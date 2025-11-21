こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【質疑応答公開】ピーバンドットコム2026年3月期第2四半期決算説明会 書き起こし記事、アーカイブ動画公開のお知らせ
各位
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、2025年11月18日（火）に実施した「2026年3月期 第2四半期決算説明会」の決算説明動画および質疑応答内容を公開しましたのでお知らせいたします。
当日は、代表取締役社長 後藤 康進、取締役会長ファウンダー 田坂 正樹が登壇し、業績概況、中期経営計画の進捗、今後の取り組みについてご説明いたしました。
■決算説明会概要
日時：2025年11月18日（火）18:30〜19:30
形式：Zoomウェビナー＋IRTVライブ配信
■2026年3 月期第2四半期 決算説明動画（動画メディア「IRTV」）
・決算説明動画（約7分）：https://youtu.be/vmbF9k_0XGI
・決算説明会（質疑応答含む）（約60分）：https://youtu.be/Z9d2En23z9U
■2025年3月期 第2四半期 決算説明会書き起こし記事 （ログミーFinance）
URL：https://finance.logmi.jp/articles/383037
■質疑応答要旨
Q：インサイドセールスの強化内容は？
A： 当社では、顧客データに基づいた課題解決型・提案型インサイドセールスを強化しています。具体的には、試作・量産フェーズの見極めや、リピート発注のタイミングをデータから把握し、最適なタイミングでアプローチを実施。複数の見積が存在する場合には、価格に課題がある可能性を読み取り、コストダウン提案なども行っています。また、電子部品やハーネス（ケーブル）といったプリント基板以外のニーズも含めて、顧客に合った提案を行うことで、案件単価の向上やリピート率の改善につなげています。
Q：「GUGEN Hub」に在庫管理機能を追加したとのことですが、どのような仕組みですか？
A：ユーザーが購入・保管している部品を当社倉庫に預け、クラウド上で一元管理し、P板.comの実装サービスに直接連携できる機能です。管理工数は最大85％削減でき、重複発注や在庫ミスを防止できます。 サプライヤーにとっては在庫共有により需要予測が可能になり、供給安定化に寄与します。 当社としても、データ蓄積による顧客理解とリピート受注増加が期待できる重要な基盤と位置付けています。
Q：GUGEN大賞の「シンコキュウ」について製品化に協力されたとのことですが、そもそもGUGENという取り組みはどのような思いで始められたのでしょうか？
A：もともとハードウェアの分野では、優れた製品や技術があってもなかなか人目に触れる機会が少ないという課題がありました。そこで、GUGENのようなハードウェアコンテストを開催することで、開発者が1年の成果を披露する場をつくり、賞金や注目を通じて業界全体を盛り上げたいという思いからスタートしました。近年ではクラウドファンディングなどの支援手段も整ってきており、シンコキュウのようなアイデアプロダクトに対して、資金が直接届く仕組みも実現できるようになりました。当社としても、実用的かつ社会的意義のあるプロダクトが世に出るよう、製品化支援などを通じて積極的に関わっています。
Q：中堅・大手企業の比率が55.7％と過去最高となったが、平均単価や今後の成長可能性は？
A：年々上昇しており、直近では55.7％に達しました。特に、製造と実装のセット依頼が増えており、クロスセルの成果が表れています。 中堅・大手は設計や調達を含めた一括対応ニーズが高く、当社の提案体制と合致しています。 市場全体は約6,500億円規模に対し、当社の売上は20億円弱。今後も上位層の顧客をしっかり取り込むことで、大きな成長余地があると考えています。
詳細な質疑応答内容は動画アーカイブにてご確認いただけます。 今後も積極的な情報開示と対話の機会を通じて、透明性の高いIR活動を推進してまいります。
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
関連リンク
第二四半期決算説明会
https://youtu.be/Z9d2En23z9U
決算説明動画
https://youtu.be/vmbF9k_0XGI
P板.com
https://www.p-ban.com/
2025年11月21日
株式会社ピーバンドットコム
株式会社ピーバンドットコム
【質疑応答公開】ピーバンドットコム2026年3月期第2四半期決算説明会
書き起こし記事、アーカイブ動画公開のお知らせ
書き起こし記事、アーカイブ動画公開のお知らせ
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：後藤 康進、東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、2025年11月18日（火）に実施した「2026年3月期 第2四半期決算説明会」の決算説明動画および質疑応答内容を公開しましたのでお知らせいたします。
■決算説明会概要
日時：2025年11月18日（火）18:30〜19:30
形式：Zoomウェビナー＋IRTVライブ配信
■2026年3 月期第2四半期 決算説明動画（動画メディア「IRTV」）
・決算説明動画（約7分）：https://youtu.be/vmbF9k_0XGI
・決算説明会（質疑応答含む）（約60分）：https://youtu.be/Z9d2En23z9U
■2025年3月期 第2四半期 決算説明会書き起こし記事 （ログミーFinance）
URL：https://finance.logmi.jp/articles/383037
■質疑応答要旨
Q：インサイドセールスの強化内容は？
A： 当社では、顧客データに基づいた課題解決型・提案型インサイドセールスを強化しています。具体的には、試作・量産フェーズの見極めや、リピート発注のタイミングをデータから把握し、最適なタイミングでアプローチを実施。複数の見積が存在する場合には、価格に課題がある可能性を読み取り、コストダウン提案なども行っています。また、電子部品やハーネス（ケーブル）といったプリント基板以外のニーズも含めて、顧客に合った提案を行うことで、案件単価の向上やリピート率の改善につなげています。
Q：「GUGEN Hub」に在庫管理機能を追加したとのことですが、どのような仕組みですか？
A：ユーザーが購入・保管している部品を当社倉庫に預け、クラウド上で一元管理し、P板.comの実装サービスに直接連携できる機能です。管理工数は最大85％削減でき、重複発注や在庫ミスを防止できます。 サプライヤーにとっては在庫共有により需要予測が可能になり、供給安定化に寄与します。 当社としても、データ蓄積による顧客理解とリピート受注増加が期待できる重要な基盤と位置付けています。
Q：GUGEN大賞の「シンコキュウ」について製品化に協力されたとのことですが、そもそもGUGENという取り組みはどのような思いで始められたのでしょうか？
A：もともとハードウェアの分野では、優れた製品や技術があってもなかなか人目に触れる機会が少ないという課題がありました。そこで、GUGENのようなハードウェアコンテストを開催することで、開発者が1年の成果を披露する場をつくり、賞金や注目を通じて業界全体を盛り上げたいという思いからスタートしました。近年ではクラウドファンディングなどの支援手段も整ってきており、シンコキュウのようなアイデアプロダクトに対して、資金が直接届く仕組みも実現できるようになりました。当社としても、実用的かつ社会的意義のあるプロダクトが世に出るよう、製品化支援などを通じて積極的に関わっています。
Q：中堅・大手企業の比率が55.7％と過去最高となったが、平均単価や今後の成長可能性は？
A：年々上昇しており、直近では55.7％に達しました。特に、製造と実装のセット依頼が増えており、クロスセルの成果が表れています。 中堅・大手は設計や調達を含めた一括対応ニーズが高く、当社の提案体制と合致しています。 市場全体は約6,500億円規模に対し、当社の売上は20億円弱。今後も上位層の顧客をしっかり取り込むことで、大きな成長余地があると考えています。
詳細な質疑応答内容は動画アーカイブにてご確認いただけます。 今後も積極的な情報開示と対話の機会を通じて、透明性の高いIR活動を推進してまいります。
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
関連リンク
第二四半期決算説明会
https://youtu.be/Z9d2En23z9U
決算説明動画
https://youtu.be/vmbF9k_0XGI
P板.com
https://www.p-ban.com/