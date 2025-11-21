【神戸阪急】三宮にスペシャルな夜がやってくる！「神戸阪急壁面プロジェクションマッピング」

株式会社阪急阪神百貨店※写真はイメージです

神戸阪急は、神戸市、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社と連携して、12月6日（土）・7日（日）の２日間、神戸阪急店舗西側壁面において、プロジェクションマッピングを開催します。

三宮駅前の特徴的な建物の外観を活かした様々なコンテンツの投影を予定しています。

この企画は三宮駅周辺の地元民間企業を中心にエリアマネジメントの実現を目指して組織された「神戸三宮『えき＝まち空間』にぎわいづくりプロジェクト実行委員会」が主催する「Sannomiya City Xmas 2025」の一環としての取り組みです。

プロジェクションマッピング投影概要

■開催日時：12月6日（土）・7日（日） 各日午後５時30分～８時

※観覧無料、事前申込不要、完全入れ替え制、雨天決行

※荒天時、交通状況、機材の都合等により投影中止もしくは時間変更する場合があります。

■スケジュール（各日共通）

１.午後5時30分～５時45分、２.午後５時45分～6時、３.午後6時～6時15分、４.午後6時15分～6時30分、５.午後6時30分～6時45分、➅午後6時45分～7時、７.午後7時～7時15分、８.午後7時15分～7時30分、９.午後7時30分～7時45分、１０.午後7時45分～8時

※1回あたりの投影時間は10分弱。上記は入れ替え時間含む。

■開催場所：神戸阪急本館西側壁面（神戸市中央区小野柄通8-1-8）

■観覧エリア：神戸阪急の西側、フラワーロードをはさんで向かい側の歩道上に設定されます。

※観覧エリア以外での観覧はできません。

※観覧エリアへの入場は先着順です。入場をお待ちいただく待機場所は観覧エリア付近に設定します。

※スタッフやメディアによる写真・動画撮影に映りこむ場合があります。

※会場周辺では係の誘導に従ってください。

■実施主体：神戸市、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社、株式会社阪急阪神百貨店 神戸阪急

映像の内容について

■映像のコンセプト

「KOBE CONNECTION ～海・山そしてわが街、これまでもこれからも～」

神戸阪急の壁面に「時空と記憶をつなぐゲート」が出現。神戸の様々な時代・場所に関連する“象徴的な存在”たちが実写映像+CGを通じてこの場所に“来訪”し、それぞれショートストーリーを展開します。時間軸に縛られず「神戸という都市の多面性」を表現しつつ、「あなたの『スキ』が必ず見つかる街、神戸」の魅力を存分に感じられる映像体験を提供します。

さらに、クリスマスの荘厳で煌びやかなイルミネーションでクライマックスを盛り上げます。

１.神戸の歴史part

神戸阪急の壁面から開国当初の神戸の沖合に浮かぶ帆船・蒸気船の内、一隻の帆船が猛然と動き始め、ポータルの隙間から飛び出す。

※写真はイメージです

２.神戸の現代part

神戸の海・山・街をバックに、生き生きと活躍する様々な人々が、多様なスポットに登場。彼ら一人一人が持つ「花」＝「思い」はロケーションを辿るごとに次第に花束になっていく。

※写真はイメージです

３.クリスマスpart

天空から雪が舞い、クリスマスのイルミネーションが始まる。光の回廊・ゲート・アーチが広がる演出を通して、神戸のみなさんを光と希望のクリスマスへいざなう。

※写真はイメージです

クラウドファンディングのご紹介

「神戸三宮『えき＝まち空間』にぎわいづくりプロジェクト実行委員会」が主催する「Sannomiya City Xmas」のプロジェクションマッピングではクラウドファンディングを実施中です。



タイトル：あなたのご支援で神戸三宮に奇跡の夜を！神戸阪急壁面プロジェクションマッピング！



クラウドファンディングにご協力いただいた皆様から寄せられたメッセージをプロジェクションマッピングの最後に映し、大切な人への想いや気持ちを伝える機会を創出します。ご協力いただいた皆様の一生の想い出に残る「人生の１ページに『Sannomiya City Xmas プロジェクションマッピング』」にしたいと思っております。

URL：https://camp-fire.jp/projects/898308/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

※ご支援いただいた資金は手数料を除きプロジェクションマッピングイベント運営費に充当します。お申し込みは11月30日（日）まで

「Sannomiya City Xmas 2025」とは

三宮駅周辺の地元民間企業を中心とした組織「神戸三宮「えき＝まち空間」にぎわいづくりプロジェクト実行委員会」が主催となり、クリスマスをテーマにまちなかを回遊しながら楽しんでいただけるイベントです。今年は12月6日（土）・7日（日）の2日間、サンキタ広場、神戸三宮センター街、三宮Eastで楽しいイベントを開催、楽しく回遊できる デジタルスタンプラリーも実施予定です。