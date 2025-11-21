世界の自動運転車市場は急成長し、2033年までに653億米ドルに達すると予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335050&id=bodyimage1】
導入
Straits Researchによると、世界の自動運転車市場規模は2024年に233億6,000万米ドルと評価され、予測期間（2025～2033年）中に年平均成長率12.1%で成長し、2025年の261億9,000万米ドルから2033年には653億米ドルに達すると予想されています。
自動運転車市場は、自動運転技術を促進する政府の支援的な取り組みや政策によって推進されています。世界各国の州政府や地方自治体は、自動運転車の試験運用を開始しています。各国政府は、自動運転車分野におけるイノベーションを加速させるため、自動車メーカーや技術プロバイダーと連携しています。2018年には、米国運輸省が自動運転システムに関する最新の自主ガイドラインを発表しました。自動車技術の継続的な進化は、自動運転車による安全性の向上を目指しています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/autonomous-vehicle-market/request-sample
セグメント分析
世界の自動運転車市場は、自動化レベル、コンポーネント、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されています。自動化レベルに基づいて、市場はレベル1、レベル2、レベル3、レベル4に細分化されています。レベル1セグメントは、車両の安全性に対する懸念の高まりから世界中で需要が急増しており、世界の自動運転車市場で最大のシェアを占めています。レベル4車両はまだ研究段階にあり、自動車メーカーは新製品の発売に向けた取り組みを強化するため、研究開発費を増額しています。
市場はコンポーネント別に、サービス、ハードウェア、ソフトウェアに分類されています。自動車分野におけるAI導入の増加に伴い、ソフトウェアセグメントが最大の市場シェアを占めています。
用途別に見ると、市場は乗用車、公共交通機関、商用車、エアタクシーに分類されています。自動運転乗用車セグメントは、車両と乗客の安全確保に対する規制当局と顧客の安全性への懸念が高まる中、世界の自動運転車市場を牽引しています。
地域別に見ると、世界の自動運転車市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されています。ヨーロッパが最大のシェアを占め、アジア太平洋地域は自動運転車市場として最も急速に成長していると予想されています。
地域分析
地域に基づいて、世界の自動運転車市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
ヨーロッパは世界の自動運転車市場で最大のシェアを占めており、自動車メーカーによる大規模な投資がこの地域の市場需要を牽引しています。欧州各国政府は、車両通信を支援するために道路や通信インフラの開発に投資しています。ドイツは、すべての道路で自動運転車を合法化した最初の国の一つです。2018年、ドイツは自動運転車の新しい倫理規則を施行し、この技術に関する倫理的問題に対処しました。現在の連邦政府は、レベル5のAVに適したインフラを整備する計画を立てています。オランダは世界で最も自動運転車の準備が整った国で、最近では人間の運転手なしでAVをテストすることを許可しました。この国はAVに適したインフラを備え、現在世界最高の1つとして評価されている、よく整備された道路網で知られています。
導入
Straits Researchによると、世界の自動運転車市場規模は2024年に233億6,000万米ドルと評価され、予測期間（2025～2033年）中に年平均成長率12.1%で成長し、2025年の261億9,000万米ドルから2033年には653億米ドルに達すると予想されています。
自動運転車市場は、自動運転技術を促進する政府の支援的な取り組みや政策によって推進されています。世界各国の州政府や地方自治体は、自動運転車の試験運用を開始しています。各国政府は、自動運転車分野におけるイノベーションを加速させるため、自動車メーカーや技術プロバイダーと連携しています。2018年には、米国運輸省が自動運転システムに関する最新の自主ガイドラインを発表しました。自動車技術の継続的な進化は、自動運転車による安全性の向上を目指しています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/autonomous-vehicle-market/request-sample
セグメント分析
世界の自動運転車市場は、自動化レベル、コンポーネント、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されています。自動化レベルに基づいて、市場はレベル1、レベル2、レベル3、レベル4に細分化されています。レベル1セグメントは、車両の安全性に対する懸念の高まりから世界中で需要が急増しており、世界の自動運転車市場で最大のシェアを占めています。レベル4車両はまだ研究段階にあり、自動車メーカーは新製品の発売に向けた取り組みを強化するため、研究開発費を増額しています。
市場はコンポーネント別に、サービス、ハードウェア、ソフトウェアに分類されています。自動車分野におけるAI導入の増加に伴い、ソフトウェアセグメントが最大の市場シェアを占めています。
用途別に見ると、市場は乗用車、公共交通機関、商用車、エアタクシーに分類されています。自動運転乗用車セグメントは、車両と乗客の安全確保に対する規制当局と顧客の安全性への懸念が高まる中、世界の自動運転車市場を牽引しています。
地域別に見ると、世界の自動運転車市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されています。ヨーロッパが最大のシェアを占め、アジア太平洋地域は自動運転車市場として最も急速に成長していると予想されています。
地域分析
地域に基づいて、世界の自動運転車市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
ヨーロッパは世界の自動運転車市場で最大のシェアを占めており、自動車メーカーによる大規模な投資がこの地域の市場需要を牽引しています。欧州各国政府は、車両通信を支援するために道路や通信インフラの開発に投資しています。ドイツは、すべての道路で自動運転車を合法化した最初の国の一つです。2018年、ドイツは自動運転車の新しい倫理規則を施行し、この技術に関する倫理的問題に対処しました。現在の連邦政府は、レベル5のAVに適したインフラを整備する計画を立てています。オランダは世界で最も自動運転車の準備が整った国で、最近では人間の運転手なしでAVをテストすることを許可しました。この国はAVに適したインフラを備え、現在世界最高の1つとして評価されている、よく整備された道路網で知られています。