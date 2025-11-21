『城とドラゴン』× TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボイベントを11月30日（日）より開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初のコラボイベントを2025年11月30日（日）より開催することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335014&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_sakamotodays/
11月30日（日）より『城とドラゴン』にて、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初のコラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラ「坂本＆シン」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、11月21日（金）からは「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」をXにて実施いたします。ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2025年11月30日（日）19:00 ～ 12月15日（月）23:59
コラボ限定キャラ「坂本＆シン」が登場！城ドラキャラのコラボ限定お着替えも！
11月30日（日）より「坂本のアバたま」に限定キャラ「坂本＆シン（【CV】坂本太郎:杉田智和/朝倉シン:島粼信長）」が登場し、当選回数に応じて最大5種類のお着替えが手に入ります。さらに城ドラキャラのコラボ限定のお着替えも登場！限定キャラの性能など、コラボに関する詳しい情報は、城ドラ公式YouTubeチャンネルにて近日公開予定の「城ドラ大好き倶楽部」動画内にてお披露目いたします。
そのほか、レア城主イベントやSP討伐イベントなど、コラボ期間限定のイベントも実施いたしますので、11月30日（日）からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※キャラ「坂本＆シン」や限定のコラボお着替えは11月30日（日）19:00より「坂本のアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「坂本のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335014&id=bodyimage2】
キャラの性能など、コラボの詳細は近日公開の「城ドラ大好き倶楽部」で発表！
↓城とドラゴン公式YouTubeチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
Xにて「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を開催
コラボ開催を記念して、「コラボ直前！フォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#城ドラサカモトデイズコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
【開催期間】2025年11月21日（金） ～ 11月30日（日）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay（R）」1,000円分 20名様
