待望のいちごスイーツ登場！いちご・チョコ・チーズの贅沢冬ビュッフェが12/1（月）開幕
ホテルニューオータニ幕張
ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」
『サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ～ウィンタースイーツコレクション～《第二弾》』
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/lounge/winter-strawberry/
ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」では、“いちごスイーツ＆チョコとチーズ”をテーマとした『サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ ～ウィンタースイーツコレクション～《第二弾》』を2025年12月1日（月）～2026年1月4日（日）まで開催いたします。
街がクリスマスイルミネーションに彩られる季節。フレッシュないちごの甘酸っぱさ、濃厚なチョコレート、まろやかなチーズ――三つの素材が織りなす贅沢なスイーツの世界を、心ゆくまでお愉しみください。
主役はいちご・チョコ・チーズ！ホテルの代名詞“スーパーシリーズ”も存分に堪能
定番の「ストロベリーショートケーキ」や、「いちごのロールケーキ」、「いちごのタルト」など、見た目もキュートで味わいも抜群のいちごスイーツがずらり。さらに、「チョコレートタルト」や「チョコレートプリンとマスカルポーネクリーム」、「いちごのタルトとクリームチーズのシャンティー」、「いちご飾りのベイクドチーズケーキ」など、チョコやチーズを使ったスイーツも登場します。
また、ニューオータニの代名詞ともいえるこだわりの素材で仕上げたスーパースイーツ、「スーパーチョコレートショートケーキ」（1ピース\1,782）と「スーパーメロンショートケーキ」（1ピース\1,944）も、ビュッフェサイズでたっぷりご用意。いちご・チョコ・チーズの贅沢なラインアップで、至福のひとときをお愉しみください。
ライブ感満載！焼き立てのパンケーキやいちごのミニパフェもお好きなだけ
いちごのパンケーキ ショコラカップのハチミツ添え
その場で焼き上げるふわふわのパンケーキに、いちごの食感が楽しい食べるソースと、チョコレートのカップに入ったはちみつをたっぷりとかけて味わう「いちごのパンケーキ ショコラカップのハチミツ添え」が新登場！
ストロベリーパフェ
さらに、濃厚な冷たいソフトクリームとフレッシュいちごが相性抜群の「ストロベリーパフェ」もご注文ごとにその場で仕上げて提供。出来立てのライブ感を存分に味わえます。
自分だけのオリジナル丼＆ボリューム満点のお食事メニューも充実
盛りつけ例：ローストビーフ丼＆うなとろ丼
ホテル王道のローストビーフのカッティングサービスや、ホテルメイドブレッドで作るオリジナルサンドウィッチのほか、食事メニューの中で人気急上昇なのが“お好み丼バラエティ”。熱々のご飯に、薄切りのローストビーフと醤油ベースの和風ソースで「ローストビーフ丼」を作ったり、甘ダレを絡めたうなぎ＆とろろで「うなとろ丼」を作るなど、自分だけのオリジナル丼をお愉しみいただける新コーナーにご期待ください。
窯焼き ストロベリーピッツア チョコレートソース
さらに、店内で焼き上げる「窯焼き ストロベリーピッツア チョコレートソース」は、焼きたてのモチモチ食感の生地とフレッシュいちご、チョコレートソースの三位一体のマリアージュをご堪能いただけます。
販売概要
ホテルニューオータニ幕張
ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」
『サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ～ウィンタースイーツコレクション～《第二弾》』
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/lounge/winter-strawberry/
[期間] 2025年12月1日（月）～2026年1月4日（日）
[時間] ランチ 11:00～16:00（お料理終了）[120分制]
ディナー 17:30～20:00（お料理終了）
※毎週土・日曜日 および 1/1（木）、1/2（金）[1/4（日）は除く]
[場所] ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」(ロビィ階)
[料金] 大人 平日 \6,800 / 土・日・祝日 \7,500
小学生 \3,000
幼児（4歳以上） \1,500 ※いずれもサービス料別
[お問合せ] Tel: 043-299-1847（ザ・ラウンジ直通）