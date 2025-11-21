²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×¡¢Åìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò12·î3Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥À¥¤¥¢¥íー¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§»ÖÂ¼µ¨À¤·Ã¡Ë¤Ï¡¢Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î°ÆÆâ¤Î¤â¤È¡¢²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÃÝ¼Ç¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³«ºÅ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÃÝ¼Ç¤Ç¤Î°ìÈÌ¸þ¤±³«ºÅ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¸¦½¤¡¦¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Å¸³«¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://dis.dialogue.or.jp/(https://dis.dialogue.or.jp/)
³«ºÅ½ªÎ»¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×¤Ï2017Ç¯¤Ë¿·½É¤Ç½é³«ºÅ¤·¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤ÏÃÝ¼Ç¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¤òµòÅÀ¤ËÅ¸³«¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó2Ëü4Àé¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòº£¤Ï¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ä¶¦À¸¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Îµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¸¦½¤¤ä¼«¼£ÂÎ»Üºö¡¢³Ø¹»¶µ°é¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÆ³Æþ¥Ëー¥º¤¬µÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤ò³Ø¤Ö¾ì¡É¤¬¡¢°ì²áÀ¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤äÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´ë¶È¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Æ¯¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¼êÏÃ¸À¸ì¾òÎã10¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÄ»¼è¸©¤Ç¤ÎÆ³Æþ¡¢»°½Å¸©¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤ò»Ï¤á¡¢¹ÔÀ¯¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó30¹»¤Ç½ÐÄ¥¼ø¶È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¿Í¡¦Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼êÏÃ¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ëÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È¤âµ¤·Ú¤Ë°§»¢¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÃÝ¼Ç¤Ç¤Î°ìÈÌ³«ºÅ¤ò½ªÎ»¤·¡¢º£¸å¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤Î½ÐÄ¥³«ºÅ¤ä¸¦½¤¡¦¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Å¸³«¤Ø°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³§¤µ¤Þ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÎ¸³»þ´Ö¡§Ìó90Ê¬
ÂÎ¸³ÈñÍÑ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§Âç¿Í4,950±ß¡¿³ØÀ¸2,750±ß¡¿¾®³ØÀ¸550±ß
²ñ¾ì¡§¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÃÝ¼Ç¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§WEB»öÁ°Í½ÌóÀ©
¥Á¥±¥Ã¥È¥Úー¥¸¡§https://dis.dialogue.or.jp/
¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ï¡¢¤´ÂÎ¸³¤ª¤è¤Ó»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼èºà¡¦»£±Æ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹ »ÖÂ¼µ¨À¤·Ã ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ¥á¥Ã¥»ー¥¸
²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿¼³¤¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦
¤Ê¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤
¸ÀÍÕ¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤
¤Ç¤â¡¢¤Û¤é¤è¤¯¸«¤Æ
»ä¤¿¤Á¤òÆ³¤¯¤è¤¦¤Ë¼ê¾·¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë
¤½¤Î¼ê¤Î»ÅÁð¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë
¤½¤Î¾Ð´é¤Ï°Â¿´¤òÍ¿¤¨
Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÏÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹
ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿
¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤³¤ì¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦
»ÖÂ¼µ¨À¤·Ã
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥À¥¤¥¢¥íー¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£ÂåÉ½Íý»ö
¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー
´ë²è´Æ½¤¡¦¾¾¿¹²ÌÎÓ¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
2017Ç¯¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤òÆüËÜ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤È¤
»ä¤¿¤Á¤Ë¼ø¤±¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯ÂÐÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÅ¼ä¤È¤Ï¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Í³¤È¤Ï¡£
¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÁ°Äó¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ï
¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¡×
²»À¼¸À¸ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï
¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Ä¤á¡¢
Ë¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Â¿´¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¾ì¤ò
¡Ö²»¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¥¢¥Æ¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»×¤¨¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬
º£¤Ï¤Þ¤À¿¶¤êÊÖ¤ë»þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç½é³«ºÅ¤Î½àÈ÷¤ò½ª¤¨¤¿
È¯°Æ¼Ô ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥±Çî»Î¤¬ÆüËÜ¤òµî¤ë¤È¤
¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¡£
¡¡½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¡ª¡×
¤½¤¦¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆø¤ä¤«¤Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤¬¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¼«Í³¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»þ´Ö¤ÏÁ°¤Ë¤·¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¿¹²ÌÎÓ
¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×´ë²è´Æ½¤
Ê¹¤³¤¨¤ëÀ¤³¦¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊUD¡Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¹ÔÀ¯¤Î³§ÍÍ¤Ø
´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥àÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¸¦½¤¡¦¶µ°é¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¼Â»Ü¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§info@dialogue.or.jp
´ØÏ¢¾ðÊó
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Înote¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
note¡ÖÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ÎÂÐÏÃ¡¢¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£
¨¡ÃÝ¼Ç¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤È¤¤Ø¡×
URL¡§https://dialogue-diversity-museum.note.jp/n/nad684c099b42
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥À¥¤¥¢¥íー¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¿¤¬¤¤¤òÇ§¤á¡¢½õ¤±¤¢¤¦¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«ºÅ¡£1999Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Àー¥¯¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¡×¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥¿¥¤¥à¡×¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤ÙÌó33Ëü¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Àー¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£Ã¯¤â¤¬ÂÐÅù¤ËÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¨ÎÏ¤·¿®Íê¤·°Â¿´¤·¤Æ¼Ò²ñ»²²Ã¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤êË¤«¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®µÚ¤ÓÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥À¥¤¥¢¥íー¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¡¡§https://djs.dialogue.or.jp/
¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÂÐÏÃ¤Î¿¹¡×¡§https://taiwanomori.dialogue.or.jp/