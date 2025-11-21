Epop、台湾 App Store 総合1位を獲得。日本でも売上成長が加速

株式会社EpopSoft

英語学習アプリ「Epop（イーポップ）」を提供する株式会社EpopSoftは、2025年11月14日に台湾のApple App Storeにて、生成AIアプリやSNS、旅行アプリを含む主要アプリをおさえ、総合ランキング1位を獲得したことを、11月21日に発表しました。

Epopは、サービス提供を開始した韓国をはじめ、台湾・香港・マカオなど中華圏でユーザーが急増。さらに日本でも、前年同期比 +66％（2025年第3四半期）の売上成長を達成し、「単語を基盤とした、続けられる英語学習アプリ」としてアジア全体で存在感を高めています。

■ 台湾で総合1位を獲得。単語基盤の学習アプリが中華圏で支持される理由

Epopは2025年11月14日、台湾 Apple App Store にて 総合ランキング1位 を記録しました。

- 累計ダウンロード数：800万- 韓国・台湾・香港・マカオなどで教育カテゴリ上位を維持

など、アジアを中心に高い支持を獲得しています。

特にアジア圏では「楽しく学びたい」「短時間で学習したい」といったニーズが高く、 こうした学習傾向に適した「単語中心の学習アプローチ」が支持につながっています。

■ 日本でも成長が加速。前年同期比 +66% の売上成長

Epopは日本市場でもユーザーが増加しており、2025年第3四半期の発生ベース売上は前年同期比 +66% を記録しました。

日本のユーザーからは、

- 「単語から始められるので取り組みやすい」- 「スキマ時間で続けられる」- 「復習を自動でさせてくれるので挫折しにくい」

といった声が寄せられており、継続率向上に寄与しています。

■ アジアで支持される理由

Epopが韓国・台湾・日本で支持を得ている背景には、「日常に無理なく溶け込み、続けやすい英語学習体験」があります。アジア圏の英語学習者は、「忙しくて続かない」「難しすぎて挫折する」といった共通の課題を抱えています。

Epopはこれらを解決するため、以下のような“続けやすさ”を重視して設計されています。

- 最短数秒から始められるスキマ時間学習まとまった時間が取れなくても学習が習慣化しやすい。- 学習履歴に合わせて変化する“ちょうどいい難易度”難しすぎず・簡単すぎず、適切な負荷で挫折しにくい。- 必要なタイミングで復習問題が出題される「自動復習機能」無理なく知識が定着し、忘れにくい状態を保てる。- ストレスなく続けられるUI理解度が実感しやすく、間違えても気持ちを引きずらない安心設計。

これらが組み合わさることで、短時間でも効率的に積み重ねられる学習サイクルが形成され、アジア主要国で高い継続率につながっています。

■ グローバル展開も加速。“続けられる英語学習”をより多くの地域へ

Epopは現在、日本・韓国・台湾・中華圏・スペイン語圏に展開しています。単語基盤のアプローチと、続けやすい学習体験は多文化圏で評価されており、今後も対応地域を順次拡大していく予定です。

■ 日本マーケター コメント

Epopは、誰でも気軽に始められ、自然と続けられる英語学習体験を目指しています。台湾での総合1位、日本での成長は、“単語から始める英語学習”がアジア全体で受け入れられている証だと感じています。今後も、続けやすい学習設計とコンテンツ開発を強化し、より多くの学習者に“続けられる英語学習”を届けてまいります。

■ アプリ・会社概要

- アプリ名：Epop- 提供元：株式会社EpopSoft- ジャンル：英語学習アプリ- 特徴：自動出題・復習アルゴリズム・キャラクター要素など、“楽しさ”で継続できる学習設計- 対応OS：iOS／Android- 累計ダウンロード数：800万件（2025年7月時点）- ダウンロードリンク：https://epop.ai/ja