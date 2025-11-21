住宅業界のCTR最新分析！分散型クリック構造から読み解くSEO対策の核心（10月度：SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4,300社のランクエストが住宅業界の検索ユーザー心理と検索行動を徹底調査！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335082&id=bodyimage1】
SEO対策支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、2025年10月に住宅業界のクライアントサイトを対象とした「検索順位別クリック率（クリック率）」の独自調査を実施しました。
本調査では、検索上位10位に表示された8,271件の住宅関連キーワードを対象に、順位ごとのクリック率を計測。加えて、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（※注）のクリック率データとも比較することで、住宅分野ならではの検索行動の特徴や、意思決定プロセスに影響するユーザー心理の傾向をより立体的に捉えています。
本記事では、これらの分析結果をもとに “どの順位を狙うべきか” “どの程度の流入を見込めるのか” といった実務に直結する示唆をわかりやすく整理しています。ぜひ貴社のSEO対策・コンテンツ改善の意思決定にお役立てください。
目次
1．2025年10月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
1-1．トップポジションに宿る圧倒的優位性
1-2．ユーザーの視線が集まる「トップ3」
1-3．クリック率は下がっても“選ばれる余地”は十分
2．2025年10月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較
2-1．トップでもクリックが分散する住宅検索の特徴
2-2．比較行動が支える中位の底堅いクリック率
2-3．比較行動の影響で下位でも残る“一定の流入”
3．分散クリック時代！住宅SEO対策の真実と攻略ポイント
（注） ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/
1. 2025年10月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335082&id=bodyimage2】
1-1．トップポジションに宿る圧倒的優位性
住宅業界の検索データを見ると、1位のクリック率は12.3％と最も高く、ユーザーの初期接触が集中する位置であることがわかります。
比較検討が前提となる住宅関連の検索では、まず上位の情報から確認する傾向が強く、1位は “最初に読む候補” として選ばれやすい位置にあります。2位（10.0％）と比べても依然として優位性があり、ユーザーの信頼獲得を最も狙いやすい順位帯として機能しています。
1-2．ユーザーの視線が集まる「トップ3」
2位は10.0％、3位は6.3％と、トップ3まではユーザーの視線がしっかり届く範囲にあります。住宅やリフォーム関連の検索では、複数サイトを見比べる行動が一般的なため、上位3つは比較検討の起点となるゾーンとして役割を果たしています。
この順位帯はユーザーが自然にアクセスしやすい位置であり、コンテンツの質やタイトルの工夫次第でさらにクリックを伸ばせる、いわば“勝ち筋の大きいエリア”といえます。
1-3．クリック率は下がっても“選ばれる余地”は十分
4位以下は3％台～1％台へとクリック率が下がっていきますが、住宅分野は検索ボリュームが大きいため、クリック率が低くても一定の流入が期待できる順位帯でもあります。
また、ユーザーの一部には複数ページを比較する層もいるため、中位～下位の順位でも露出の価値が残されています。タイトル改善や表示領域の最適化などを行うことで、順位の割に高いCTRを狙うことができるポテンシャルが十分にあるポジションです。
