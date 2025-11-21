株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」をテーマにした 施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、ハローキティの世界を心ゆくまで楽しめる期間限定プラン『APPLE LAND満喫プラン』を12月22日（月）より開始いたします。11月22日より予約受付を開始いたします。

本プランは、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券に加え、1階GARDENテラスのカフェグリーティング、そしてシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」でのランチ公演、ハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の入場券がセットになった、ハローキティ 尽くしの贅沢なプランです。さらに、本プランをご予約いただいたお客様には、HELLO KITTY SMILE限定デザインのオリジナルスーベニアカップをプレゼント！ この冬休みは、淡路島でハローキティと素敵な1日を過ごしてみませんか？

■『APPLE LAND満喫プラン』 概要

期間： 12月22日（月）～2026年１月31日（土）※施設冬季休業あり、詳細はHPをご確認ください※11月22日より予約販売開始営業時間： 【HELLO KITTY SMILE】平日 ／11：00～19：00（最終入場18：00） 土日祝／10：00～19：00（最終入場18：00） 【HELLO KITTY SHOW BOX】 ランチ公演／11：00～13：00 カフェ公演／第1部14：00～15：30、第2部15：30～17：00 ※営業時間については時期によって変更になる場合がございます。詳しくは公式HPをご覧ください。 内容： メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の入場券に加え、1階GARDENテラスのカフェグリーティング、シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」のランチ公演、ハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の入場券がセットになったプラン 料金： 大人／5,900円 、子ども／4,400円 ※税込価格 備考： 本プランをご予約いただいたお客様限定でHELLO KITTY SMILE限定デザインのオリジナルスーベニアカップをプレゼント予約： https://x.gd/BmHys問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

