WINTEN史上最高のコスパを実現！シンプル&高機能モバイルモニター「LPシリーズ」発売 ～仕事も遊びも、この1台で。様々な機能を網羅し、お手頃な価格で販売となる、コスパに優れた新モデル～
タイトル）
WINTEN史上の高コストパフォーマンスのシンプルで高機能のモバイルモニター「LPシリーズ」リリース
【プレスリリース】
WINTEN史上最高のコスパを実現！シンプル&高機能モバイルモニター「LPシリーズ」発売
～仕事も遊びも、この1台で。圧倒的な価格優位性と高品質を両立した新モデル～
ウィンテン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：金川 愛佳）は、新たなモバイルモニター「LPシリーズ」として、「WT-140LP-BK」「WT-156LP-BK」「WT-185LP-BK」を発売いたします。
新たなモバイルモニター「LPシリーズ」は、日本企業であるウィンテン株式会社による高い品質管理と高機能を併せ持ちながら、簡単に使うことができるシンプルさを兼ね備えた高いコストパフォーマンスのモバイルモニターになります。
製品の特長
■ウィンテン史上のとても高いコスパ
HDMIやUSB-Cケーブル1本で接続できる使いやすさだけではなく、スマートフォンの向きに合わせて表示を変更できる機能など、従来のモバイルモニターシリーズにプラスアルファの機能も備えています。
■すべてのモデルでVESAマウント対応
すべてのモデルでVESAマウントに対応しています。ご自宅でモニターアームを使って固定される場合も、広く普及してきたミニPCでのご利用にもお使いいただきやすくなっております。
■最新ゲーム機器との接続もさらに簡単に！
「LPシリーズ」でも、これまでと同様にパソコンやスマートフォンとの接続説明だけではなく、ゲーム機器との接続も分かりやすいイラスト付きの取扱説明書を同梱しました。
任天堂の「SwitchTM」「SwitchTM2※」はもちろん、言語設定が日本語に固定され、お求めやすい価格で発売された最新の「PlayStation（R）5」などのゲーム機器ともスムーズに接続し、高精細な映像を存分にお楽しみいただけます。
※Nintendo SwitchTM2はドック経由のHDMI接続でのみご利用いただけます。
【ディスプレイ性能】
・14インチWUXGA（1920×1200）解像度、15.6インチと18.5インチのフルHD（1920×1080）解像度までの幅広いランナップ
・IPSパネル：広い視野角、どの角度からも美しい色味と高コントラストな映像表現を実現。
・ノングレア仕様：直鎖日光や室内照明の反射を抑え、目の疲れを軽減。
・折り畳みスタンドを収納、アクセスしやすいメニューボタンで使いやすくシンプルなデザイン。
・60Hzリフレッシュレート / フリッカーレス：滑らかな映像と目への優しさを両立。
・内蔵ステレオスピーカー（1W×2）：外付け不要で音声出力も可能。
・OSDメニュー搭載：ブルーライトカット、DCR調整、用途別モード切替など多彩な設定が可能。
【接続性と利便性】
USB-C（DP Altモード対応）による映像・音声・電源を1本のケーブルでオールインワン接続可能。ノートPC、スマートフォン、ゲーム機など、さまざまなデバイスとスムーズに接続でき、モニター経由でデバイスの充電も可能です。
【デザインと設置性】
14インチ（WT-140LP-BK）、15インチ（WT-156LP-BK）は、それぞれ621gと727gと比較的軽量、ケーブル収納袋も付属していますので出張や外出先での使用にも最適です。
加えて、VESA規格（75×75mm）に対応しており、モニターアームや壁掛け設置にも対応。高さや角度の自由な調整が可能となり、快適な作業環境の構築にも大きく貢献します。
