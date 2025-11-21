「WOMAN EXPO 2025 Winter」、 東京ミッドタウン・ホールで11月29日（土）開催、 参加の事前申込を受付中！

自分らしく輝く、すべてのワーキングウーマンのための総合イベント

「WOMAN EXPO 2025 Winter」、

東京ミッドタウン・ホールで11月29日（土）開催、

参加の事前申込（無料）を受付中！

豪華プレゼントが当たるスタンプラリー、多彩な分野のセミナーを実施！

試飲や試食、体験・相談コーナーなど展示ブースが充実！

2025年11月29日（土）に東京ミッドタウン・ホール（東京都港区赤坂）にて、働く女性に向けた総合イベント「WOMAN EXPO 2025 Winter」を開催します。





豪華景品が当たる「プレゼント企画」も実施します。開催当日まで、展示会入場の事前申込と、複数のセミナーの事前申込を受け付けています。事前申込受付（無料）は公式サイトから → https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/

⼥性リーダーのキャリアと⼈⽣を応援する「日経WOMAN」、働く女性に役立つ情報を届けるWebメディア「日経クロスウーマン」、健康や美容に関する情報を届ける「日経ヘルス」、個人生活を刺激する流行情報誌「日経トレンディ」など、日経グループの媒体がそれぞれの特徴を生かし、自分らしく輝くすべてのワーキングウーマンに役立つ情報や体験を、セミナー、展示などリアルの場で提供します。

13のセミナー（オープンステージ含む）については、益若 つばささん（マルチクリエイター）、山口 真由さん（信州大学特任教授／ZEN大学教授／法学博士）、KAORUさん（姿勢アナリスト®／パーソナルトレーナー）、津田 攝子さん（皮膚科医師／スキンケア開発医／ドクター津田コスメラボ代表）、稲葉 可奈子さん （Inaba Clinic 院長）、YATSUMIさん（美容系YouTuber、美容家）らが参加します。「リーダーに学ぶ！自分らしく働く、キャリアの築き方」、「いま「金融業界」が見据える課題、女性経営者の視点」、「医師を目指す君を見守りたい～親としてできること」といった、「キャリア」「美容」「健康」「教育」「伝統文化」など多彩な分野のテーマのセミナーを開催します。さらに、「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026」授賞式＆受賞者トークイベントもご覧いただけます。10のセミナーは事前申込による参加となります。 → https://ers.nikkeibp.co.jp/user/contents/2025z1129wep/table.html

展示会場は20社のブースが集まり、美容ケアやキャリアサポートサービス、スマートライフツールなど、忙しい日々に寄り添うアイデアが勢ぞろい。気軽に試せるサンプルや専門家のアドバイスも充実しています。ノベルティがもらえるブースもあるので、セミナーの合間にぜひお立ち寄りください。「スタンプラリー」等プレゼント企画の詳細はこちら。 → https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/organizer/

WOMAN EXPOは入場無料ですが、ご来場予定の皆様は公式サイトからの事前申込（セミナーもしくは展示会入場）が必要となります（→ https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/ ）。新着情報や、各種プログラムの詳細、各展示ブースの出展内容の詳細についても、公式サイトをご覧ください。

WOMAN EXPO 2025 Winter 開催概要





名 称 WOMAN EXPO 2025 Winter

主 催 日本経済新聞社、日経BP

会 期 2025年11月29日（土）10：00～17：30（最終入場は17時）

※セミナーSB06は18:30～20:00予定

会 場 東京ミッドタウン・ホール（東京都港区赤坂9-7-2）

入場料 無料（Webによる事前登録制）

公式サイト https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/

参加企業・団体

アメリカ大豆輸出協会／FJネクスト／ MTコスメティクス／ Oisix ／王子製薬／

カリフォルニアくるみ協会／川本産業／キャンプ（no-bu）／京セラコミュニケーションシステム／

コスモスイニシア／サイボウズ／ザ・ブレスコ／シーボン／しまむら／住友生命保険／

駿台予備学校／ゼリア新薬工業／日本対がん協会／ネクイノ／ネスレ日本／

はたらく女性スクエア／日田天領水／FANTAS technology／PREMIUM WATER／

北海道大学／マルコ／三菱UFJフィナンシャル・グループ／森田薬品工業／理研ビタミン

協力媒体 日経クロスウーマン、日経WOMAN、日経ヘルス、日経トレンディ

■講演・セッション 登壇者（11 月 21日時点）

※タイトルや内容など、変更になる場合がございます。追加情報は随時、公式サイトにて発表します。

セミナー参加の事前申込を受付中！

※下記は事前申込受付中のセミナーです。WOMAN EXPO 2025 Winter公式サイトから参加の事前申込ができます。なお、各セミナーは満員になり次第、事前申込を終了いたします。ご了承ください。

◇ 10：00-10：40 SA01

～ワークライフバランスも捨てない！～

自分らしく活躍するためのキャリア戦略

山口 真由 さん （信州大学特任教授／ZEN大学教授／法学博士）

◇ 10：20-11：00 SB01

延べ60万人の姿勢を分析したトレーナーが直伝

人生が輝く あなただけの美しい姿勢の作り方

KAORUさん （姿勢アナリスト®／パーソナルトレーナー）

◇ 11：05-11：45 SA02

【MUFG工芸プロジェクト】夢を紡ぐ日本のものづくり

◇ 13：35-14：35 SB04

その生理痛、早くケアして、やりたいことを諦めない毎日を

～働く女性の生理との付き合い方～







稲葉 可奈子さん （Inaba Clinic 院長） 益若 つばさ さん（マルチクリエイター）

◇ 12：10-12：50 SA03

リーダーに学ぶ！自分らしく働く、キャリアの築き方

◇ 14：20-15：00 SA05

人生はいつだって“書き換え可能”

２社起業の経営者が語る 悩んでこそ道は開く！ キャリアの転機と挑戦のコツ

板橋 理恵さん （MTコスメティクス 代表取締役）

◇ 15：00-16：30 SB05

医師を目指す君を見守りたい～親としてできること～

津田 攝子さん

（皮膚科医師／スキンケア開発医／ドクター津田コスメラボ代表）

◇ 16：10-17：10 SA06

いま「金融業界」が見据える課題、女性経営者の視点

河合 祐子さん（高知銀行 頭取）

田代 桂子さん （大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長）

入山 章栄さん（早稲田大学 大学院経営管理研究科（ビジネススクール）教授）

◇ 18：30-20：00 SB06

ウーマン・オブ・ザ・イヤー2026 7人の受賞者を発表！

受賞者たちのトークイベント

「情熱を持ち、挑戦を楽しむ生き方／女性活躍の道を切り開くヒント」

◉プレゼント企画・主催者企画の詳細はこちら

https://events.nikkeibp.co.jp/woman/2025w/organizer/