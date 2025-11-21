フェリス女学院大学がボッシュ ホール（都筑区民文化センター）と共催で子どもから大人まで楽しめるクリスマス音楽会を企画・上演　ミニオペラ『ヘンゼルとグレーテル』を地域の子どもたち市民参加型のスペシャルクラシックコンサート

写真拡大 (全3枚)

フェリス女学院大学（横浜市／学長：小檜山ルイ）は、2025年12月6日(土)にボッシュホール（都筑区民文化センター）でクリスマスシアターを開催します。本公演は、横浜市都筑区で開催される「ドイツクリスマスマーケットin都筑2025」の関連イベントとして実施されるもので、親子で楽しめるミニオペラと、ドイツ音楽を中心としたクラシックコンサートの２部構成により、地域の方・学生・教員が一体となる文化イベントを目指します。

【イベント概要】

本学の教員、学生が地域の子どもたちと共にステージに立ち、ミニオペラとクラシックコンサートを通じて音楽の楽しさと舞台芸術の魅力を伝えます。クリスマスシーズンにふさわしい音楽と物語の世界を親子でお楽しみいただける特別なプログラムです。

ボッシュ ホール　クリスマスシアター with フェリス女学院大学

【日時】

2025年12月6日（土）

第１部　15:00開演

第２部　17:30開演

【会場】

ボッシュ ホール　都筑区民文化センター

【内容】

〈第1 部〉

親子で楽しむミニオペラ「ヘンゼルとグレーテル(Ferris Version)」

グリム童話でおなじみの「ヘンゼルとグレーテル」の物語をもとにしたオペラ作品を、本学の教員と学生によるオリジナルストーリー仕立てでお届けします。ラストシーンでは事前ワークショップに参加した子どもたちが合唱に加わります。

〈第２部〉

朗読で贈るスペシャルクラシックコンサート

《ドイツの森の音楽会 〜クリスマスの歌を一緒に歌いましょう！〜》

ドイツ音楽を中心とした本格的なクラシックコンサート。プログラム後半では来場者と一緒にクリスマスソングを歌うコーナーもあり、地域のクリスマスムードを盛り上げます。

【参加費、申込方法】

下記の参考サイトでご確認ください。

【参考サイト】

・ドイツクリスマスマーケットin都筑2025関連イベント　ボッシュ ホール クリスマスシアター with フェリス女学院大学　

　【事前合唱ワークショップ】合唱参加者に向けてのワークショップ　「オペラに参加してみよう！子ども合唱ワークショップ」

　https://tsuzuki-wcc.jp/4060/

・【第1部】親子で楽しむミニオペラ ヘンゼルとグレーテル （Ferris Version・次郎丸 智希編曲）

　https://tsuzuki-wcc.jp/4082/

・【第2部】朗読で贈るスペシャルクラシックコンサート

　https://tsuzuki-wcc.jp/4087/

【関連イベント】

公演に先立ち、オペラをもっと楽しむための事前学習型ワークショップを開催します。

グリム童話を親子で楽しく学ぼう♪ 魔法のドイツ語　〜大学教員がご案内！『ヘンゼルとグレーテル』の不思議な世界〜

【日時】

2025年11月30日（日）10:30〜12:00

【会場】

ボッシュ ホール　都筑区民文化センター　会議室（1・2）

【内容】

ドイツ語の響きと物語の魅力を親子で体験！オペラをもっと楽しむための、事前学習型ワークショップを開催。

「グーテン・ターク！（こんにちは）」「フローエ・ヴァイナハテン！（メリークリスマス）」など、フェリス女学院大学の教員が教える、クリスマスに使えるドイツ語講座もお楽しみに！

対象：小学生〜18歳、そのご家族

【参加費、申込方法】

下記の参考サイトでご確認ください。

【参考サイト】

ボッシュ ホール クリスマスシアター with フェリス女学院大学　ドイツ文学講座

　https://tsuzuki-wcc.jp/4073/

▼本件に関する問い合わせ先

広報課

荒井（薫）、荒井（萌）、中井

住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3

TEL：045-812-9624

FAX：045-812-8395

メール：kikaku@ferris.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/