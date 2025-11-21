こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CUCホスピスの「ReHOPE」が「みんなの介護アワード2025 リーズナブル医療充実型部門」を受賞
全国5万件以上から選出、質の高い医療ケアと安心感を両立したホスピス型住宅が高評価
がん末期や神経難病の方のためのホスピス事業を運営する株式会社シーユーシー・ホスピス（本社：東京都港区、代表取締役：藪康人、以下「当社」）は、当社のホスピス型住宅「ReHOPE」が、株式会社クーリエの主催する「みんなの介護アワード2025」において、「リーズナブル医療充実型部門」を受賞したことをお知らせいたします。
■「みんなの介護アワード」について
「みんなの介護アワード」は、掲載施設数No.1(※) を誇る老人ホーム検索サイト「みんなの介護」が、全国5万件を超える掲載施設の中から、利用者の評価、サイト内のデータや見学者へのアンケートといった客観的指標に基づき、特に評価が高かった施設を表彰するものです。
みんなの介護アワード2025 特設サイト：https://www.minnanokaigo.com/award/2025/
(※) TFCO株式会社調べ（2025年5月）
■今回の受賞について
この度「リーズナブル医療充実型部門」にてアワードをいただけたことは、医療依存度の高い方への専門的なケアのご提供と同時に、価格面での安心感も追求してきた私たちの取り組みに対する評価の表れと、大変光栄に受け止めております。
終末期ケアへの社会的関心が高まる中、今回の受賞を励みとして、私たちはこれからも『質の高い医療』と『安心感のある価格』の両立を目指し、最期までその人らしい暮らしを支えるホスピスケアの提供に努めてまいります。
■株式会社シーユーシー・ホスピス 代表取締役 藪 康人 のコメント：
数ある施設の中からReHOPEをお選びいただいた皆様、そして日々現場で温かいケアを届けてくれるスタッフに、心から感謝申し上げます。 私たちは、『「前を向いて生きる」を支える。』という理念を掲げ、事業に取り組んでまいりました。今回の受賞は、身体的な苦痛や不安を和らげ、ご本人やご家族が『前を向いて生きる』ための土台を整える、という私たちの想いが届き始めている証と感じ、大きな喜びで一杯です。 これからも、お一人おひとりの希望を支え続ける存在であるべく、スタッフ一丸となって邁進してまいります。
■会社概要
【株式会社シーユーシー・ホスピス】
がん末期や神経難病の方のためのホスピス型住宅や、施設居住者に向けた訪問看護・介護事業所を運営。全国50か所にてサービスを展開しています（2025年9月末時点）。
「医療という希望を創る。」というCUCグループの使命のもと、病や障がいとともに生きる方が手厚いケアを受けながら、希望のある暮らしを送ることができるようサポートしています。
※株式会社シーユーシー・ホスピスは株式会社シーユーシーの100％子会社です。
社名：株式会社シーユーシー・ホスピス
本社所在地：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
設立：2017年3月3日
代表者：代表取締役 藪康人
事業内容：ホスピス型住宅運営、訪問看護事業所運営、訪問介護事業所運営
URL：https://cuc-hospice.com/
【CUCグループについて】
株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社24社からなるグループ企業です （2025年9月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。
社名：株式会社シーユーシー
本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
設立 ：2014年8月8日
代表者 ：代表取締役 茺口慶太
上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）
資本金 ：7,669百万円（2025年3月末時点）
主な事業内容 ：医療機関向け経営支援事業
URL：https://www.cuc-jpn.com
本件に関するお問合わせ先
株式会社シーユーシー・ホスピス 広報担当 片柳
メールアドレス: pr@cuc-jpn.com
関連リンク
みんなの介護アワード2025 特設サイト
https://www.minnanokaigo.com/award/2025/
株式会社シーユーシー・ホスピス
https://cuc-hospice.com/
株式会社シーユーシー
https://www.cuc-jpn.com
