¡ÚÆüËÜÀ½ÉÊ¡¢ÌÈÀÇ²Á³Ê¤ÇÀ¤³¦120¥«¹ñ¤Ø¡Û¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì³ç´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWASABI SWITCH¡×¤¬¡¢±Û¶EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDOKODEMO¡Ê¥É¥³¥Ç¥â¡Ë¡×¤È¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçµ×ÊÝÍµ»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥µ¥Ó¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹ÆÃ²½·¿EC°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤¬¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆüËÜÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦±Û¶EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDOKODEMO¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¬¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£DOKODEMO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DOKODEMO¡Ê¥É¥³¥Ç¥â¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢120¤«¹ñ°Ê¾å¤ÎÇÛÁ÷¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä±Û¶EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¹¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢¿©ÉÊ¡¢Ãæ¸Å¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É100°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÌÈÀÇ²Á³Ê¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Î¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢Â¿¸À¸ì¥µ¥Ýー¥È¡Ê±Ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»ú¡¦´ÊÂÎ»ú¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï120Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤ØÆüËÜÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë
¢£Ï¢·ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÅÙ¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢WASABI SWITCH¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦DOKODEMO¤Ø¤Î½ÐÉÊ
¡¦¾¦ÉÊ¤Î¸ø³«¡¢Èó¸ø³«¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¦ºß¸ËÏ¢·È
¡¦ÃíÊ¸¾õ¶·¤Î¼èÆÀ
¡¦¾¦ÉÊ¤Îºï½ü
¹¹¤Ëº£¸å¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÏ©¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£WASABI SWITCH¡Ê¥ï¥µ¥Ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWASABI SWITCH¡×¤Ï°ì³ç½ÐÉÊ¡¦¼õÃí¡¢Çã¼è´ÉÍý¡¦ºß¸ËÏ¢·È¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢´ÊÃ±¤ËÊ£¿ô¥âー¥ë´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÃæ¸ÅÉÊ¶È¼ÔÆÃ²½·¿EC¥·¥ç¥Ã¥×°ì¸µ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£³Æºî¶È¤Ç¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¡¢¶ÈÌ³¤Î¸½¾õ¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gIW8zK8cEns ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://wasabi-inc.biz/world-switch/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=dokodemo_alignment
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³¤³°ÈÎÇä¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿±Û¶EC¸þ¤±EC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤¬°·¤¦¼Á¤ÎÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ò¡¢³¤³°¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¹ñÆâ³°EC´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥æー¥¹¶È³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÂ¥¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¡¦·ÐºÑ¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥æー¥¹¥Õ¥§¥¹¡×¤Î»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42554/table/129_1_1c479717c49a6eeeb5c1c2b59cbc6697.jpg?v=202511210527 ]
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Ã´Åö¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥µ¥Ó ¹ÊóÃ´Åö
TEL: 050-5838-3170¡ÊÂåÉ½¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://wasabi-inc.biz/contact/press/?utm_source=Google&utm_medium=prtimes&utm_campaign=dokodemo_alignment