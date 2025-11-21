静岡県限定！住宅・人材問題から福利厚生の未来を考えるセミナー＆懇親会を開催【リロケーション・ジャパン】

株式会社リログループ

株式会社リログループ<東証プライム市場 8876>傘下の事業会社であり、業界No.1の社宅管理戸数を誇る株式会社リロケーション・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 栗山 直能 https://www.relocation.jp/）は、静岡県の企業が抱える住宅・人材問題から福利厚生の未来を考え、活性化を図ることを目的とした、参加費無料のセミナー＆懇親会を2025年11月28日（金）に開催いたします。

本セミナーでは、最新の県内データをもとに地域の現状を知り、企業の実例や専門家の視点を交えて、課題解決のヒントを探ります。また、同じ立場の人事・総務担当者同士で気軽に情報交換ができる懇親会も開催。静岡で働く企業同士がつながり、明日からのヒントを持ち帰れる時間をお届けします。

リロケーション・ジャパンは企業・勤労者に選ばれる住宅総合支援サービス業のリーディングカンパニーとして、今後も企業で働く社員の方々が安心できる環境づくりを目指し、進化を続けてまいります。

～セミナー概要～

◆名称 ： 【人事・総務】静岡活性化セミナー2025 ～住宅・人材問題から福利厚生の未来を考える～

◆日時 ： 2025年11月28日（金） 13:30～19:00（受付開始13:00

◆内容 ：

（第1部）13:30～17:10 講演・クロストーク・質疑応答

県内経済、不動産市況、外国人労働者市況など、企業経営に直結する情報を入手できます。

（第2部）17:30～19:00 懇親会（食事付き・立食形式）

懇親会での情報交換を通じ、ネットワークを広げ、自社課題のヒントを得られます。

◆会場 ： 〒430-7701 静岡県浜松市中央区板屋町111-1 アクトシティ浜松 コングレスセンター5F

◆参加費 ： 懇親会を含め参加費無料

◆定員 ： 【第1部】先着70名 【第2部】先着30名

◆登壇者情報 ：

・一般財団法人 静岡経済研究所 主任研究員 岩間 晴美 様

「地域経済の健全な発展に役立つ研究機関」として昭和38年に設立。地域の経済、産業および

企業経営に関する問題について実証的な研究・提言を行い、多方面に活動。

・株式会社ウィルオブ・ワーク 外国人雇用管理主任者 瀬川 大介 様

セントメディア（現：ウィルオブ・ワーク）でコールセンター・事務領域の部長を務めた後、

製造業の派遣・請負部門で西日本エリア責任者を担当。

現在はファクトリーアウトソーシング事業部と外国人雇用支援営業部 部長を兼務。

◆申込方法 ：

下記ページの「申込はこちら」から、必要事項を入力のうえお申し込みください。

https://relo-syataku.com/seminar/20251128/offline

～企業概要～

■株式会社リログループ

□所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目3番23号

□U R L ： https://www.relo.jp/

□設 立 ： 1967年3月15日

□資本金 ： 26億6,700万円

■株式会社リロケーション・ジャパン

□所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

□U R L ：https://www.relocation.jp/

□設 立 ： 2001年7月2日

□資本金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）



