会

12月1日（月）午前中に、メディアおよび関係者向けの先行お披露目会を実施いたします。

※一般のお客様は 同日15:00～ ご利用いただけます。

■イベント概要

イベント名：Supreme Sauna “EDEN” // WINTER HARMX by madsaunist（シュプリームサウナ“エデン”//ウィンターハーモニックス by マッドサウニスト)

期間：2025年12月1日（月）～2026年3月19日（木）までの期間限定

場所：アクアイグニス淡路島「伊弉冉の湯湯」インフィニティ温泉エリア

■体験できる内容

アウトドアサウナの魅力は、何といっても自然との一体感と開放感。大阪湾の大海原と広がる空に包まれながら、薪の香りとともに“ととのう”体験は、屋内では得られない特別な時間です。

本イベントでは、五感を刺激する空間演出とともに、季節の風を感じる外気浴や、自然の音に耳を澄ませる、非日常のひとときをお楽しみいただけます。

≪サウナ＆温泉設備≫

● 薪ストーブ式テントサウナ 3基（各最大8名）

月ごとにテーマ・香り・温度が変わるため、訪れるたびに新しい体験をご提供します。

● 電気式バレルサウナ 1基（最大6名）

期間中は60℃に設定。小人の方も楽しめるよう体験しやすい温度に設定しております。

● インフィニティ温泉プール（天然冷泉水風呂）

海と空に溶け込むような景色の中でクールダウン。

Sotoburo DOME12イメージSotoburo DOME12内観イメージバレルサウナからの景色

■料金（税込）

大人：平日 2,800円／土日祝 3,300円

小人：平日 450円／土日祝 500円

※未就学児不可。小学生は保護者同伴でご利用いただけます。

※貸切プランあり

※料金内に内湯「伊弉諾の湯」利用を含む

※年末年始12月31日（水）～1月3日（土）の期間は下記料金となります

大人： 3,800円、小人： 600円

■利用時間

9:00～21:00（時間区分制）

● 一般プラン（各部2時間制／予約優先）

１.9:00～／２.14:00～／３.16:30～／４.19:00～

● 貸切プラン（１基単位の貸切営業／各部2時間制／予約優先）

１.11:30～のみ

■お申込み

お申込みはこちら :https://www.chillnn.com/19a572ff982353

■利用方法・サービス

ご体験の際は、水着またはサウナ利用に適した着衣（湯あみ着など）のご着用をお願いいたします。 なお、手ぶらでもご参加いただけるよう、水着をお持ちでない方には「湯あみ着」を、寒い季節でも快適にお楽しみいただけるよう「サウナポンチョ」を無料で貸出いたします（ご希望制。大人サイズのみ）。サウナは男女一緒にご利用可能です。カップルやご友人同士でも、気兼ねなくお楽しみいただけるほか安全管理のため、各テントには専門スタッフ“サ守”が常駐し、ロウリュや薪の管理など、ととのいのサポートを行います。

※天候状況により、ご利用を中止または制限する場合がございます。予めご了承ください。

■オリジナルサウナドリンク

サウナ後に最適な爽快ドリンクを多数ご用意！

淡路島産の素材をふんだんに使った「島オロポシリーズ（レモン・ジンジャー・コーラ）」をはじめ、

・藻塩×レモンの塩分補給系

・ジンジャースパークの覚醒系

・クラフトコーラ

・青が映えるアルコールドリンク

など、サウナ後に最適な爽快ドリンクを多数ご用意しております。

■今後の展望

冬の淡路島をより魅力的に楽しむ “新しい旅の過ごし方” を提案するとともに、今後は季節イベントや企業コラボなど、多彩な展開を予定しております。

アクアイグニス淡路島

絶景！インフィニティ温泉／伊弉冉の湯湯

明石海峡を越えた瞬間、非日常が始まる。淡路島北部にある温泉施設。【食】と【癒やし】をテーマに、心ゆくまでリラックスいただける天然温泉や、幅45ｍの淡路島最大級インフィニティ温泉、旬の素材を活かした地産地消の料理を提供するレストラン、非日常を体験できるトレーラーでの宿泊サービスをご用意。さらに、アクティブな旅を叶える車中泊やレンタルサイクル、RVパークのサービスも充実した、複合型温泉施設です。非日常を体験できるトレーラーを利用した宿泊サービスは2025.6よりサービス開始。

宿泊施設トレーラーパークは非日常の体験が可能です。

HP https://www.aquaignis-awaji.jp/

所在地 〒656-2306兵庫県淡路市夢舞台2-28

TEL 0799-73-6602（代表）

定休日 なし※淡路島国営明石海峡公園の定休日に準ずる※店舗により異なる

運営会社 株式会社アクアイグニス(本社：東京都中央区、代表取締役:立花哲也)

アクセス

１.車でお越しの場合

■神戸・大阪方面から

阪神高速、第二神明道路より神戸淡路鳴門自動車道に乗りかえ淡路I.C.を降りて国道28号を南へ５分

■徳島方面から

神戸淡路鳴門自動車道、東浦ICを降り、国道28号を北に10分

２.高速バスをご利用の場合

■JR新神戸駅、三宮、舞子方面から 高速バスで約60分→「聖隷淡路病院前」バス停下車→徒歩3分

■大阪方面よりお越しのお客様：神戸淡路鳴門自動車道「明石海峡大橋」を渡り、観覧車のある淡路ICを降り、国道28号を南に5分

・Googleマップで「アクアイグニス淡路島」と検索して頂くことをお勧めしております。

・車のナビで住所を入れると「淡路夢舞台」に案内されてしまいますのでご注意ください。

・「国営明石海峡公園 海岸北」駐車場へお越しくださいませ。当施設は海側にございます。