「TCL Japan、挑戦し続けるアスリート平野歩夢とTCL最新映像体験を。」―12/1(月) 23:59まで最大30％offのAmazon ブラックフライデー実施中―
この度、株式会社TCL JAPAN ELECTRONICSは、11月21日(金)～12月1日(月)23:59まで、最大30％オフとなるAmazon ブラックフライデーセールを実施いたします。
本セールにあわせ、TCLはグローバルアスリートプロジェクト「Team TCL」と連動した最新映像体験の価値を発信します。日本代表として新たに参加した平野歩夢選手は、TCLが掲げるブランド価値である「挑戦」と「革新」を体現する存在です。競技中の一瞬の技術や細かな動作、空中でのスピード感を忠実に再現するためには、高度な映像技術が欠かせません。
TCLの量子ドットMini LEDテクノロジーは、色精度・輝度・暗部再現性を高い次元で実現し、アスリートの躍動を自宅でそのまま体感できる視聴環境を提供します。平野選手が示す“挑戦の熱量”を、家庭のリビングへ臨場感そのままに届けます。
＜Amazonブラックフライデー会場ページ＞
https://www.amazon.co.jp/stores/TCL/
Team TCL
平野 x TCL
Team TCLは、国や競技種目を越えて挑戦し続けるアスリートたちが、自身のストーリーを世界に届けるグローバルコミュニティです。
【Amazonブラックフライデーで広がる！TCL最新映像体験】
■入門 2K機種から最上位Mini LEDまでセール対象
年一度のAmazonブラックフライデーセールにて、TCLはAmazonユーザーに特化したラインアップを展開。生活スタイルや視聴環境に応じた最適なモデルを幅広く選べます。
Amazon ブラックフライデー kv
・2K 量子ドットテレビ
初めてのスマートテレビに最適。従来の2Kモデルより豊かな色彩表現を実現。
・4K HDR SMARTテレビ
Google TV搭載。主要VODアプリを高画質で快適に楽しめる定番モデル。
・4K 量子ドットテレビ
約10億色の再現力と耐久性で、鮮明で深みのある映像を求める方に最適なモデル。
・4K Mini LEDテレビ
量子ドットによる豊かな色彩に加え、精密なバックライト分割制御とプレサイスローカルディミングにより、高輝度・高コントラスト・ハロー(光のにじみ)抑制を実現。よりリアルで没入感のある映像を求める方に最適なモデル。
【4K Mini LEDテレビのセール対象モデルはこちら】
・C8K(65″／75″／85″／98″)
日本テレビ市場で好評のプレミアムMini LED モデルがAmazonに登場。高画質・高輝度・高コントラストを追求したフラッグシップモデル。
C8K(65″/75″/85″/98″)
・Q7C(55″／65″／75″／85″／98″)
最大2,048分区のプレサイスローカルディミングで、高輝度・高コントラストを実現する上位モデル。
Q7C(55″/65″/75″/85″/98″)
・Q6C(55″／75″／85″／98″)
入門倍速モデル。ローカルディミングの増加と倍速パネルにより、より高精細な映像を実現。
Q6C(55″/75″/85″/98″)
・Q6CS(65″)
等倍速モデルとして、Mini LEDの高画質を手頃な価格で提供。
Q6CS(65″)
【Amazonブラックフライデー対象製品一覧】
■テレビ
解像度 ： 2K モデル
モデル ： 32V5C
インチ数 ： 32
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW41MGWF?th=1
解像度 ： 2K モデル
モデル ： 40V5C
インチ数 ： 40
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3R65H3?th=1
解像度 ： 4K モデル
モデル ： 55V6C
インチ数 ： 55
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW42C2CX?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 43T6C
インチ数 ： 43
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW41QM51?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 50T6C
インチ数 ： 50
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3W5B75?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 65T6C
インチ数 ： 65
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3J9132?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 75T6C
インチ数 ： 75
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3XWRYR?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 85T6C
インチ数 ： 85
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW4B5GC2?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 55T8C
インチ数 ： 55
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3WQPHH?th=1
解像度 ： 4K 量子ドットモデル
モデル ： 75T8C
インチ数 ： 75
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3RKBVS?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 65Q6CS
インチ数 ： 65
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3Q7K5B?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 55Q6C
インチ数 ： 55
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3JVB8K?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 75Q6C
インチ数 ： 75
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3Y3DXZ?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 85Q6C
インチ数 ： 85
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW45C23H?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 98Q6C
インチ数 ： 98
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3J9113?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 55Q7C
インチ数 ： 55
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3S1SG8?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 65Q7C
インチ数 ： 65
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW424NFP?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 75Q7C
インチ数 ： 75
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW41H383?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 85Q7C
インチ数 ： 85
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3JK841?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 98Q7C
インチ数 ： 98
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW3MN86X?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 65C8K
インチ数 ： 65
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP12MZW8?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 75C8K
インチ数 ： 75
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP1CFQS5?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 85C8K
インチ数 ： 85
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP1HNZFM?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 98C8K
インチ数 ： 98
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNZSPZSH?th=1
■モニタ
解像度 ： FHD Mini LED
モデル ： 24G54
インチ数 ： 24
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3HRZTSR?th=1
解像度 ： FHD Mini LED
モデル ： 25G54
インチ数 ： 25
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3HQTJL6?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 27G74
インチ数 ： 27
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVGWHMCB?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 27R73Q
インチ数 ： 27
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG5LM3S?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 34R83Q
インチ数 ： 34
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DRBKMD9J?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 27R83U
インチ数 ： 27
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLG44424?th=1
解像度 ： 4K Mini LED
モデル ： 32R84
インチ数 ： 32
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZNKZH9V?th=1
■サウンドバー
モデル ： S522W
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0BM8Z85L8?th=1
モデル ： S55H
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT65476X?th=1
★Amazon ブラックフライデー特設ページ
https://www.amazon.co.jp/stores/TCL/
★TCL JAPAN公式ウェブサイト
https://www.tcl.com/jp/ja
★本キャンペーンに関しての問い合わせはTCLサポートセンターまで
tcl.jp@tcl.com。
公式LINEアカウント(@tcljapan)からも受け付けております。
(アカウント名：@tcljapan)