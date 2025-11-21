自動二輪のバイク体験会、2025年11月から普通自動二輪も定期開催～ バイク未経験の方、教習前の不安を解消したい方にぴったり。参加費は無料～
エコドライブを取り入れた新規免許取得者向け教習『楽エコ教習』を2008年より実施している指定自動車教習所ファインモータースクール （ 株式会社臼田、本社 : 埼玉県さいたま市／代表取締役:臼田和弘／048-641-7185）は、これまで「大型自動二輪」限定で実施してきた無料体験会について、2025年11月より「普通自動二輪」も対象に追加し、定期開催いたします。気軽に体験できるよう約40分間の短時間プログラムで、ヘルメットやグローブの貸出しがあり、参加費は無料です。
バイクに乗るのが初めてで興味を持ち始めた方や、教習前の不安を解消したい方を対象としています。普通自動二輪以上の免許をお持ちでない方で、ファインで普通自動二輪免許の取得をお考えの方が参加条件です。
■バイク体験会の企画背景
毎年4月29日に開催しているバイクイベント「まるごとバイクフェスティバル」は、来年2026年4月に20回目の開催を予定しています。まるごとバイクフェスティバルは、バイクの新たな価値・魅力を伝えるとともに、安全性の確保についても学べる機会を提供することを目的とし、地域の企業・団体と連携して開催しているイベントです。毎年特に人気のコーナーは、免許取得前の方がバイクを体験できる「プレライダースクール」、大型バイクの運転を体験できる「大型バイク体験」、さらに「子どもバイク体験」などです。これらの開催経験を通じ、バイク未経験の方が、安全かつ楽しく体験いただくためのノウハウや知見を蓄積してまいりました。今回の体験会は、そうした蓄積をもとにしたものです。
【普通・大型 自動二輪車 体験会 開催概要】
●開催場所：ファインモータースクール上尾校・西大宮校 ※大型自動二輪は上尾校のみ
●参加条件：
◎普通自動二輪：現在普通自動二輪以上の免許をお持ちでない方で、ファインで普通二輪免許取得をお考えの方
◎大型自動二輪：普通自動二輪免許を所持し、ファインで大型自動二輪免許取得をお考えの方
●開催日時：毎月第1・3土曜日 14:00～14:50
●定 員：安全に体験できるよう、対応可能なサポーター（指導員）の人数に合わせて変動します。
●対象車種：普通自動二輪車、大型自動二輪車
●内 容：
◎普通自動二輪：装備の装着からスタートし、お客さまの進度に合わせて実施
◎大型自動二輪：コース内走行・スラロームなど
●体験時間：約40分
●申込締切：希望日3日前まで ※定員になり次第締め切りとなります。
●参加方法：申込フォームまたは電話にて、ご希望の校舎・日時を指定
◎申込みフォーム https://www.fine-motorschool.co.jp/at_freeform/
◎電話 上尾校 0120-45-7112、西大宮校（旧指扇校）0120-05-6553
受付時間：平日8:30～19:00/土日祝 8:30～18:00）
服装 ：動きやすい服装（長袖、長ズボン）
雨天時：走行が危険と判断した場合は中止。中止時は電話またはメールで参加予定者に連絡。
【今後の日程】
11月の日程は受付終了しました。
【12月】12月6日（土）、12月20日（土）
公式ウェブサイト ニュースリリースURL
https://www.fine-motorschool.co.jp/news/press/20251121/
（会社概要）
社名： 株式会社臼田
代表取締役：臼田和弘
設立： 1962年（昭和37年）
事業概要：自動車教習所ファインモータースクール3校（上尾、西大宮、大宮）の運営
本社：〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-322-3
TEL：048-641-7185 （代表） FAX：048-641-3543
会社サイト：http://www.fine-motorschool.co.jp
