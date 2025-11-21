Amazonのブラックフライデーが今年も到来し、スマート・ホーム・ブランドUWANTが年間最大級のセールを開始しました。ペット世帯向けの自動ゴミ捨て機能付き掃除機から、布製品/マットレス・クリーナーのフルラインアップまで、全製品が希少な割引価格で提供され、UWANTはお買い得な清掃ブランドとして注目すべき存在となっています。

**UWANT** のAmazonストアはこちら：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D7C6VH4G

**一. 自動ゴミ収集機能付き掃除機V500 - ペット家庭向けに設計、わずか20,000円**ブラックフライデーで最も期待される製品の1つ、**ペット家庭** 向けに設計された**V500**は、手頃な価格で高品質な掃除体験を提供します。

**主な機能****グリーン・ライト・ダスト可視化機能**：ペットの毛やホコリを鮮明に可視化し、掃除効率を向上させます。**3-in-1ドック：収納 + 充電 + ダスト収集**：自動ダスト排出、整理整頓された収納、自動充電を1台で実現します。**世界初の「スクレーパー・リング」自動ダスト排出技術**：フィルターへの毛詰まりを防ぎながらハンズフリーでダスト処理でき、ペット・オーナーの大きな悩みを解決します。**最適な対象**：猫や犬の飼い主、狭いスペースで暮らす方、メンテナンスの手間が少ない掃除機を求めるすべての方。

**二. 1万円から始まる全ラインナップの布地クリーナー、あらゆる家庭のニーズに対応**UWANTの布地クリーナー・シリーズは、Amazon Japanで数か月間高い人気を維持しています。このブラックフライデー、全ラインナップが特別割引価格で提供されます。

**アップグレードされたハイライト****温水+スチーム・モード**：65℃の温水で深い洗浄、100℃のスチームで強力な汚れ除去と除菌を実現します。**マルチ・ブラシ・ヘッド**：ソファ、マットレス、キッチン・カウンター、浴室タイル、車シートなど多用途に対応します。**最適な対象**：布張り家具が多いご家庭、ペットを飼っている方、ドライバーの方

**三.マットレス・クリーナー全ラインアップ - 吸引力を20,000Paに強化**UWANTマットレス掃除機シリーズもブラックフライデー・セール対象で、フラッグシップ・モデル**M700**の性能強化が特に注目です。

**主なアップグレード点****吸引力を最大20,000Paに強化**：マットレスの奥深くに潜むホコリ、ダニ、皮脂を徹底除去します。**赤色光 + 赤外線乾燥と除菌**：除菌効果を強化し、高湿度環境やアレルギー体質の方に最適です。**芳香性防ダニ機能**：ダニを除去しながら優しい香りを放ち、寝具を「清潔で爽やかな状態」に保ちます。**最適な対象**：寝具の衛生を気にする方、アレルギー体質の方、ペットを飼っている方、赤ちゃんがいるご家庭。

ペット世帯、衛生意識の高いご家族、家事負担軽減を目指す方など、あらゆるニーズに応えるUWANTが、このブラックフライデーに最高の価値を提供します。年末の大掃除の準備や、この冬の住まいの快適性向上に、UWANTはショッピング・カートに必ず追加すべき一品です。

メディア問い合わせ先： cici@uwanthome.com