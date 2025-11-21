電気自動車用トランスミッション市場規模、動向、企業プロファイル、成長率、メーカー別シェア、需要および2032年までの予測である
Survey Reports LLCは、2024年12月に調査レポートを発行したと発表した。電気自動車用トランスミッション市場は、車両タイプ（バッテリー式電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、ハイブリッド電気自動車）別、トランスミッションタイプ（単速 、マルチスピード）、トランスミッションシステム（AMTトランスミッション、CVTトランスミッション、ATトランスミッション、その他） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2023年から2032年）は、電気自動車用トランスミッション市場の予測評価を提供している。電気自動車用トランスミッション市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
電気自動車用トランスミッション市場の概要
電気自動車（EV）のトランスミッションは、電気パワートレインの主要コンポーネントであり、電気モーターからホイールへの効率的な動力伝達を担う。従来の内燃エンジン（ICE）車とは異なり、電気モーターのトルクが高く、幅広い動作範囲を持つことから、ほとんどのEVトランスミッションはシンプルな単速設計を採用している。しかし、特定の用途向けに多段変速トランスミッションも登場しており、性能とエネルギー効率の向上を実現している。これらのトランスミッションは、電力供給の最適化、加速性能の向上、航続距離の最大化に重要な役割を果たしている。その設計は、電気自動車のスムーズで効率的な性能を補完するために、耐久性、低騒音、シームレスな動作に重点を置いている。
Surveyreportsの専門家は、電気自動車用トランスミッション市場の調査を分析し、2023年に電気自動車用トランスミッション市場規模が76億米ドルに達すると予測した。さらに、電気自動車用トランスミッション市場のシェアは、2032年末までに461億米ドルに達すると予測されている。電気自動車用トランスミッション市場は、2023年から2032年の予測期間中に、年間平均成長率（CAGR）約19.7%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電気自動車用トランスミッション市場分析によると、電気自動車用トランスミッションの市場規模は、以下の要因により拡大する見通しである。低燃費・低排出ガス車の需要増加、電気自動車の生産と普及の増加、電気自動車の利用を促進する政府の取り組み、炭素排出量に関する懸念の高まり、電気自動車の技術開発。電気自動車用トランスミッション市場における主要企業の一部はxyzであるアリソン送信株式会社, アイシン精機, AVL リスト GmbH, コンチネンタル AG, 株式会社ボーグワーナー, ダナ, イートン, デンソー, GKN Plc, 日立オートモティブシステムズ, ヒューランドエンジニアリング株式会社, 株式会社ジヤトコ, 株式会社マンド, マグナ・インターナショナル, ポルシェAG, シェフラー・テクノロジーズ株式会社KG., ロバート ボッシュ GmbH, 株式会社エクストラック, ZF フリードリヒスハーフェン AG
弊社の電気自動車用トランスミッション市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。弊社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
