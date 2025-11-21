株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は当社の対象店舗において、2025年11月29日(土)より、人気男性声優が所属するエンターテインメントレーベル『Kiramune』とコラボレーションした、『Kiramune』×GiGOキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2025年11月29日(土)～2025年12月31日(水)■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」※対象店舗は特設ページをご確認ください。■開催内容：・GiGOグループのお店限定景品の展開・マストバイキャンペーン・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。■2025年11月29日(土)より順次登場予定

■2025年12月20日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※対象店舗は特設HPをご確認ください。※画像・イラストはすべてイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、GiGO ONLINE CRANE ※対象店舗は特設HPをご確認ください。■キャンペーン内容：対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「オリジナルダイカットステッカー(全12種)」をランダムで1枚進呈いたします。※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はお選びいただけません。※数量限定。なくなり次第、終了となります。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「パペットぬいぐるみ(全12種)コンプリートセット」をプレゼントいたします。■応募期間：2025年11月21日(金)～11月28日(金)■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

■Kiramune公式サイト：https://kiramune.jp/■Kiramune公式X：https://x.com/kiramune_twit

キャンペーン公式HP

https://tempo.gendagigo.jp/cts/2025-11-kiramune-CP/

著作権表記

©Kiramune Project, All Rights Reserved.©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.