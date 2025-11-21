この度、株式会社TCL JAPAN ELECTRONICSは、11月21日(金)～12月1日(月)23:59まで、最大30％オフとなるAmazon ブラックフライデーセールを実施いたします。

本セールにあわせ、TCLはグローバルアスリートプロジェクト「Team TCL」と連動した最新映像体験の価値を発信します。日本代表として新たに参加した平野歩夢選手は、TCLが掲げるブランド価値である「挑戦」と「革新」を体現する存在です。競技中の一瞬の技術や細かな動作、空中でのスピード感を忠実に再現するためには、高度な映像技術が欠かせません。

TCLの量子ドットMini LEDテクノロジーは、色精度・輝度・暗部再現性を高い次元で実現し、アスリートの躍動を自宅でそのまま体感できる視聴環境を提供します。平野選手が示す“挑戦の熱量”を、家庭のリビングへ臨場感そのままに届けます。

＜Amazonブラックフライデー会場ページ＞

https://www.amazon.co.jp/stores/TCL/





Team TCL





平野 x TCL





Team TCLは、国や競技種目を越えて挑戦し続けるアスリートたちが、自身のストーリーを世界に届けるグローバルコミュニティです。









【Amazonブラックフライデーで広がる！TCL最新映像体験】

■入門 2K機種から最上位Mini LEDまでセール対象

年一度のAmazonブラックフライデーセールにて、TCLはAmazonユーザーに特化したラインアップを展開。生活スタイルや視聴環境に応じた最適なモデルを幅広く選べます。





Amazon ブラックフライデー kv





・2K 量子ドットテレビ

初めてのスマートテレビに最適。従来の2Kモデルより豊かな色彩表現を実現。

・4K HDR SMARTテレビ

Google TV搭載。主要VODアプリを高画質で快適に楽しめる定番モデル。

・4K 量子ドットテレビ

約10億色の再現力と耐久性で、鮮明で深みのある映像を求める方に最適なモデル。

・4K Mini LEDテレビ

量子ドットによる豊かな色彩に加え、精密なバックライト分割制御とプレサイスローカルディミングにより、高輝度・高コントラスト・ハロー(光のにじみ)抑制を実現。よりリアルで没入感のある映像を求める方に最適なモデル。









【4K Mini LEDテレビのセール対象モデルはこちら】

・C8K(65″／75″／85″／98″)

日本テレビ市場で好評のプレミアムMini LED モデルがAmazonに登場。高画質・高輝度・高コントラストを追求したフラッグシップモデル。





C8K(65″/75″/85″/98″)





・Q7C(55″／65″／75″／85″／98″)

最大2,048分区のプレサイスローカルディミングで、高輝度・高コントラストを実現する上位モデル。





Q7C(55″/65″/75″/85″/98″)





・Q6C(55″／75″／85″／98″)

入門倍速モデル。ローカルディミングの増加と倍速パネルにより、より高精細な映像を実現。





Q6C(55″/75″/85″/98″)





・Q6CS(65″)

等倍速モデルとして、Mini LEDの高画質を手頃な価格で提供。





Q6CS(65″)





【Amazonブラックフライデー対象製品一覧】

■テレビ

解像度 ： 2K モデル

モデル ： 32V5C

インチ数 ： 32

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW41MGWF?th=1





解像度 ： 2K モデル

モデル ： 40V5C

インチ数 ： 40

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3R65H3?th=1





解像度 ： 4K モデル

モデル ： 55V6C

インチ数 ： 55

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW42C2CX?th=1

解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 43T6C

インチ数 ： 43

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW41QM51?th=1





解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 50T6C

インチ数 ： 50

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3W5B75?th=1





解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 65T6C

インチ数 ： 65

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3J9132?th=1





解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 75T6C

インチ数 ： 75

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3XWRYR?th=1





解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 85T6C

インチ数 ： 85

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW4B5GC2?th=1





解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 55T8C

インチ数 ： 55

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3WQPHH?th=1





解像度 ： 4K 量子ドットモデル

モデル ： 75T8C

インチ数 ： 75

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3RKBVS?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 65Q6CS

インチ数 ： 65

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3Q7K5B?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 55Q6C

インチ数 ： 55

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3JVB8K?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 75Q6C

インチ数 ： 75

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3Y3DXZ?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 85Q6C

インチ数 ： 85

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW45C23H?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 98Q6C

インチ数 ： 98

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3J9113?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 55Q7C

インチ数 ： 55

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3S1SG8?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 65Q7C

インチ数 ： 65

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW424NFP?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 75Q7C

インチ数 ： 75

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW41H383?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 85Q7C

インチ数 ： 85

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3JK841?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 98Q7C

インチ数 ： 98

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3MN86X?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 65C8K

インチ数 ： 65

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP12MZW8?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 75C8K

インチ数 ： 75

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP1CFQS5?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 85C8K

インチ数 ： 85

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP1HNZFM?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 98C8K

インチ数 ： 98

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNZSPZSH?th=1





■モニタ

解像度 ： FHD Mini LED

モデル ： 24G54

インチ数 ： 24

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3HRZTSR?th=1





解像度 ： FHD Mini LED

モデル ： 25G54

インチ数 ： 25

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3HQTJL6?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 27G74

インチ数 ： 27

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVGWHMCB?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 27R73Q

インチ数 ： 27

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG5LM3S?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 34R83Q

インチ数 ： 34

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRBKMD9J?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 27R83U

インチ数 ： 27

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG44424?th=1





解像度 ： 4K Mini LED

モデル ： 32R84

インチ数 ： 32

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZNKZH9V?th=1





■サウンドバー

モデル ： S522W

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0BM8Z85L8?th=1





モデル ： S55H

Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT65476X?th=1









★Amazon ブラックフライデー特設ページ

https://www.amazon.co.jp/stores/TCL/

★TCL JAPAN公式ウェブサイト

https://www.tcl.com/jp/ja

★本キャンペーンに関しての問い合わせはTCLサポートセンターまで

tcl.jp@tcl.com。

公式LINEアカウント(@tcljapan)からも受け付けております。

(アカウント名：@tcljapan)