【MINISFORUM新製品】「MS-02 Ultra」登場！Intel Core Ultra 9 285HX、デュアル25GbEポート、最大256GB ECCメモリ、3つのPCIeスロット搭載
2025年11月21日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、最新のフラッグシップミニワークステーション「Minisforum MS-02 Ultra」を正式発売いたしました。
「MS-02 Ultra」商品ページ：[https://bit.ly/47V3g9f]
最新のIntel Core Ultra 9 285HX プロセッサーを搭載した「MS-02 Ultra」は、CPU、GPU、NPUの連携により、高度なAI開発、プロのクリエイティブワークフロー、データ集約型のタスクなど、あらゆるプロフェッショナルなシーンで圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
本モデルは、最大256GBまで搭載可能な高速DDR5メモリ、3つのPCIeスロットがあり、PCle x16デュアルスロットのeGPUを対応可能、メイン スロットは PCIe 5.0 をサポートします。ECCメモリ、Intel vPro テクノロジーのサポートと組み合わせることで、24時間365日の連続稼働と高い拡張性を実現します。オフィス、スタジオ、エッジコンピューティング環境などの多様なシーンに対応するデバイスです。
また、4.8Lのコンパクトな筐体には350W電源を内蔵し、6本のヒートパイプとデュアルファンによるサーバーグレードの冷却設計により、高負荷時でも静音（36dB）かつ安定した動作を維持します。
製品概要（ハイエンドモデル：MS-02 Ultra-285HX）
製品名： Minisforum MS-02 Ultra
プロセッサ： Intel Core Ultra 9 285HX
メモリ： DDR5 SO-DIMM x4 （ECC対応, 最大256GB）
ストレージ： M.2 2280 NVMe SSD ×4
ネットワーク： デュアル25GbE SFP+/10GbE RJ45/2.5GbE RJ45（Intel vPro対応）
インターフェース： USB4 V2 Type-C（80Gbps）、USB4 Type-C（40Gbps） 、HDMI 2.1 FRL
サイズ： 221.5*97*225mm / 3.45 Kg
OS対応： Windows 11 Pro
Minisforumについて
Minisforumは、世界に向けた高性能コンパクトミニPCブランドです。日常、ビジネス、エンターテインメントなど多様なニーズに応える高品質な製品の開発に注力し、ユーザーにより快適で便利なデスクトップ体験を提供します。
新たに発表した「MS-02 Ultra」は、高性能、豊富な拡張機能、そして省スペースという利点を兼ね備えた革新的なワークステーションであり、プロフェッショナルなアプリケーションシーンにおける生産性の向上とデジタルトランスフォーメーションを継続的に支援してまいります。
