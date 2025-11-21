韓国で注目WEBショップのキービジュアルに翠已

株式会社NMNWNHNL

セレクトショップNMNWNHNL（ノーナンチャラ）が今秋冬からミリタリー系やハイブランドのヴィンテージ古着も取り扱いを始める。またそのキービジュアルには新進気鋭のアーティスト翠已（すい）を起用。

今回白羽の矢が立った翠已は元々古着が大好きで、SNSで公開されている古着も非常にセンスが溢れている。今回の撮影でも、翠已の私物古着を使用したコーデが含まれており、NMNWNHNLのアイテムとの親和性も高い。翠已自身は今回の撮影について「今まで自分が経験してこなかった事にも積極的に挑戦していきたいと思っていたタイミングで、NMNWNHNLにアパレルしかも古着を使ったキービジュアルの撮影のお誘いをいただいたので、快く引き受けました」とのこと。そうして完成したキービジュアルはNMNWNHNLと翠已、新しい挑戦を始める二者の化学反応が双方の魅力を高め合う結果になったと言える。

【NMNWNHNL】

同名のオリジナルブランドと共に、海外の新進気鋭のストリートブランドを展開中のセレクトショップ。ブランド名かつショップ名である【NMNWNHNL】は某レコード店のパロディコピーを起源とし、現実的な日常着でありながらもクセのあるアパレルを標榜している。その独自のマインドは海を越え、8月と10月に参加した韓国のファッションフェスでも注目を集める。

NMNWNHNL

http://nmnwnhnl.com

翠已

https://www.instagram.com/sui_8__/