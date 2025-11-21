¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¾½Àê¤¤¥³ー¥¹¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¿·À¸µ»½Ñ³«È¯¸¦µæ½ê ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ´ÝÂçÊå¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334602&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¿·À¸µ»½Ñ³«È¯¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ´ÝÂçÊå¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëSARA¥¹¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡¢ÄÌ¿®¶µ°é¹ÖºÂ¡¦»ñ³Ê¤ÎSARA¥¹¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¿å¾½Àê¤¤¥³ー¥¹¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿å¾½Àê¤¤¥³ー¥¹¤ÎÆâÍÆ
¿å¾½Àê¤¤´ðËÜ¥³ー¥¹/¥×¥é¥Á¥Ê¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯³Ø¤Ö»ö¤¬¤Ç¤¡¢¿Íµ¤¤Î¹ÖºÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ñ³Ê¤ò³Ú¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥³ー¥¹¤Î¿·Àß¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¾½Àê¤¤¥³ー¥¹¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ÖºÂ¤Ç³Ø¤ÖÆâÍÆ¤ÏÆüËÜÀê¤¤»Õ¶¨²ñ¤Î¡Ö¿å¾½Àê¤¤´ÕÄê»Î¡ÊR¡Ë¡×¡Êhttps://www.uranai.org/crystal/¡Ë¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¿´Íý¥»¥é¥Ôー¶¨²ñ¤Î¡Ö¿å¾½Àê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡×¡Êhttps://www.domap.net/uranai/crystal/¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ñ³Ê»î¸³ÂÐºö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀê¤¤»Õ¶¨²ñ
https://www.uranai.org/crystal/
ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¿´Íý¥»¥é¥Ôー¶¨²ñ
https://www.domap.net/uranai/crystal/
¿å¾½Àê¤¤¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.saraschool.net/uranai/suisho/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.saraschool.net/toisara/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿·À¸µ»½Ñ³«È¯¸¦µæ½ê
