英会話学習の王道。スラスラ英語が話せるようになる基本が１冊に！脳内に英語の神経回路を作るネイティブ音声ダウンロード付――新刊書籍『ゼロ秒英会話トレーニング』（著者：清水建二）12月4日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334758&id=bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『ゼロ秒英会話トレーニング』（著者：清水 建二）を12月4日（木）に発売いたします。
■『ゼロ秒英会話トレーニング』
・アマゾン：https://amzn.to/4oGzE5g
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406600
■内容紹介
Just Make it Simple！
あまり考えずに、シンプルにもっと話そう！
英語とスポーツの上達に共通する秘訣――
それは、「考えなくてもできる」ようになるまで繰り返すこと！
ドリブル、シュート、とっさの判断……
実は、英語も同じです。
自然と口から英語が出てくるよう
頭の中に、英語の神経回路を作る――。
それができるのが本書の方法です。
「拡散して！」「インスタ映えするね」など、
本当に！朝から晩まですぐ使える・すごく役立つ“今どきフレーズ”満載！
中学３年間の総まとめもこの１冊でバッチリ！
・スポーツと英語学習上達の共通点
・ リスニング力も向上する音読練習
・ 中学英語の重要性
・ 最も重要なことが自然と身に付く！
・ 本書の使い方と効果的学習法
納得の英語学習の王道書
無料！ ネイティブ音声ダウンロード付き
■商品情報
書名：ゼロ秒英会話トレーニング
著者：清水 建二
定価：1,760円
ISBNコード：978-4-8379-4066-1
発売日：2025年12月4日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4oGzE5g
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100406600
■著者紹介
著者：清水建二（しみず・けんじ）
1955年、東京都浅草生まれ。株式会社KEN'S ENGLISH INSTITUTE代表取締役。
埼玉県立越谷北高校を卒業後、上智大学文学部英文学科に進む。ガイド通訳士、進学の名門・県立浦和高校、県立川口高校などで教鞭を執り、英語教材クリエイターとして活躍。高校教諭時代は、基礎から上級まで、わかりやすくユニークな教え方に定評があり、生徒たちからは「シミケン」の愛称で人気を博す。
著書はベストセラー『英単語の語源図鑑』（共著・かんき出版）のほか、『ギリシャ神話で読み解く英単語』（青春出版社）、『毎日つぶやく 英会話「１秒」レッスン』 （成美堂出版）、『教養の語源英単語』（講談社現代新書）、『英語の語源大全』（三笠書房）、『朝から夜までつぶやき英語』『英語は３語で話せ』（ともに三笠書房≪知的生きかた文庫≫）など100冊を超える。
趣味は海外旅行、国内温泉巡り、食べ歩き。朝日ウィークリーで『シミケンの語源コラム』を連載中。
◆◆◆ プレスに関するお問い合わせ先 ◆◆◆
社 名：株式会社三笠書房
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5731
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
エックス 編集：https://x.com/tw_mikasa
エックス 営業：https://x.com/mikasashobo
エックス デジタル：https://x.com/mikasabooksjp
エックス 翻訳：https://x.com/mikasa_honyaku
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
配信元企業：株式会社三笠書房
