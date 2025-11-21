¶áÂçÀ¸¤¬Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¤ÆÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¡ª¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð
¶áµ¦Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡ËÁí¹ç·ÐºÑÀ¯ºö³Ø²Ê¶µ¼ø¡¡ÊÒ²¬ÇîÈþ¥¼¥ß¤Î3Ç¯À¸23Ì¾¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¤È¤Î´±³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¡¡SEE SEA PARK¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³èÆ°Êó¹ðÈ¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤ª¤¤Ä®Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ®¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¡ü·ÐºÑ³ØÉôÀ¸¤¬¡¢´±³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÊ¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¡ü¡Ö¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³èÆ°Êó¹ðÈ¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸½ÂåÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤òÈ¯É½¤·¡¢´°À®¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÄ®Ä¹¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¡ü³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê´ë²èÎÏ¤òÍÜ¤¦¼Â³Ø¶µ°é¤Îµ¡²ñ¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û¶áµ¦Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÊÒ²¬¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÏ°è³èÀ²½ºö¤òÎ©°Æ¡¦¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ëÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¡×¤òºÆÈ¯¸«¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡°æ¸©¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²Ý¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´±³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡ÖÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÊÒ²¬½ÐÈÇ¼ÒÈÉ¡×¡Ê¸½4Ç¯À¸7Ì¾¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë8·î¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¸½ÃÏ¼èºàÈÉ¡×¤Î3Ç¯À¸8Ì¾¤¬¤ª¤ª¤¤Ä®¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ä®Ì±¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò¼êÊü¤¹»þ´Ö¤ÎË¤«¤µ¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¼¥ßÀ¸23Ì¾Á´°÷¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤«¤é°Õ¼±Åª¤ËÎ¥¤ì¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÃÏ°èPR¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢¡Ö¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³èÆ°Êó¹ðÈ¯É½²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ßÀ¸20Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´°À®¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤ª¤ª¤¤Ä®´Ø·¸¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤·°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê´ë²èÎ©°ÆÎÏ¤òÍÜ¤¤¡¢¾Íè¡¢À®²Ì¤òÀ¯ºöÄó¸À¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§30～16¡§00¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§SEE SEA PARK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡°æ¸©ÂçÈÓ·´¤ª¤ª¤¤Ä®À®³¤1-8-5¡¢JR¾®ÉÍÀþ¡Ö¼ã¶¹ËÜ¶¿±Ø¡×¤«¤é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçÈÓÃÏ°èÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¦¤ß¤ó¤Ô¤¢Á°¡×²¼¼ÖÅÌÊâÌó2Ê¬¡Ë»²²ÃÍ½Äê¡¡¡§ÃæÄÍ´²¡¡¤ª¤ª¤¤Ä®Ä¹¡¢¶áµ¦Âç³Ø¡¡ÊÒ²¬¥¼¥ß¡¡³ØÀ¸20Ì¾¡¡Â¾¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¤ª¤ª¤¤Ä®¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê²Ý¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û·ÐºÑ³ØÉô¡¡Áí¹ç·ÐºÑÀ¯ºö³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡ÊÒ²¬ÇîÈþ¡Ê¥«¥¿¥ª¥«¥Ò¥í¥ß¡Ëhttps://www.kindai.ac.jp/meikan/232-kataoka-hiromi.html·ÐºÑ³ØÉôhttps://www.kindai.ac.jp/economics/https://newscast.jp/attachments/53ekS4lP2ZvyBCMznhLE.pdf