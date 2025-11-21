こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
博多と壱岐・対馬を結ぶ超高速旅客船「川崎ジェットフォイル」を受注
川崎ジェットフォイル（完成イメージ）
川崎重工は、九州郵船株式会社と独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構との共同発注により、「川崎ジェットフォイル」１隻の造船契約を締結しました。本船は、神戸工場で建造し、2029年6月に引き渡した後、博多と壱岐・対馬航路の旅客輸送に投入される予定です。
当社は、1987年に米国ボーイング社からジェットフォイルの製造・販売の権利を引き継ぎ、1989年から2020年までに16隻のジェットフォイルを建造しました。本船は当社にとって８年ぶりの新造船受注となります。
ジェットフォイルは全没翼型水中翼旅客船と称され、高速性能と船酔いの無い快適な乗り心地を高いレベルで兼ね備えた超高速旅客船です。２基のガスタービンエンジンで駆動されるウォ―タージェット推進機から毎秒3トンの海水を噴射して前進し、前後２枚の水中翼に発生する揚力で海面から浮上することで、最高時速80ｋｍ以上の超高速で航走します。また、波高3.5ｍの荒波でも安定した航走ができ、航空機と同じように船体を内側に傾斜させることでスムーズな旋回が可能です。
当社は、今後とも、国内の離島航路をはじめとする高速海上交通の維持・発展のため、ジェットフォイルの建造に積極的に取り組んでいきます。
新型ガスタービンエンジン
＜主要目＞
全 長 ： 27.4ｍ（水中翼を下げた状態）
型 幅 ： 8.5ｍ
エンジン ： VERICOR TF50B 2基
航海速力 ： 43ノット
旅客定員 ： 252名
以 上