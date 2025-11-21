【グロウナビ】ピコトーニング利用者50名に調査｜東京で最も選ばれたのは「新宿エリア」・1回料金は5,000～8,000円が最多という結果に

株式会社ゼロアクセル

調査結果をもとに作成された記事は以下のURLから確認できます。

・東京でピコトーニングが安いおすすめクリニック10選！料金・施術・選び方(https://glownavi.com/pico-cheap/)

調査サマリー

- 施術を受けたエリア（東京都内）では「新宿エリア」が最多で、全体の3割を占めた- 1回の施術料金は「5,000～8,000円未満」と答えた人が最も多く、全体の46％- 感じた効果として「シミ・そばかすが薄くなった」が最多で34％を占めた- 効果を実感した時期は「1週間以内」が最も多く、全体の38％- 施術回数は「2～3回」が最多で全体の46％を占めた- 総合満足度では「満足（とても満足＋やや満足）」と回答した人が全体の78％に達した

ピコトーニングに関するアンケートの概要

ピコトーニングの施術経験がある50名を対象に、全6項目のアンケート調査を行いました。

「利用したクリニックの地域」「支払った施術料金」「効果を感じ始めた時期」などの質問項目を設定し、実際の利用者から具体的な体験談を集めることができました。

アンケート概要はこちらです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_1_b63d41869cdd217ac0e75462b1c7e51f.jpg?v=202511210657 ]■Q1:ピコトーニングを受けたクリニックの東京のエリアを教えてください[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_2_b40268f922a8bc6c4cd56a860cb23775.jpg?v=202511210657 ]

利用者が集中したのは 新宿エリア（30%）。大型院が多く、予約の取りやすさや価格帯の幅広さが理由として考えられます。

続いて 渋谷・銀座・池袋の各エリアが18% と均等に分かれており、都心部での施術需要が高いことが確認されました。

一方で六本木・麻布エリアは0%と、比較的高価格帯の地域は利用者が少ない傾向にあります。

■Q2:ピコトーニング1回の料金はいくらでしたか？[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_3_1808e1531d310a7144a4c2ed407dbfc2.jpg?v=202511210657 ]

最も多かったのは 5,000～8,000円未満（46%）。

次いで 8,000～12,000円（38%） と続き、1万円前後が相場帯であることが分かります。

15,000円以上の高価格帯を選んだ人は少数（6%）で、手頃な価格帯を選ぶ傾向が強く見受けられます。

■Q3:ピコトーニングを受けて最も感じた効果は何ですか？[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_4_b0b00c24f2846314f2a77f7f5e169f3a.jpg?v=202511210657 ]

効果として最も声が多かったのは 「シミ・そばかすが薄くなった」（34%）。

次に 「くすみの改善」（26%）、「毛穴の引き締まり」（14%）など、美白・透明感・肌質改善に関する実感が多い結果となりました。

一方で 「効果をあまり感じなかった」（8%） という意見も一定数あり、個人差も見られます。

■Q4:ピコトーニングの効果はどのくらいで実感しましたか？[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_5_c720a6f8fc5126a9baf86630054c776d.jpg?v=202511210657 ]

「1週間以内に実感した」38% が最多。

また 「2～3週間後」も28% と、施術後すぐ～数週間で変化を感じる人が多数派でした。

複数回通ってから実感した（14%） という人もおり、ピコトーニングの「継続で効果が積み重なる」特徴が反映された結果となっています。

■Q5:ピコトーニングをこれまで何回受けましたか？[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_6_4e374233eed716dbf9a6909bebd96104.jpg?v=202511210657 ]

2～3回の受けた人が46% と最多で、次いで 4～5回（18%）・1回のみ（18%） が続きます。

「6回以上受けた」人も約2割おり、継続治療を選ぶ人が一定数いることから、リピート性の高さが伺えます。

■Q6:ピコトーニングの総合的な満足度を教えてください[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/402_7_dd7eae5610f3d3f443bfd8b5a2021413.jpg?v=202511210657 ]

満足度は全体として高く、「とても満足」24% +「やや満足」54% = 78%が肯定的評価 という結果になりました。

「とても不満」が0%だった点も特徴的で、効果や施術体験に対して概ね満足する人が多い施術であることが示されています。

グロウナビについて

グロウナビ(https://glownavi.com/)は、美容医療に関する信頼性の高い情報を分かりやすく発信し、自分に合ったクリニック選びを手助けする情報メディアです。医療痩身や医療脱毛はもちろん、豊胸、二重整形、ボトックス、美肌治療、くま取りなど幅広いジャンルを取り扱っています。

医師の監修を受けながら、クリニック選びのポイントや施術内容の特徴、メリット・デメリット、ダウンタイムまで丁寧に説明。比較しやすい記事構成により、美容医療が初めての方でも安心して情報を集められる内容を提供しています。

株式会社ゼロアクセルについて

「新しい価値観をつくり、より良い明日へ進むためのライフパートナーになる。」

ことを企業理念として、すべての人がよりよい暮らしとなり豊かになるような事業を展開。

Webメディア運営・広告運用事業をはじめとして、ペットフードや化粧品、シェアオフィスの運営など幅広い事業展開を行っています。変化の激しいWebマーケティング業界で成長しつづけていくためにも、これまでに培った豊富な経験をもとに上場を目指して事業を拡大しています。

会社概要

所在地：東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四谷ビル 10F

代表者：代表取締役 大福 裕貴

設立：2020年4月

事業内容：メディア運営事業

公式サイト：https://zero-accel.co.jp/

【関連会社】

■株式会社ゼロアド

https://zero-ad.co.jp/

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

公式サイト：https://the-building.co.jp/

赤坂駅前店 https://the-from.com/shop/02

昭和通り店 https://the-from.com/shop/01



【関連事業】

■おうちにプロ

https://ouchipro.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com/