フェリス女学院大学がボッシュ ホール（都筑区民文化センター）と共催で子どもから大人まで楽しめるクリスマス音楽会を企画・上演 ミニオペラ『ヘンゼルとグレーテル』を地域の子どもたち市民参加型のスペシャルクラシックコンサート

