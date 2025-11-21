¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾ïÍÕÂç³Ø ¶µ°é³ØÉôÀ¸³¶³Ø½¬³Ø²Ê¤ÎÃæÂ¼¿¿Çî½õ¶µ¤¬À¤³¦¼Ö¤¤¤¹¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿
¼Ö¤¤¤¹¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ØWFDF 2025 World Wheelchair Ultimate Championships¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤ÎÃæÂ¼¿¿Çî½õ¶µ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¼Ö¤¤¤¹¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ØWFDF 2025 World Wheelchair Ultimate Championships¡Ù¤¬¡¢9·î18Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥É¥ë¥¹¥¥Ë¥ó¥«¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜ³Ø¶µ°é³ØÉôÀ¸³¶³Ø½¬³Ø²Ê¤ÎÃæÂ¼¿¿Çî½õ¶µ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÍ½Áª2°ÌÄÌ²á¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¡¢·è¾¡Àï¤Ç³«ºÅ¹ñ¤Î¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ËÇÔËÌ¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¹â¶¶¹ä»ÖÁª¼ê¤¬Âç²ñMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼Ö¤¤¤¹¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¼Ö¤¤¤¹¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¤Ï¡¢¶¥µ»ÍÑ¼Ö¤¤¤¹¤òÍÑ¤¤¤¿³Æ4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë2¥Á¡¼¥à¤¬28m¡ß15m¤Î¥³¡¼¥È¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¡Ë¤Ç¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Ê¤¬¤é±¿¤Ó¡¢¥¨¥ó¥É¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÆÀÅÀ¡Ê1ÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µåµ»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÈô¹ÔÆÃÀ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä»ýµ×ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥²¡¼¥à¡ÊSpirit of the game¡Ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«¸Ê¿³È½À©¡Ê¥»¥ë¥Õ¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éµæ¶Ë¡ÊUltimate¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
