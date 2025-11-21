¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¸¸Ë¡ÛÆüËÜ°ì¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤êÃË¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿°ìÂåµ¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤òÆÉÇË¤Ç¤¤ëËÜ¡£¥Ê¥ÓÌò¤ÏÄï¤Î½¨Ä¹¡ª――¿·´©½ñÀÒ¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÂÀ¹Þµ¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÈÄÌî¡¡Çî¹Ô¡Ë12·î2Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¡¾âÂÀÍÛ¡Ë¤Ï¡¢
¿·´©½ñÀÒ¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÂÀ¹Þµ¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÈÄÌî¡¡Çî¹Ô¡Ë¤ò12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334863&id=bodyimage1¡Û
¢£¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÂÀ¹Þµ¡Ù
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://amzn.to/48cac0z
¡¦»°³ÞHP¡§https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314000
¡ÒÆâÍÆ¾Ò²ð¡Ó
¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüÉô¡ª
ÆüËÜ°ì¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤êÃË¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤Î
ÇÈßÑËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿°ìÂåµ¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¤ò¡¢
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯ÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Ï¡¢Äï¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¡£
¡ÖÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ê¥ó¥Ðー£²¡×¤ÈÌ¾¹â¤¤½¨Ä¹¤¬¡¢
°¦¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¯¤ï¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·»Äï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îå«¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥â¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä
Ë¿Ã²È¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡ÖÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤âËþºÜ¡ª
¢¡½¨µÈ¡õ½¨Ä¹¡¢¤Ç¤³¤Ü¤³¥³¥ó¥Ó¤ÎÅ·²¼¤Î³Í¤êÊý
¢¡Ä¶Â®¡ª¡¡¡ÖËÏËó°ìÌë¾ë¡×¤ÎÉñÂæÎ¢
¢¡½¨Ä¹¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¡Ö·»¤Ø¤ÎÈ¿¹³¡×
¢¡¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¤ÎÅ·ºÍ¡×Î®¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°
¢¡¡ÖÆóÊ¼±Ò¡×¡õ¡Ö¼·ËÜÁä¡×¡¡¥·¥´¥Ç¥²È¿Ã¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©
¢¡¤Í¤Í¡õÍäÅÂ¡¢Æó¿Í¤ÎºÊ¤Ë°¸¤Æ¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿ー
¢¡Ä¶°ÛÎã¡ª¡¡Ëâ²¦¤«¤é¹¥¿§ÃË¤Ø¤Î¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É
¢¡¤·¤¯¤¸¤êÂÀ¹Þ¤ÎÈÕÇ¯――¡Ö¥ï¥·¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×!?
"ÆüËÜ°ì¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤êÃË"¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334863&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334863&id=bodyimage3¡Û
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÂÀ¹Þµ¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÈÄÌî¡¡Çî¹Ô
Äê²Á¡§869±ß
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§²¦ÍÍÊ¸¸Ë
ISBN¥³ー¥É¡§978-4-8379-3140-9
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://amzn.to/48cac0z
¡¦»°³ÞHP¡§https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100314000
¢£Ãø¼Ô¡§ÈÄÌîÇî¹Ô¡Ê¤¤¤¿¤Î¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
²¬»³Ä«Æü¹â¹»¡¢µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉô¹ñ¸ì³Ø¹ñÊ¸³Ø²ÊÂ´¡£
¥Ïー¥É¤Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÀ¸³è¤«¤é¡¢Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤ËÅ¾¿È¡£
¥«¥ê¥¹¥Þ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹ÖµÁ¤ä»²¹Í½ñ¤ò¼¹É®¡£
½¨µÈ¤Î²È¿ÃÃÄ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¿ÍÊª¤Ï¡¢¡ÖËª¿Ü²ì¾®Ï»¡×¡£
Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¸»»áÊª¸ì¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤É´¿Í°ì¼ó¡Ù
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ËüÍÕ½¸¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¸Åº£ÏÂ²Î½¸¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤Ê¿²ÈÊª¸ì¡Ù
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÅÌÁ³Áð¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¸ãºÊ¶À¡Ù
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ª¤¯¤Î¤Û¤½Æ»¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÆüËÜ½ñµª¡Ù
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÆÁÀî¼Âµª¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¿®Ä¹¸øµ¡Ù
¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ù¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ä¤Ð¤¤Ê¸¹ë¡Ù
¡Ê°Ê¾å¡¢»°³Þ½ñË¼¡ã¡ã²¦ÍÍÊ¸¸Ë¡ä¡ä¡Ë¡¢¡ØÆÉ¤á¤Ð100ÇÜÎò»Ë¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ëÌ¾¾¸À¹ÔÏ¿¡Ù¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¡¢
¡Ø¸ÅÊ¸Ã±¸ì³×Ì¿99¡Ù¡Ê¥¨¥Ç¥å¡¦¥×¥é¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ÎÂ¾¡¢Â¿¿ô¡£
プレスに関するお問い合わせ先
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
½ê ºß ÃÏ¡§¢©102-0072 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-3-1
T E L¡§03-5226-5731
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.mikasashobo.co.jp
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X¡§ÊÔ½¸¡§https://twitter.com/tw_mikasa
X¡§±Ä¶È¡§https://twitter.com/mikasashobo
X¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡§https://twitter.com/mikasabooksjp
X¡§ËÝÌõ½ñ¡§https://x.com/mikasa_honyaku
»°³Þ½ñË¼¥É¥êー¥à¥Ë¥åー¥¹µ»ö°ìÍ÷¡§http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
