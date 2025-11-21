株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役岩上敦宏 以下アニプレックス）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもと制作のスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド（Disney Twisted-Wonderland）』にて、期間限定イベント「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」を開始いたしました。

■Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～

11月21日17：00より「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas ～初めてのクリスマス～」を開始いたしました。◆開催期間：11月21日17：00～12月31日14：59

■あらすじ

図書館で見つけた１冊の本。開くと突然光が溢れ出し……目を開けると、再び『ハロウィン・タウン』に迷い込んでいた―――！？以前と様子が違う町、未知のホリデー『クリスマス』、そして謎の男・スウィングとの出会い。彼と「ウギー・ブギー」の目的とは？恐怖の王「ジャック・スケリントン」と共にクリスマスを探求しよう！

■イベント概要

本イベントは、ストーリーとミッションを楽しめる期間限定イベントになります。本イベントのストーリーは1～5章の5部構成です。ストーリーを読み進める毎に、限定衣装[ナイトメアークーリエ]のカードが獲得できます。※1章ではエース、2章ではカリム、3章ではオルト、4章ではルーク、5章ではケイトの限定衣装カードを獲得できます。

・R エース[ナイトメアークーリエ]

・R カリム[ナイトメアークーリエ]

・R オルト[ナイトメアー・ギア]

・R ルーク[ナイトメアークーリエ]

・SR ケイト[ナイトメアークーリエ]

※上記の限定衣装カードのグルーヴィー化は「クリスマスプレゼントショップ」で交換できる「ナイトメアークーリエ」を使用します。※ナイトメアークーリエ以外では、グルーヴィー化できません。

■クリスマス スタンプミッション

第1弾～第5弾までの全5回のスタンプミッションを開催いたします。各スタンプミッション毎に開催期間が異なり、期間終了後次のスタンプミッションに切り替わります。【スタンプミッション開催期間】第1弾：11月21日17:00～11月27日14:59第2弾：11月27日16:00～12月4日14:59第3弾：12月4日16:00～12月11日14:59第4弾：12月11日16:00～12月17日14:59第5弾：12月17日16:00～12月31日14:59

■クリスマス ミッション

イベント限定ストーリーの各章を解放するとクリスマス ミッションに挑戦できます。クリスマス ミッションをクリアすると、魔法石などの報酬が獲得できます。

■イベントの遊び方

■期間限定家具も登場！

ゲストルームに設置可能なイベント限定家具が登場します。作成可能条件を達成すると、期間限定で作成できるようになります。また、収集バトルに期間限定でイベントポイントが登場します。イベントポイントでは、期間限定家具の作成に必要な以下の限定材料を獲得できます。・木(クリスマス・タウン)・石(クリスマス・タウン)・鉱石(クリスマス・タウン)・金属(クリスマス・タウン)・粘土(クリスマス・タウン)・布(クリスマス・タウン)・魔法の塗料(クリスマス・タウン)※イベントポイントは、11月21日17:00~12月31日14:59の期間限定で登場いたします。期間終了後は、限定材料を獲得できません。

■「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚」 を開催

3種類の期間限定ピックアップ召喚を下記スケジュールにて開催いたします。各期間限定ピックアップ召喚で、提供されるカード内容は同じものですが、それぞれピックアップ対象のカードが異なります。

■「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 デュース＆リリア」

開催期間①：11月21日17:00~12月1日14:59開催期間②：12月22日15:00~12月31日14:59 [ピックアップ対象]・SSR デュース[ナイトメアークーリエ]・SR リリア[ナイトメアークーリエ]

■「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 ジャック＆シルバー」

開催期間①：12月1日16:00~12月11日14:59開催期間②：12月22日15:00~12月31日14:59 [ピックアップ対象]・SSR ジャック[ナイトメアークーリエ]・SR シルバー[ナイトメアークーリエ]

■「Lost in the Book with Tim Burton's The Nightmare Before Christmas 期間限定ピックアップ召喚 ラギー＆フロイド」

開催期間：12月11日16:00~12月31日14:59 [ピックアップ対象]・SSR ラギー[ナイトメアークーリエ]・SR フロイド[ナイトメアークーリエ]

■ピックアップカードイラスト紹介

・SSR デュース[ナイトメアークーリエ]

・SSR ジャック[ナイトメアークーリエ]

・SSR ラギー[ナイトメアークーリエ]

・SR フロイド[ナイトメアークーリエ]

・SR リリア[ナイトメアークーリエ]

・SR シルバー[ナイトメアークーリエ]

さらに、本召喚に登場する下記のカードは、ホーム画面の衣装アレンジができる限定衣装になります。・SSR デュース[ナイトメアークーリエ]・SSR ジャック[ナイトメアークーリエ]・SSR ラギー[ナイトメアークーリエ]【注意事項】・イベントの仕様、日程は事前告知の上、変更する場合があります。・本イベントは、再度開催する場合があります。・本イベントで登場する限定衣装のカードは、召喚やショップ等で、再度提供する場合があります。・今回登場した期間限定カードは、通常召喚には登場しません。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』概要

■タイトル：ディズニー ツイステッドワンダーランド■ジャンル：ヴィランズ学園ADV（アドベンチャー）ゲーム■対応OS：iOS / Android■公式サイト ： https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/ ■公式X： @twst_jp ■ストアURL・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89/id1477455989 ・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.twst.jp&hl=ja ■作品概要：ディズニー作品を彩る悪役たち――ヴィランズ。彼らの持つ妖しくも美しい魅力にインスパイアされ、漫画家・枢やなが新たな世界を創り出す。この物語が描くのは、「悪役たち（ルビ：ヴィランズ）」の真の姿――。リズムとバトルで彩られた物語の世界へようこそ。■スタッフクレジット：原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン：枢やな（Supported by SQUARE ENIX）■企画・配信：アニプレックス

＜『ディズニー ツイステッドワンダーランド』権利表記＞© Disney. Published by Aniplex※画像掲載、記事転載の際には記事にご記載ください。