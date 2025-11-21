１. 発表のポイント

◆条件達成※1で交通費分のポイントがもらえるアプリFreeTrafficを開発・運営するスタートアップ企業のFourwin株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：永瀬 駿平）は、北海道当別町でFreeTrafficをスタートします。

◆旅行者は最大で往復交通費分のポイントを獲得できます。旅行の対象期間は2025年12月1日から2026年3月31日で、予算上限に達し次第、終了します。

◆FreeTrafficは旅行者が来ることで恩恵を受ける地方自治体や宿泊施設・飲食店などが旅行者の代わりに交通費を負担するコンセプトのアプリです。





※1：ポイント獲得の条件は、位置情報検知と対象宿泊施設の宿泊、対象店への支払い、アンケート回答です。獲得したポイントは現金またPayPayポイントに交換可能です。またポイント獲得には、宿泊日数に応じた上限(1泊あたり6,000円分)があります。













２. 発表の内容

条件達成で交通費分のポイントがもらえるアプリFreeTrafficを、北海道当別町でスタートします。旅行の対象期間は2025年12月1日から2026年3月31日で、予算上限に達し次第、終了します。









■ポイント獲得の条件

１．旅行1日目にアプリを使って出発地の位置情報を検知する。

２．当別町の対象宿泊施設に宿泊する。（獲得できるポイントの50%の支払いが必要になります）

３．当別町の対象店での支払う（獲得できるポイントの50%の支払いが必要になります）

４．アンケートの回答をする。





■ご利用の流れ

１．メールアドレスでユーザー登録を行い、出発地点を設定します。

２．対象宿泊施設や対象店をみて、旅行のスケジュールをたてて、予約などをしてください。

３．旅行1日目にアプリを使って出発地で位置情報検知をします。

４．旅行中に当別町の宿泊施設に宿泊して、アプリにレシートか領収書を登録します。（獲得できるポイントの50%の支払いが必要になります）

５．旅行中に当別町の対象店で支払い、アプリにレシートか領収書を登録します。（獲得できるポイントの50%の支払いが必要になります）

６．旅行終了後にアンケートの回答します。

７．最大で往復交通費分のポイントがもらえます。 (1泊あたり上限6,000円分)

８．獲得したポイントをPayPayポイントか現金に交換ができます。





■当別町の対象宿泊施設と対象店

https://freetraffic.fly.dev/destinations/40ce18736f590acc4d6a72a820b51576





■FreeTrafficの使い方

https://freetraffic.fly.dev/guide





３. FreeTrafficの概要

FreeTrafficは旅行者の交通費を実質無料にして人の移動を活発化させて、地域を活性化させることを目指すアプリです。旅行者が来ることで恩恵を受ける地方自治体や宿泊施設・飲食店などが旅行者の代わりに交通費を負担する世界初※2のコンセプトのアプリです。

旅行者はFreeTrafficを使って旅行をして条件を達成すると、移動にかかった交通費相当のポイントを受け取ることができて、獲得したポイントは現金やPayPayポイントなどの電子マネーに交換できます。

ポイント獲得の条件は、GPSで出発地点を通過したことを検知すること、アプリ内に登録されている宿泊施設で宿泊すること、アプリ内に登録されている対象店で支払いをすること等です。

この条件があるために、アプリ側では旅行者の理論的な交通費を算出することができ、旅行者が受け取る交通費相当のポイント以上の経済効果を地方自治体にもたらすことが期待できます。

また、ポイント獲得には宿泊日数に応じた上限があります。北海道当別町では１泊あたり6,000円を上限として設定しています。宿泊日数が増えることで、上限が比例して増えるため宿泊日数を増やすことで遠方からの交通費でも実質無料にすることが可能となります。





※2：国内特許出願済。PCT特許出願済。





◆Fourwin株式会社 会社概要

社名： Fourwin株式会社

代表取締役社長 ： 永瀬 駿平

所在地： 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町１７―２ 兜町第６葉山ビル４階

設立 ： 2023年5月

事業内容 ： プラットフォーム型Webサービスの提供

資本金 ： 200万円

URL：https://fourwin.jp/

E-mail：info@fourwin.jp