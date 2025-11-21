パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、The k4sen Con 2025の協賛を記念して、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC、または League The k4sen オフィシャルゲーミングPCで使える5,000円OFF WEBクーポンを配布。さらに、抽選で「The k4sen Con 2025」グッズが当たるキャンペーンを2025年11月21日（金）から実施いたします。

◇ ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_zeta_division.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpay

◇ League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_league_the_k4sen.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpay

■ 5,000円OFF WEBクーポンコード配布

ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC、または League The k4sen オフィシャルゲーミングPCで使える5,000円OFF WEBクーポンコードを配布中です。この機会にぜひWEBクーポンコードをご利用ください。クーポン有効期限：2025年12月8日（月）15:59までWEBクーポンコード：THEK4SENCON2025WEBクーポンコードの使い方 https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php※WEBクーポンコードのご利用にはパソコン工房WEB会員登録または、ビジネスご優待会員登録が必要となります。※当WEBクーポンコードはおひとり様1回限り、対象パソコン5台までお値引きが可能です。※他のクーポンとの併用はできません。

■ プレゼントキャンペーン

◇ SNSキャンペーン！抽選1名様に「The k4sen Con 2025 LOGO TEE」プレゼント!

X（Twitter） と Instagram でご応募いただいた方の中から抽選で1名様に、「The k4sen Con 2025 LOGO TEE」をプレゼントいたします。

【X（Twitter）からの応募方法】1.The k4sen 公式 X（Twitter）（@thek4sen）と LEVEL ∞ （レベル インフィニティ）【公式】 X （Twitter）（@LEVEL_INF）をフォロー2.キャンペーンポストに、ハッシュタグ「#THEK4SENCON2025xレベルインフィニティ」を付けて引用ポストすればエントリー完了【Instagramからの応募方法】1.LEVEL∞ 公式 Instagram（@level_inf）を フォロー2.キャンペーン投稿に「いいね」をするとエントリー完了【応募期間】2025年12月8日（月）15:59まで※当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※DMが無効 （ブロックをされている等） の場合、DMやアンケートフォームにご返信をいただけない場合、 当選は無効となります。※抽選対象は日本国内在住の方のみとなります。

◇ ご購入者限定！抽選1名様に「The k4sen Con 2025 LOGO HOODIE」プレゼント!

期間中にZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC、または League The k4sen オフィシャルゲーミングPCをお買い上げの方から、抽選で1名様に、「The k4sen Con 2025 LOGO HOODIE」をプレゼント！

【ご購入対象期間】2025年11月21日（金）16:00 ～2025年12月8日（月）15:59まで※当選発表は、当選者様へのご連絡をもって代えさせていただきます。なお、落選の方への通知は行いません。※当選者様にはご購入時登録のご連絡先に担当よりお知らせをさせて頂きます。※ご購入対象モデル：ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC、League The k4sen オフィシャル ゲーミングPC

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPC、League The k4sen オフィシャルゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-M58M-225F-UKX-ZETA DIVISION [RGB Build]販売価格：309,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1165669&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F / インテル® B860 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-RGB6-LCR97X-SKX-ZETA DIVISION [RGB Build]販売価格：279,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1142453&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 9700X / AMD B650 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FX157-i7-PKSX-ZETA DIVISION販売価格：184,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1167133&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-15FX157-i7-PK5X-k4sen販売価格：184,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178624&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

製品名：LEVEL-M88M-265F-SSX-k4sen販売価格：249,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1158539&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251121_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Ti 16GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp