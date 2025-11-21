株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩 以下、「当社」)は、全国のGiGOグループのお店において、LAPONE ENTERTAINMENT所属アーティスト「JO1」、「INI」、「DXTEEN」およびLAPONE GIRLS所属アーティスト、「ME:I」、「IS:SUE」のGiGOグループのお店限定景品を2025年12月6日(土)より展開いたします。また、アーティストの等身大グループパネル展示やカプセルトイの展開、キャラ福くじの販売も実施いたします。

展開概要

■展開予定日：2025年12月6日(土)より順次登場予定■展開店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■展開内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・等身大グループパネルの展示・カプセルトイの展開・キャラ福くじ(ME:EYE’s)の販売・着ぐるみグリーティング(「ME:EYE’s」のミャイによるGiGO秋葉原3号館来店イベント)■特設サイトhttps://lp.genda-apps.com/cp/lapone■GiGOグループのお店 公式Xアカウントhttps://x.com/GENDA_GiGO

GiGOグループのお店限定景品

■2025年12月6日(土)より順次登場予定

等身大グループパネルの展示

2025年12月6日(土)より、東京、大阪、福岡などのGiGOグループの大型店舗で、各グループの「等身大グループパネル」を巡回展示いたします。巡回展示スケジュールの詳細については特設サイトよりご確認ください。

カプセルトイの展開

カプセルトイの「みてコレ！」「かぷっこふれんず」が、全国のGiGOグループのお店のカプセルトイ自販機に登場いたします。

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはすべてイメージです。

キャラ福くじ(ME:EYE’s)の販売

新規描き下ろしを使用した限定グッズが全国のGiGOグループのお店に登場いたします。詳細については特設サイトよりご確認ください。

着ぐるみグリーティング(「ME:EYE’s」のミャイによるGiGO秋葉原3号館来店イベント)

GiGO秋葉原3号館に、ME:Iのグループ公式キャラクター「ME:EYE‘s」のミャイが登場します。日程など、詳細については「GiGOグループのお店公式X」アカウントで発信いたします。