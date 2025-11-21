ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「みかんの里ありだ」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。和歌山県のショップ「みかんの里ありだ」は、全国トップクラスの温州みかんの生産地有田から、大人気の有田みかんをはじめ旬の農産物をお届けします。有田みかんは、３ｋｇ・５ｋｇ・１０ｋｇなど用途に合わせてさまざまな規格をご用意しております。キャンペーン期間中は、対象商品約３０点が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

【おすすめ商品】○有田みかん約１０ｋｇ（Ｓ～Ｍ）ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5609-118/光センサーで選別し、旬の味覚をお届けしています。

○高糖度みかん約５ｋｇ（Ｓ～Ｌ）ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5609-161/ＡＱ選果場のみかんの中でも選りすぐりの高糖度みかんで、ワンランク上の濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援“お客様の送料負担なし”キャンペーン】１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。※ 送料はＪＡグループが負担します。 ※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

