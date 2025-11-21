¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼ýÆþ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢²¡¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡¡Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¥é¥¯～¤Ë²Ô¤²¤ëÀ®¹¬Ë¡Â§¢ö¡ÙÃø¼Ô¿¹À¥ÈËÃÒ¡Ê¥â¥²¡Ë¤¬ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334972&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¡¾âÂÀÍÛ http://www.mikasashobo.co.jp ¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£°·î£²£¸Æü¤Ë¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢²¡¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡¡Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¥é¥¯～¤Ë²Ô¤²¤ëÀ®¹¬Ë¡Â§¢ö¡ÙÃø¼Ô¿¹À¥ÈËÃÒ¡Ê¥â¥²¡Ë¤¬¡¢¥¥ó¥É¥ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢²¡¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡¡Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¥é¥¯～¤Ë²Ô¤²¤ëÀ®¹¬Ë¡Â§¢ö¡ÙÃø¼Ô¿¹À¥ÈËÃÒ¡Ê¥â¥²¡Ë
¡¦¥¥ó¥É¥ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¡https://amzn.to/48933xU
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó½ñÀÒ¡¡¡¡¡¡https://amzn.to/3KeyMps
¡¦»°³Þ½ñË¼£È£Ð¡¡¡¡¡¡https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313800
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡¢¤Ã¤Æ²¿¡©
¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¡©¡¡¤±¤É¡¢¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª
¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ýÆþ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²Ô¤®¤¿¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¿ÍÀ¸Âç¹¥Å¾¤ÎÈë·í¤ò¸ø³«¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢£Ä£Ä ¢ª £Ô£Ù ¢ª £Ä£Õ¤ÎË¡Â§¡ª¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏËÜ½ñ¤Ç¡Ë
¤³¤ÎË¡Â§¤Ç¡¢
¡ýÉû¶È¤Ç³Ú¤·¤¯¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é·î¼ý£µ£°Ëü¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²ñ¼Ò°÷
¡ýÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Àì¶È¼çÉØ
¡ý¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¼èºà¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Àµ¯¶È²È
¡ý¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃË»Ò¤ò¤Ä¤«¤ó¤À½÷À¡Ä¤Ê¤É¡¢
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤ª¶â¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤¡¢¤Ç¤¤½¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¾Úµò¡£
¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢£ÌÜ¼¡
¡üÂè£±¾Ï¡¡¤À¤«¤é¡¢¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¢ö¡¡¤ª¶â¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡ÖËÜµ¤¡×¤ò¸«¤»¤è¤¦¡ª
¡¦²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤ËÅµ·¿Åª¤ÊÈ¬¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¡×¤È¡Ö¤ª¶â»È¤¤¡×¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹
¤Û¤«
¡üÂè£²¾Ï¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¢ö¡¡¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¡ª
¡¦¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
¡¦¤³¤ÎÀ¤¤ÏÁá¤¯¼ºÇÔ¤·¤¿¼Ô¾¡¤Á¡ª
¤Û¤«
¡üÂè£³¾Ï¡¡¤É¤¦¤»¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤é¢ö¡¡¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤¯¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤À¤±¡ª
¡¦¡Ö¾Ð¤¤¡×¤¬¤ª¶â¤òÀ¸¤à
¡¦¤ª¶â»ý¤Á¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡£±¡¡ÂÎ¤ÎÉÔÂ¤ò¤Ê¤¯¤¹
¤Û¤«
¡üÂè£´¾Ï¡¡¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î£Ñ¡õ£Á¡¡¤ª¶â¤È±¿¤Î¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¡¦£Ñ£±¡¡¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ÈÊõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦£Ñ£²¡¡¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤¿¤é¶â±¿¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Û¤«
¡üÂè£µ¾Ï¡¡¤ª¶â¤È¿ÍÀ¸¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß¡¡¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Î°ÆÆâ¿Í¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥â¥²¤µ¤ó¡×¤Î¶µ¤¨
¡¦¤·¤¯¤ß£±¡¡¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª»¥¤Î¥Ò¥ß¥Ä
¡¦¤·¤¯¤ß£²¡¡¤½¤Îºá°´¶¡¢¤ª¶â¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤Û¤«
¢£Ãø¼Ô¡¡¿¹À¥ÈËÃÒ¡Ê¥â¥ê¥»¥·¥²¥È¥â¡Ë
¥ï¥é¥¤¥Õ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡õºî²È¡¢²¯½÷¥áー¥«ー¡£
¤«¤Ä¤Æ£³£°£°£°Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¤É¤óÄì¤ÎÆü¡¹¤«¤é¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«Ä¾¤·¡¢
³Ú¤·¤¯¡¢¥é¥¯¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥ï¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¹½ÃÛ¡£
¿ÍÀ¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£
¡Ö£±²ó¤Ç¿ÍÀ¸£²£°Ç¯Ê¬¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¸ú²Ì¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¸Ä¿Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¼Ð¤á¾å¤Î»ëÅÀ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Í½Ìó¤Ï¿ô¥«·îÂÔ¤Á¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¡£
ÆÃ¤Ë½÷Àµ¯¶È²È¤Î»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Ç¯¾¦²¯Ä¶¤¨¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯°éÀ®¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÊËÜ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Î½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¢£ ¥×¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¢£¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.mikasashobo.co.jp/
X¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë ÊÔ½¸¡§https://twitter.com/tw_mikasa
X¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë ±Ä¶È¡§https://twitter.com/mikasashobo
X¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡§https://twitter.com/mikasabooksjp
»°³Þ½ñË¼¥É¥êー¥à¥Ë¥åー¥¹µ»ö°ìÍ÷¡§http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
½ê ºß ÃÏ¡§¢©102-0072 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-3-1
T E L¡§03-5226-5738
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¡¢¤Ã¤Æ²¿¡©
¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¤¡©¡¡¤±¤É¡¢¸ú²Ì¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª
¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ýÆþ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²Ô¤®¤¿¤¤¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¿ÍÀ¸Âç¹¥Å¾¤ÎÈë·í¤ò¸ø³«¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢£Ä£Ä ¢ª £Ô£Ù ¢ª £Ä£Õ¤ÎË¡Â§¡ª¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏËÜ½ñ¤Ç¡Ë
¤³¤ÎË¡Â§¤Ç¡¢
¡ýÉû¶È¤Ç³Ú¤·¤¯¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é·î¼ý£µ£°Ëü¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿²ñ¼Ò°÷
¡ýÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Àì¶È¼çÉØ
¡ý¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¼èºà¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Àµ¯¶È²È
¡ý¤ª¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃË»Ò¤ò¤Ä¤«¤ó¤À½÷À¡Ä¤Ê¤É¡¢
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤ª¶â¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤¤¡¢¤Ç¤¤½¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¾Úµò¡£
¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢£ÌÜ¼¡
¡üÂè£±¾Ï¡¡¤À¤«¤é¡¢¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¢ö¡¡¤ª¶â¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡ÖËÜµ¤¡×¤ò¸«¤»¤è¤¦¡ª
¡¦²Ô¤²¤Ê¤¤¿Í¤ËÅµ·¿Åª¤ÊÈ¬¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯
¡¦¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¡×¤È¡Ö¤ª¶â»È¤¤¡×¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹
¤Û¤«
¡üÂè£²¾Ï¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¢ö¡¡¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¡ª
¡¦¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©
¡¦¤³¤ÎÀ¤¤ÏÁá¤¯¼ºÇÔ¤·¤¿¼Ô¾¡¤Á¡ª
¤Û¤«
¡üÂè£³¾Ï¡¡¤É¤¦¤»¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤é¢ö¡¡¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤¯¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤À¤±¡ª
¡¦¡Ö¾Ð¤¤¡×¤¬¤ª¶â¤òÀ¸¤à
¡¦¤ª¶â»ý¤Á¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡£±¡¡ÂÎ¤ÎÉÔÂ¤ò¤Ê¤¯¤¹
¤Û¤«
¡üÂè£´¾Ï¡¡¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î£Ñ¡õ£Á¡¡¤ª¶â¤È±¿¤Î¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø
¡¦£Ñ£±¡¡¤ª¶â»ý¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ÈÊõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦£Ñ£²¡¡¿À¼Ò¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤¿¤é¶â±¿¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤Û¤«
¡üÂè£µ¾Ï¡¡¤ª¶â¤È¿ÍÀ¸¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß¡¡¹¬¤»¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Î°ÆÆâ¿Í¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥â¥²¤µ¤ó¡×¤Î¶µ¤¨
¡¦¤·¤¯¤ß£±¡¡¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª»¥¤Î¥Ò¥ß¥Ä
¡¦¤·¤¯¤ß£²¡¡¤½¤Îºá°´¶¡¢¤ª¶â¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤Û¤«
¢£Ãø¼Ô¡¡¿¹À¥ÈËÃÒ¡Ê¥â¥ê¥»¥·¥²¥È¥â¡Ë
¥ï¥é¥¤¥Õ¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡õºî²È¡¢²¯½÷¥áー¥«ー¡£
¤«¤Ä¤Æ£³£°£°£°Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¤É¤óÄì¤ÎÆü¡¹¤«¤é¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«Ä¾¤·¡¢
³Ú¤·¤¯¡¢¥é¥¯¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥ï¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¹½ÃÛ¡£
¿ÍÀ¸¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£
¡Ö£±²ó¤Ç¿ÍÀ¸£²£°Ç¯Ê¬¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¸ú²Ì¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¸Ä¿Í¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¼Ð¤á¾å¤Î»ëÅÀ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Í½Ìó¤Ï¿ô¥«·îÂÔ¤Á¤¬Â³¤¯¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¡£
ÆÃ¤Ë½÷Àµ¯¶È²È¤Î»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Ç¯¾¦²¯Ä¶¤¨¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯°éÀ®¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÊËÜ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Î½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
