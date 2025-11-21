株式会社MTG(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛)は、血行から毎日を元気にする24時間リカバリーウェア「ReD(レッド)」ブランドアンバサダーの大泉洋さんが出演する新CMを2025年11月21日(金)より公開します。





■TVCMについて

前作のTVCMに引き続き、ReDを身に着けた大泉洋さんが、様々なシチュエーションで24時間リカバリーウェア「ReD」の魅力を紹介します。まるで海外映画のワンシーンかのような街並みの中で、ReDのリカバリーソックスをはいた大泉さんが軽快なタップダンスを披露する「リカバリーソックス登場」篇。ReDのスリープウェアを着用した大泉洋さんが、「実はワタシ、まだ寝てもないのに、今から朝が楽しみなんです」と嬉しそうにベッドで語る「スリープウェア愛用」篇。計2種類の新TVCMが仕上がりました。大人の余裕たっぷりな表情から華麗なダンスステップまで披露、ReDのリカバリー効果もイメージさせる俳優・大泉洋さんの魅力溢れる新TVCMをぜひご覧ください。









■公開・放映情報

2025年11月21日(金)12:00より、ReD公式サイト( https://www.mtgec.jp/red/shop/ )にてCMを公開。また、「スリープウェア愛用」篇は11月21日(金)より、「リカバリーソックス登場」篇は11月25日(火)よりTV放映(一部地域を除く)も開始します。









■クレジット情報

・「24時間リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「リカバリーソックス登場」篇(15秒)

・「24時間リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「スリープウェア愛用」篇(15秒)









・「24時間リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「リカバリーソックス登場」篇(15秒)





https://youtu.be/yTK0RXHKxS8





・「24時間リカバリーウェアブランド『ReD』」CM 「スリープウェア愛用」篇(15秒)





https://youtu.be/TgAxYdQdsBU









■出演者プロフィール

1973年4月3日生まれ、北海道出身。

演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。

北海道テレビ制作のバラエティ番組「水曜どうでしょう」出演後、数多くの映画・テレビ・舞台作品で活躍。映画『探偵はBARにいる』('11)、『駆け込み女と駆出し男』('15)、『探偵はBARにいる3」』('17)、『月の満ち欠け』('22)で、それぞれ日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞、『こんにちは、母さん』('23)では日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞した。

2025年12月24日『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の公開が控える。









■独自開発繊維 VITALTECH(R)(バイタルテック)

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReDに使用されている独自開発繊維「VITALTECH(R)」は、MTG独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8つの天然鉱石を独自の配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。

この薄さにより、ReDはインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。





■VITALTECH(R)による血行促進のメカニズム

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出することで血行を促進します。





