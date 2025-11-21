【Amazon ブラックフライデー開催中！】360度カメラ「RICOH THETA」シリーズが特別価格に

株式会社リコー

株式会社リコー（本社：東京都大田区）は、2025年11月24日（月）～12月1日（月）に開催される「Amazon ブラックフライデー」において、360度カメラ「RICOH THETA（リコー シータ ）」シリーズの対象モデル を特別価格で販売いたします。

RICOH THETAは、シャッターを一度押すだけで周囲全体を撮影できる360度カメラです。

近年、RICOH THETAは、さまざまなビジネスシーンでご好評いただいています。

例えば建設業では、施工状況を360度画像で簡単に記録できるため、現地調査や設備点検の効率化に加え、進捗管理をスムーズにすることで施工品質の向上にもつながります。

不動産業では、物件を360度画像で確認できるため、リモートでも細部までしっかり内見でき、オンラインでの反響アップや顧客満足度の向上を実現します。

また、年末年始の旅行やイベントでも、通常の写真では捉えきれない臨場感を残せます。

■ Amazon ブラックフライデー概要

- 期間：11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで- 販売サイト：【公式】RICOH THETA 360度カメラ(https://www.amazon.co.jp/RICOHTHETA)- 対象モデル： - RICOH THETA X（大型タッチパネル搭載、高画質・GPS内臓） - RICOH THETA Z1（1.0型センサー搭載、RAW対応で高品質の静止画性能）

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■ RICOH THETAシリーズについて

RICOH THETAは、2013年に登場した世界初のワンショット型360度カメラです。現在では、建設・不動産・教育・観光・医療など幅広い現場で採用され、「一度で全体を記録できる」手軽さと「高精細な静止画性能」が高く評価されています。

■製品情報・お問い合わせ

製品サイト：https://www.ricoh360.com/ja/theta/

お問い合わせ：https://support.ricoh360.com/ja/contact/jp/about-product